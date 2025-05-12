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Парахин Михаил
Парахин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1449 1
|Ассоциация менеджеров 93 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 244 1
|ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
|Волож Аркадий 253 5
|Бунина Елена 35 4
|Худавердян Тигран 91 3
|Шульгин Александр 25 3
|Satya Nadella - Сатья Наделла 203 2
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
|Глазачев Иван 27 2
|Сегалович Илья 40 2
|Грачева Мария 10 2
|Татаринов Кирилл 42 2
|Соколов Алексей 134 1
|Носков Константин 237 1
|Солонин Сергей 104 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Филатов Андрей 114 1
|Тихонова Кристина 47 1
|Бойко Елена 152 1
|Евдокимов Андрей 83 1
|Солодовников Денис 100 1
|Ким Борис 75 1
|Исмаилов Рашид 59 1
|Ершов Андрей 50 1
|Чибис Андрей 31 1
|Парфенов Игорь 51 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Махсон Михаил 14 1
|Круглов Константин 28 1
|Буяджи Павел 20 1
|Шпак Василий 237 1
|Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 10 1
|Медведев Владислав 52 1
|Черномордиков Михаил 20 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Морозова Анастасия 36 1
|Шулейко Даниил 16 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
|Boynton John - Бойнтон Джон 8 1
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
|Фокин Александр 3 1
|Хасис Лев 105 1
|Future Workplace 4 1
|Microsoft Research 139 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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