У EPAM появился новый крупный акционер из США

Американский фонд AllianceBernstein скупил 6,1% акций EPAM. Рыночная стоимость данного пакета составляет $777,3 млн.

AllianceBernstein скупил 6,1% акций EPAM

Американский фонд AllianceBernstein стал владельцем 6,1% акций американского оффшорного разработчика ПО с белорусскими корнями EPAM Systems. Информация об этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Исходя из текущих котировок акций EPAM на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) – $233,7 за одну акцию – рыночного стоимость приобретенного фондом пакета акций составляет $777,3 млн.

Как появился AllianceBernstein

Штаб-квартира фонда AllianceBernstein расположена в городе Нашвилл (штат Теннесси). История фонда начинается в 1967 г. с основания инвестиционной компании Stanford C. Bernstein & Comnpany.

В 1971 г. инвестиционный департамент компании Donaldson, Lufkin & Jenrette объединился с консалтинговым подразделением Moody’s Investor Sectors. В результате появилась компания Alliance Capital.

В 2000 г. Alliance Capital поглотила Stanford C. Bernstein, в результате чего образовался AllianceBernstein Holding. Под управлением фонда на конец 2022 г. находилось $779 млн.

Крупнейшие акционеры EPAM

Крупнейшим акционером EPAM является фонд Capital Research Global Investors (входит в Capital Group), ему на конец 2022 г. принадлежало 11,9% акций компании. Фонд Vanguard Group владеет 11,3% акций, BlackRock – 5,9%, WCM Investment Management – 5,9%. Основатель и гендиректор EPAM Аркадий Добкин владеет 2,9%.

Котировки акций EPAM

Акции EPAM достигали своего пика в конце 2021 г., когда их котировки доходили до $700. В конце февраля 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, упали до менее чем $200.

Затем произошло восстановление и в августе 2022 г. акции достигали $40. Далее произошло новое падение – в конце октября 2022 г. акции стоили $312.

К началу января 2023 г. акции подорожали до $375. К середине июня 2023 г. акции упали до $219. Затем начался небольшой рост – до $233.

Уход EPAM из России

В начале 2022 г. EPAM приняла решение покинуть Россию. Для EPAM Россия была третьей, после Украины и Белоруссии, страной по величие занятых ИТ-специалистов, на ее территории работало 9 тыс. сотрудников. Убытки от ухода из России EPAM оценил в $28 млн.

В августе 2023 г. российское подразделение EPAM было продано «Рексфоту». Сумма сделки не разглашалась. На тот момент российский EPAM перешел на работу под торговую марку RNT Group, в нем осталось работать лишь 900 человек.