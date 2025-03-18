Американский фонд продал акций EPAM почти на $1 млрд

Американский фонд Capital Research Global значительно сократил свою долю в EPAM — 13,3% на 4,3%. Проданный фондом пакет акций стоит порядка $1 млрд.



Capital Research Global Investors соркатил свою долю в EPAM

Американский фонд Capital Research Global Investors сократил до 4,3% свою долю в американском разработчике оффшорного ПО с белорусскими корнями EPAM Systems. Это следует из информации, опубликованной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Ранее, на конец 2013 г., данный фонд владел 13,3% акций. То есть Capital Research Global Inestors продал 9% акций EPAM. Исходя из текущих котировок, рыночная стоимость данного пакета составляет $952 млн.

Котировки акций EPAM

Акции EPAM достигали своего пика в конце 2021 г. когда их котировки на американской бирже Nasdaq доходили до $700. В конце февраля 2022 г. после начала СВО (специальная военная операция России на Украине), они упали более чем в три раза — до менее чем $200.

Freepik Capital Research Global сократил свою долю в EPAM на 4,3%

В августе 2022 г. акции частично отыграли падение и стали достигать $420. К середине 2023 г. акции EPAM упали до $220, к середине 2024 г. поднялись до $310, затем началось новое падение. Сейчас акции EPAM стоят $181.

Владельцы EPAM и финансовые показатели

По состоянию на начало 2024 г. крупнейшим после Capital Research Gloabl Investors акционером EPAM был американский фонд Vanguard Group с долей 11,8%. У американского фонда BlackRock было 8,2% акций. Основатель и гендиректор EPAM Аркадий Добкин владел 3,2% акций.

В 2024 г. выручка EPAM составила $4,7 млрд, увеличившись за год на 0,8%, операционная прибыль — $544 млн (рост 8%), чистая прибыль — $454 млн.

Уход EPAM из России

Исторически крупнейшие центры разработки EPAM находились в Белоруссии, на Украине и в России. В 2022 г. EPAM приняла решение об уходе из нашей страны. В России у EPAM работало 9 тыс. сотрудников, убыток от ухода компании с отечественного рынка был оценен в $28 млн.

В августе 2023 г. российское подразделение EPAM было продано «Рексофт». На тот момент оно было продано RNT Group, в нем оставалось работать лишь 900 человек.