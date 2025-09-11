Основатель «Яндекса» привлечет $3 млрд, чтобы купить оборудование и земельные участки

Компания Nebius Аркадия Воложа объявила о намерении привлечь $3 млрд. Будут выпущены конвертируемые облигации на сумму $1 млрд и новые акции на $2 млрд. Привлеченные средства направятся на закупку оборудования и земельных участков с целью строительства ЦОД, а также выполнения контракта с Microsoft на сумму до $19,4 млрд.

Nebius привлекает инвестиции

Компания Nebius сообщила о намерении одновременно выпустить новые акции и облигации для привлечения инвестиций. В частности, будет осуществлено публичное размещение акций класса «А» на общую сумму $1 млрд.

Организатором размещения выступает Goldman Sachs. Также в размещении будут участвовать Morgan Stanley, BofA Securities и Citigroup. У организаторов размещения будет опцион на выкуп новых акций Nebius в течение 30 дней после размещения по цене размещения. Ранее Goldman Sachs был выбран Nebius в качестве эксплозивного консультанта по вопросам инвестирования в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Одновременно Nebius объявила о намерена предложить квалифицированным институциональным инвесторам конвертируемые облигации объемом $2 млрд. Облигации будут выпущены двумя равными траншами объемами по $1 млрд каждый со сроками погашения в 2030 г. и в 2032 г.

Фото: Kremlin.ru Компания Nebius Аркадия Воложа привлечет $3 млрд для закупки оборудования и земельных участков под ЦОДы

Первоначальные покупателя облигаций смогут в течение 13 дней после размещения приобрести облигации на сумму $150 млн со сроком погашения в 2030 г. и на аналогичную сумму облигации со сроком погашения в 2032 г.

Таким образом, всего компания намерена привлечь на рынках капитала $3 млрд. Nebius обещает минимизировать размытие долей существующих акционеров и сохранить комфортный уровень задолженности.

Сотрудничество Nebius и Microsoft

За счет привлеченных средств Nebius намерена покупать новое оборудование и вычислительные мощности, приобретать земельные участки для дата-центров и расширять зону обслуживания своих центров обработки данных (ЦОД.

Ранее Nebius объявила о заключении крупного контракта на предоставление вычислительных мощностей для искусственного интеллекта (ИИ) для корпорации Microsoft в 2025 и 2026 гг. Сумма контракта к может составить $17,4 млрд к 2031 г. Microsoft также может закупить дополнительные мощности, что увеличит объем контракта до $19,4 млрд.

Капитальные затраты, необходимые для выполнения контракта для работы с Microsoft, Nebius намерена финансировать частично за счет денежных потоков по данному контракту, частично за счет долговых обязательств, обеспеченных этим контрактом.

Как Nebius продал Yandex

Nebius зарегистрирована в Голландии и первоначально называлась Yandex. Исторически компания была владельцем российского «Яндекса». Основным владельцем компании является основатель «Яндекса» Аркадий Волож.

В 2011 г. Yandex провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq. В 2022 г. Nasdaq приостановил торги акциями Yandex, после чего компания приняла решение об уходе из России.

В 2024 г. Yandex продал «Яндекс» ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Консорциум. Первый». Сумма сделки составила 475 млрд руб. По состоянию на 2025 г. участниками «Консорциум.Первый» были структуры основного владельца «Лукойла» Вагита Алекперова, группы «Интеррос» Владимира Потанина, основателя Leta IT Company Александра Чачава и гендирtктора специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, а также «Фонд Менеджеров», представляющий интересы топ-менеджеров «Яндекса».

У Yandex осталось лишь несколько стартапов в области ИИ: Nebius AI (графические вычисления в ИИ) , Toloka (генеративный ИИ), а разработчик беспилотного транспорта Andrive, а также образовательная платформа TripleTen. Компания была переименована в Nebius. Аркадий Волож вернулся к руководству компании, Nasdaq возобновил торги ее акциями.

Nebius и привлечение инвестиций

В конце 2024 г. Nebius привлек $700 млн от ряда инвесторов, включая Nvidia и инвестиционных фондов Accel и Orbis Investments. Весной 2025 г. контрольный пакет Toloka был продан консорциуму фонда Bezos Expeditions миллиардера Джеффа Безоса (Jeff Bezos) и технического директора Shopify Михаила Парахина, Nebius остается миноритарным акционером стартапа. Летом 2025 г. Nebius разместил конвертируемые облигации объемом $1 млрд. Половина данного транша на сумму $500 млн должны быть погашена в 2029 г., вторая половина на аналогичную сумму должна быть погашена в 2031 г.

Nebius строит ЦОДы на базе графических процессоров (GPU) Nvidia. В 2024 г. был открыт кластер в Париже, тогда же компания взяла на себя обязательство по инвестированию в соответствующую инфраструктуру в Европе $1 млрд. Позднее был открыт кластер в США (Канзас, штат Миссури). В 2025 г. Nebius открыл кластер GPU в Великобритании.