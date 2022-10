ИТ-гигант, созданный выходцем из СССР, потратил $145 млн на сеть цифровых агентств из Европы

Epam потратил $145,1 млн на приобретение европейской сети «независимых цифровых агентств» Emakina Group, которая разрабатывает решения для изучения пользовательского опыта и расчета окупаемости цифровой трансформации. Эта сделка – вторая по величине в истории Epam.

Как Epam покупал Emakina Group

Американский оффшорный разработчик ПО Epam Systems, основанный выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным, раскрыл подробности сделки по приобретению европейской сети «независимых цифровых агентств» Emakina Group. В ноябре 2021 г. Epam приобрел 98,7% акций данной компании за $143,4 млн.

Затем оставшиеся 1,3% были приобретены за $1,7 млн. Таким образом, в общей сложности Epam заплатил за 100% Emakina Group $145,1 млн. Это вторая по стоимости сделка в истории Epam.

Чем занимается Emakina Group

Штаб-квартира Emakina Group находится в Бельгии. Компания была образована в 2001 г. путем слияния трех агентств: Emalaya, NetAtWork и Ex Machina. В 2007 г. были приобретены еще три бельгийских агентства: The reference, Design is Dead и Your Agency. Сейчас Emakina Group представлена в 18 странах, включая европейские страны, ОАЭ и в США. В компании работает 1,1 тыс. человек.

Покупка сети «независимых цифровых агентств» Emakina Group обошлась Epam в $145,1 млн

Emakina Group разрабатывает решения, которые позволяют компаниям выстраивать прочные взаимоотношения с их клиентами. Сервисы, предоставляемые Emakina, включают в себя цифровой консалтинг, рекламу, маркетинг, создание контента, разработку платформ и аналитику данных.

Клиенты Emakina работают в таких сферах, как финансовый сектор, ритейл, энергетика и машиностроение. Среди клиентов компании производитель спортивной одежды и обуви Nike, автопроизводитель Honda, французская футбольная команда Olympique Marseille, производитель косметики Rituals, производитель бытовой техники KitchenAid и логистическая компания из ОАЭ DP World.

В Emakina Group утверждают, что делают фокус на изучении пользовательского спроса, а эксперты компании работают в качестве «защитников пользователей». Разработанная компанией модель User Equity Model позволяет рассчитывать и повышать окупаемость инвестиций (ROI) в цифровую трансформацию любой компании, бренда, продукта и услуги.

Что Epam и Emakina ожидают от слияния друг с другом

По словам президент Epam по странам Европейского Союза и Азиатско-Тихоокеанского региона Балаш Фейс (Balazs Fajes), команда Emakina добавить уровень стратегии, творчества и опыта работы с цифровыми технологиями и в глобальное цифровое и дизайнерское порфтолио Epam.

Как ритейлер OBI перешел с Cisco Webex на Webinar Meetings Импортозамещение ВКС

«Объединение с Epam позволит нам расширить и масштабировать наши будущие предложения, ускорить наши возможности цифрового проектирования и помочь нашим клиентам решать сложные маркетинговые бизнес-задачи», - заявил Брис Ле Блевеннек (Brice Le Blevennec), директор по стратегии Emakina Group.

Крупнейшие сделки в истории Epam

Epam Systems основана американцем белорусского происхождения Аркадием Добкином, который является гендиректором и председателем совета директоров компании. На начало 2022 г. крупнейшие центры разработки компании находились в России, Белоруссии и на Украине. После начала Специальной военной операции (СВО) России на Украине Epam приняла решение уйти из России.

Крупнейшей сделкой в истории Epam является приобретение американской компании PolSource, занимающейся внедрением CRM-системы Salesforce. В 2020 г. Epam заплатила за эту компанию $157 млн.

Среди других крупных сделок Epam можно выделить приобретение в 2018 г. американской ИТ-компании Continium, занимающейся инновационным дизайном ПО, и покупка в 2015 г. американо-индийского разработчика ПО для тестирования программных продуктов Alliance Global Service. Суммы этих сделок составила $52,5 млн и $51,3 млн соответственно.