Американский фонд скупил скачущие в цене акции Epam на $1,35 млрд

Американский фонд WCM Investment стал владельцем 5,3% акций Epam, рыночная цена данного пакета составляет $1,35 млрд. За последние два года акции EPAM, несмотря на огромные колебания, выросли в стоимости в два раза — до $440.

Новый акционер Epam

Американский фонд WCM Investment Management собрал 5,3% акций американского аутсорсингового разработчика Epam Systems, имеющего белорусские корни. Информация об этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Рыночная стоимость данного пакета составляет $1,35 млрд.

Кому принадлежит WCM Investment

Фонд WCM Investment Management базируются в штате Калифорния. Основными владельцами фонда являются его топ-менеджеры: Пол Блэк (Paul Black), Курт Винрич (Kurt Winrich), Слоан Пэйн (Sloane Payne), Пит Ханкел (Pete Hinkel), Майк Тригг (Mike Trigg), Санджай Айер (Sanjay Ayer), Джеймс Оуэнс (James Owens) и Давид Брейвер (David Brewer).

В 2017 г. фонд скупил 4,5% акций интернет-компании Yandex (владелец российского «Яндекса»).

Кто еще входит в число акционеров Epam

В число крупнейших акционеров Epamтакже входит ряд других американских фондов: JPMorgan Chase & Co владеет 4,6% акций, Vanguard Group — 10,8% акций, BlackRock — 8,2%, Morgan Stanley — 7,3%.

WCM Investment купил крупный пакет акций Epam

Основатель и гендиректор Epam Аркадий Добкин последовательно распродает принадлежащий ему пакет акций. На начало 2021 г. ему принадлежало 3,8% акций компании.

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Как колеблются котировки акций Epam

За последние два года акции Epam, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, продемонстрировали двухкратный рост. В начале 2020 г. акции компании торговались в районе $220 за одну ценную бумагу. В марте 2020 г. стоимость акций упала до $161, но затем начался рост.

В конце 2021 г. акции торговались уже по цене $643 за одну ценную бумагу. Правда, к концу сентября 2021 г. акции подешевели до $586, но затем рост продолжился и в ноябре акции торговались уже по цене $705.

Затем акции подешевели до $596, но к началу декабря подорожали до $697. Затем курс акций снизился до $636 за одну ценную бумагу. К концу 2021 г. акции компании подорожали до $668. Далее последовало падение котировок, и в начале февраля 2022 г. акции торговались по цене $426. На текущий момент акции Epamторгуются по цене $445 за одну ценную бумагу.

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