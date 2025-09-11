Получите все материалы CNews по ключевому слову
Nebius N.V. Nebius Group Yandex N.V. TripleTen
УПОМИНАНИЯ
Nebius N.V. и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 8227 19
|Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 69 14
|АйТи.Развитие 13 9
|АйТи 1430 9
|Nvidia Corp 3688 7
|Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 22 6
|Меридиан-Сервис 6 4
|Microsoft Corporation 25153 3
|Shopify 27 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4420 2
|Яндекс.Технологии 5 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3100 1
|Google DeepMind 58 1
|EY - Ernst & Young Global 381 1
|Anthropic 47 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 255 1
|ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
|Чачава Александр 112 16
|Волож Аркадий 258 15
|Прасс Павел 21 15
|Рязанов Александр 21 14
|Алекперов Вагит 35 13
|Потанин Владимир 73 5
|Савиновский Артем 9 4
|Парахин Михаил 13 3
|Bezos Jeff - Безос Джефф 161 3
|Иванов Владимир 64 2
|Boynton John - Бойнтон Джон 9 2
|Молдован Александр 1 1
|Корнева Марина 1 1
|Бетин Андрей 2 1
|Алеперов Вагит 1 1
|Маргорская Ольга 1 1
|Мордашов Алексей 58 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Абрамович Роман 46 1
|Рашников Виктор 12 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 114 1
|Яковицкий Алексей 22 1
|Ryan Charles - Райян Чарльз 8 1
|Волошин Александр 13 1
|Чернин Роман 10 1
|Короленко Андрей 2 1
|Forbes - Форбс 900 4
|Bloomberg 1376 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1061 1
|Telegraph 196 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393029, в очереди разбора - 732080.
Создано именных указателей - 184468.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
