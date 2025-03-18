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Capital Research Global Investors


18.03.2025 Американский фонд продал акций EPAM почти на $1 млрд 1
15.05.2024 Американские инвесторы распродают акции EPAM. После ухода из России у компании упали выручка и прибыль 1
19.02.2024 Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов 1
09.02.2024 Американцы избавляются от акций Yandex 1
18.08.2023 У EPAM появился новый крупный акционер из США 1
20.02.2023 EPAM потратит $500 миллионов на выкуп собственных акций 1
06.06.2022 Американцы стали крупнейшими владельцами разработчика ПО с российско-белорусскими корнями 1
18.02.2022 Доля американского владения в «Яндексе» приблизилась к 25% 1
04.09.2018 Capital Group продала половину своих акций «Яндекса» 1
07.03.2017 Из Qiwi вышли десятки инвестфондов 1
03.03.2015 Иностранные инвесторы верят в акции Qiwi 1
25.02.2015 Capital Group удвоил долю в «Яндексе» 1
05.08.2008 Крупный акционер Yahoo требует пересмотреть результаты выборов в СД 1
14.07.2008 Руперт Мердок: News Corp. не будет заключать сделок с Yahoo 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Capital Research Global Investors и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7492 7
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 415 4
Yahoo! 3699 2
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 33 2
Меридиан-Сервис 5 2
Microsoft Corporation 24717 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 1
Capital Group 73 8
Capital World Investors 9 8
Capital International Investors 6 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2734 5
Capital Research and Management Company 11 4
BlackRock 35 4
Vanguard Group 20 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1028 4
WCM Investment Management 9 3
Invesco 12 3
FMR - Fidelity Managment & Research 29 3
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 3
CRMC - Capital Research and Management Company 2 2
NanduQ - Qiwi 997 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 2
Janus Capital 14 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Donaldson 14 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1652 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 485 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 40 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 65 2
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 52 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
Tiger Global Management 44 1
Janus Henderson Group 5 1
NanduQ - Qiwi Capital Group 1 1
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 1
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 21 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1018 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 16 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11176 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1790 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1068 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 993 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2126 1
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Yandex N.V. - TripleTen 15 2
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Чачава Александр 102 2
Потанин Владимир 64 2
Прасс Павел 14 2
Рязанов Александр 16 2
Crawford Gordon - Кроуфорд Гордон 4 1
Алекперов Вагит 29 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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