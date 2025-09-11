Разделы

Nebius N.V. Nebius Group Yandex N.V. TripleTen


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 Основатель «Яндекса» привлечет $3 млрд, чтобы купить оборудование и земельные участки 1
10.09.2025 Основатель «Яндекса» заключил многомиллиардный контракт с Microsoft 1
11.06.2025 Основатель «Яндекса» инвестирует $270 млн в дата-центры в Великобритании 1
12.05.2025 Основатель «Яндекса» потерял контроль над своим стартапом. В него вложились основатель Amazon и бывший топ-менеджер Microsoft 1
03.03.2025 Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер 1
04.12.2024 Создатель «Яндекса» получил $700 млн от Nvidia и других инвесторов из США 1
21.10.2024 Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq 1
04.10.2024 Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта 1
23.09.2024 Уйдя из России, экс-владелец «Яндекса» сможет заплатить кредиторам 1
30.07.2024 Став российским, «Яндекс» решил заплатить дивиденды 1
16.07.2024 Основатель «Яндекса» возглавит его зарубежный осколок 1
15.07.2024 Yandex избавился от «Яндекса» и нашел себе новое имя 1
17.05.2024 МКПАО «Яндекс» стала новой головной компанией группы «Яндекса» 1
12.04.2024 В будущем владельце «Яндекса» назначен новый гендиректор 1
19.02.2024 Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов 1
09.02.2024 Американцы избавляются от акций Yandex 1
08.02.2024 Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России 1
05.02.2024 «Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл» 1
05.02.2024 «Яндекс» останется частной, независимой и публичной компанией после реструктуризации 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Nebius N.V. и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8227 19
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 69 14
АйТи.Развитие 13 9
АйТи 1430 9
Nvidia Corp 3688 7
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 22 6
Меридиан-Сервис 6 4
Microsoft Corporation 25153 3
Shopify 27 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4420 2
Яндекс.Технологии 5 1
Amazon Inc - Amazon.com 3100 1
Google DeepMind 58 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
Anthropic 47 1
Консорциум.Первый ЗПИФ 27 19
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 501 16
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 74 15
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2757 15
Инфинитум - Специализированный депозитарий 49 15
Аргонаут ЗПИФ - Аргонавт ЗПИФ 15 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1767 12
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 80 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1338 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 585 4
Invesco - Invesco Private Capital - Aim Funds - Aim Investments - Amwescap - Britannia Arrow - Guggenheim Investment 13 3
FMR - Fidelity Managment & Research 33 3
Capital Research Global Investors 14 2
Lastar 4 2
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 2
Fortum Oyj - Fortum Corporation 12 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2963 1
Северсталь ПАО - Severstal 552 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 260 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7979 1
Capital Group 76 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Индустрия - Юнимилк 160 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 131 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 317 1
Carlsberg Group 25 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 479 1
Blue Origin 22 1
Capital World Investors 9 1
Capital International Investors 6 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 1
Accel Partners 49 1
Uniper 4 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4738 7
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 19 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1037 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5154 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 786 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2235 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3212 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 255 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17058 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11812 17
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1183 16
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1989 13
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 659 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4078 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21636 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22667 3
Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 44 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16874 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17698 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 938 2
Фотобанк - Photobank 195 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8535 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8049 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12192 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3037 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 136 1
Оповещение и уведомление - Notification 5248 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12815 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14551 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5781 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3014 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 36 19
Nebius AI 16 15
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 191 5
Nvidia Blackwell 30 2
VK - My.Games 79 2
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 10 1
Nebius GPU 1 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 672 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 501 1
Чачава Александр 112 16
Волож Аркадий 258 15
Прасс Павел 21 15
Рязанов Александр 21 14
Алекперов Вагит 35 13
Потанин Владимир 73 5
Савиновский Артем 9 4
Парахин Михаил 13 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 161 3
Иванов Владимир 64 2
Boynton John - Бойнтон Джон 9 2
Молдован Александр 1 1
Корнева Марина 1 1
Бетин Андрей 2 1
Алеперов Вагит 1 1
Маргорская Ольга 1 1
Мордашов Алексей 58 1
Кудрин Алексей 124 1
Абрамович Роман 46 1
Рашников Виктор 12 1
Худавердян Тигран 91 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 114 1
Яковицкий Алексей 22 1
Ryan Charles - Райян Чарльз 8 1
Волошин Александр 13 1
Чернин Роман 10 1
Короленко Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53200 17
Нидерланды 3611 16
Финляндия - Финляндская Республика 3655 14
Европа 24560 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17961 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4066 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13519 6
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1048 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1376 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 4
США - Миссури - Канзас-Сити 107 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2529 3
Ближний Восток 3018 3
США - Миссури 126 3
Азия - Азиатский регион 5705 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 2
Нидерланды - Амстердам 615 2
Израиль 2778 2
Беларусь - Белоруссия 5983 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18367 1
Украина 7757 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 968 1
Франция - Французская Республика 7959 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1427 1
Африка - Африканский регион 3554 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3584 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7990 1
США - Нью-Йорк 3143 1
Канада 4968 1
США - Нью-Джерси 302 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17194 19
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 152 19
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5429 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20029 16
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 268 15
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2564 12
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6457 12
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2046 10
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2321 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3626 7
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 411 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50673 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31385 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7747 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 589 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1891 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54339 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6223 2
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 129 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4872 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2654 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2239 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2907 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4894 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 792 1
Энергетика - Energy - Energetically 5441 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8257 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1245 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1691 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5219 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14825 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1199 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 32 1
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 22 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1469 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 64 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1719 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 495 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7209 1
Forbes - Форбс 900 4
Bloomberg 1376 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1061 1
Telegraph 196 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1619 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 592 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 507 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1226 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 425 1
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393029, в очереди разбора - 732080.
Создано именных указателей - 184468.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

