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Vanguard Group

Vanguard Group

СОБЫТИЯ

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17.07.2026 Разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM в ускоренном режиме выкупил и уничтожил свои акции на $300 млн 1
18.11.2025 Разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM выкупает собственные акции на $1 млрд 1
12.05.2025 Основатель EPAM уходит с поста главы компании 1
18.03.2025 Американский фонд продал акций EPAM почти на $1 млрд 1
15.05.2024 Американские инвесторы распродают акции EPAM. После ухода из России у компании упали выручка и прибыль 1
18.08.2023 У EPAM появился новый крупный акционер из США 1
29.05.2023 Американцы скупают акции EPAM 1
20.02.2023 EPAM потратит $500 миллионов на выкуп собственных акций 1
06.06.2022 Американцы стали крупнейшими владельцами разработчика ПО с российско-белорусскими корнями 1
04.05.2022 Morgan Stanley избавилась от акций EPAM и получила $2 миллиарда 1
17.02.2022 Американский фонд скупил скачущие в цене акции Epam на $1,35 млрд 1
27.11.2020 EPAM готовит новый штурм фондовых рынков США 1
05.09.2018 Американские фонды резко нарастили свои доли в EPAM 1
16.02.2017 Morgan Stanley собрал акций EPAM на $176 млн 1
01.02.2017 Morgan Stanley скупил акции Luxoft на $140 млн 1
11.02.2016 У EPAM появился новый крупный акционер 1
29.01.2016 Эпоха великих расколов: Корпорация Xerox развалится надвое 1
30.09.2013 Акционеры Oracle: Главе компании Ларри Эллисону слишком много платят 1
25.09.2008 Радж Гупта вошел в состав совета директоров HP 1
24.09.2001 Ужасная неделя на Уолл-Стрит: капитализация рынка упала на $1,4 трлн. 1
24.09.2001 Ужасная неделя на Уолл-Стрит: капитализация рынка упала на $1,4 трлн. 1
14.12.2000 Проект новой системы торгов на NASDAQ вызвал бурные протесты компаний 1
17.12.1999 Интернет-фонд Goldman Sachs достиг размера $1 млрд 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Vanguard Group и организации, системы, технологии, персоны:

EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 428 14
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 53 5
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 300 4
Рексофт - Reksoft 487 3
Yandex - Яндекс 9150 2
HP Inc. 5878 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1752 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 726 1
Oracle Corporation 7066 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
EPAM Vested Development 17 1
Xerox ACS - Xerox Affiliated Computer Services 21 1
Tyco International 85 1
BlackRock 42 16
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1974 15
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 9
Morgan Stanley - Морган Стэнли 493 7
WCM Investment Management 14 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1729 5
Capital Research Global Investors 14 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2788 4
Fidelity 45 4
Capital Group 85 3
FMR - Fidelity Managment & Research 34 3
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 2
Donaldson 14 2
Robertson Stephens 52 2
C.E. Unterberg Towbin 11 2
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 2
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 24 2
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 1
Dow Chemical Company - Rohm and Haas 5 1
McKesson 15 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 594 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 297 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Capital World Investors 9 1
Janus Capital 14 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 13
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12778 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5486 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4750 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22116 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12812 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64657 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4983 1
WCM - Web Content Management System - система управления веб-содержимым 75 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13889 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33314 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 67 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6205 1
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1844 1
Добкин Аркадий 82 13
Bogle John - Богл Джон 4 4
Goldman Al - Голдман Ол 14 2
McCarthy Maureen - МакКарти Морин 6 2
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 2
Blitzer David - Блитцер Дэвид 4 2
Finnerty Brian - Финнерти Брайан 13 2
Catz Safra - Катц Сафра 42 1
Sauter George - Сотер Джордж 1 1
Gupta Raj - Гупта Радж 1 1
Chizen Bruce - Чизен Брюс 23 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Trigg Mike - Тригг Майк 3 1
Black Paul - Блэк Пол 3 1
Owens James - Оуэнс Джеймс 3 1
Winrich Kurt - Винрич Курт 3 1
Payne Sloane - Пэйн Слоан 3 1
Hunkel Pete - Ханкел Пит 3 1
Ayer Sanjay - Айер Санджай 3 1
Brewer David - Брейвер Давид 3 1
Icahn Carl - Айкан Карл 68 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54600 20
Беларусь - Белоруссия 6266 14
Россия - РФ - Российская федерация 165315 13
Украина 7913 9
Европа 24922 2
Япония 13776 2
США - Нью-Йорк 3176 2
США - Пенсильвания 372 2
США - Теннесси - Нашвилл 15 1
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Европа Восточная 3138 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
США - Калифорния 4821 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1459 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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