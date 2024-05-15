Американские инвесторы распродают акции EPAM. После ухода из России у компании упали выручка и прибыль

Американский фонд AllianceBernstein значительно сократил свою долю в оффшорном разработчике ПО EPAM. У самого EPAM после ухода из России, упала выручка и прибыль.

AllianceBernstein сокращает свою долю в EPAM

Американский фонд AllianceBernstein сократил свою долю в американском оффшорном разработчике ПО с белорусскими корнями EPAM Systems.

Как следует из информации, опубликованной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), сейчас фонд владеет 1,6% акций EPAM. Однако, в начале 2023 г. фонд владел 6,1% акций EPAM.

Котировки акций и крупнейшие акционеры EPAM

Весной 2019 г. акции EPAM торговались в районе $160 за одну ценную бумагу. Затем последовал рост, и к концу 2021 г. акции подорожали до $700. В начале 2022 г. произошло резкое падение е котировок и акции подешевели до $200. К лету 2022 г. акции подорожали до $420. К весне 2023 г. акции подешевели до $230. Сейчас они торгуются на отметке $250 за одну ценную бумагу.

Крупнейшими акционерами EPAM является ряд американских фондов: Vanguard Group (владеет 11.83% акций), Capital Research Global Investors (13,3%), BlackRock (8,2%). Также американский фонд WCM Investment Managment сократил свою долю в EPAM c 5,9% до 4,3%. Основателю и гендиректору компании Аркадию Добкину принадлежит 3,5% акций.

Уход EPAM из России и финансовые показатели

EPAM исторически имел основные центры разработки в России, на Украине и в Белоруссии. В 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине EPAM приняла решение об уходе из России.

Договоренность по продаже российского подразделения EPAM была заключена еще осенью 2022 г., но из-за необходимости получения регуляторных разрешений завершение сделки состоялось только летом 2023 г.

К тому моменту российское подразделение EPAM перешло на работу под бренд RNT Group. На тот момент в компании из 9,5 тыс. сотрудников осталось только 900.

По итогам 2023 г. выручка компании составила $4,7 млрд, снизившись за год на 2,8%. Это стало следствием ухода компании из России. Операционная прибыль составила $501 млн (снижение - 12%), чистая прибыль - $417 млн (практически без изменений).

Чем известен AllianceBernstein

Фонд AllianceBernstein начал свою историю в 1967 г., когда была основана инвестиционная компания Stanford C. Bernstein & Company.

В 1971 г. инвестиционный департамент компании Donaldson, Lufkin&Jenrette объединился с консалтинговым подразделением Moody’s Investor Sectors.

В результате появилась компания Alliance Capital. В 2000 г. Alliance Capital поглотила Stanford C. Bernstein, в результате чего образовался AllianceBernstein Holding.