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Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 32 2
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|Nebius AI 12 1
|Волож Аркадий 252 4
|Добкин Аркадий 78 4
|Иванов Владимир 62 2
|Чачава Александр 102 2
|Потанин Владимир 64 2
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