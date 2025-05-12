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Парахин Михаил



12.05.2025 Основатель «Яндекса» потерял контроль над своим стартапом. В него вложились основатель Amazon и бывший топ-менеджер Microsoft 2
22.09.2023 «Отец» Windows 11 внезапно ушел из Microsoft: Ему сильно срезали финансирование 1
28.02.2020 Экс-директор по технологиям «Яндекса» возглавил в Microsoft разработку поисковика Bing 2
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1
21.11.2019 Главу «Яндекса» смогут отстранить на 15 суток при угрозе национальной безопасности 1
02.10.2019 Директор по технологиям «Яндекса» стал вице-президентом Microsoft 3
23.05.2019 Аркадий Волож уступил «текущее» руководство «Яндексом» ради решения стратегических задач 1
15.12.2017 Гендиректором «Яндекса» стала главный кадровик 1
01.03.2017 У «Яндекс.денег» сменился гендиректор и куратор 1
07.02.2017 Михаил Биленко возглавил Управление машинного интеллекта и исследований в «Яндексе» 1
24.05.2016 Разработчики «Яндекса» примут участие в формировании международных стандартов C++ 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Парахин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7664 10
Microsoft Corporation 24814 8
Meta Platforms - Facebook 4462 3
Google LLC 11932 3
IBM - International Business Machines Corp 9467 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 2
Acronis - Акронис 451 2
VK - Mail.ru Group 3482 2
Parascript - Paragraph - Параграф 6 2
Amazon Inc - Amazon.com 3041 2
МегаФон 9212 1
SAP SE 5326 1
Восход ФГБУ НИИ 657 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1586 1
Oracle Corporation 6754 1
Autodesk 616 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 46 1
Citrix Systems 821 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8872 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 417 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 9 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 1
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 925 1
X Corp - Twitter 2878 1
Apple Inc 12251 1
OpenAI 257 1
Microsoft Windows Experience 10 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 3
Русский стандарт Банк 449 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 2
NanduQ - Qiwi 997 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
ESW Capital 7 1
Uber 333 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1424 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3034 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 325 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 347 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1401 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1022 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3404 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4613 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1449 1
Ассоциация менеджеров 93 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 244 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12341 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5701 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5276 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 531 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9362 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2947 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4609 1
ЕФС - Единая фронтальная система - унитарный интерфейс (веб-сайт, мобильное приложение, терминал самообслуживания), через который происходит взаимодействие с пользователем 9 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5464 1
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21135 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3008 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3127 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3293 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6830 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2377 1
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4882 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11340 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 471 4
Microsoft Windows 15870 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 845 2
Microsoft Edge - браузер 2000 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 797 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 684 1
StatCounter 411 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 294 1
Yandex IoT Core 7 1
Яндекс MatrixNet - МатриксНет 20 1
Яндекс.Видео 36 1
Яндекс.Навигатор 104 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 435 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1175 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 170 1
C/C++ - Язык программирования 783 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 608 1
Microsoft Windows 11 607 1
OpenAI ChatGPT 388 1
Microsoft Surface - Планшет 431 1
Microsoft Hololens 74 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 89 1
Amazon Kindle 188 1
Amazon Fire TV - Amazon Fire OS 31 1
Волож Аркадий 253 5
Бунина Елена 35 4
Худавердян Тигран 91 3
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Satya Nadella - Сатья Наделла 203 2
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
Глазачев Иван 27 2
Сегалович Илья 40 2
Грачева Мария 10 2
Татаринов Кирилл 42 2
Соколов Алексей 134 1
Носков Константин 237 1
Солонин Сергей 104 1
Кисляков Евгений 93 1
Филатов Андрей 114 1
Тихонова Кристина 47 1
Бойко Елена 152 1
Евдокимов Андрей 83 1
Солодовников Денис 100 1
Ким Борис 75 1
Исмаилов Рашид 59 1
Ершов Андрей 50 1
Чибис Андрей 31 1
Парфенов Игорь 51 1
Бадалов Андрей 65 1
Махсон Михаил 14 1
Круглов Константин 28 1
Буяджи Павел 20 1
Шпак Василий 237 1
Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 10 1
Медведев Владислав 52 1
Черномордиков Михаил 20 1
Хохлов Сергей 8 1
Морозова Анастасия 36 1
Шулейко Даниил 16 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
Boynton John - Бойнтон Джон 8 1
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Фокин Александр 3 1
Хасис Лев 105 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 6
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Азия - Азиатский регион 5606 2
Африка - Африканский регион 3514 2
Нидерланды 3557 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14279 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13396 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Россия - ЮФО - Севастополь 544 1
Канада 4918 1
Ближний Восток 2980 1
Америка Латинская 1837 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 691 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 864 1
США - Торонто 269 1
США - Вашингтон - Редмонд 230 1
Европа 21900 1
США - Техас 994 1
США - Техас - Остин 173 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1502 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7688 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4969 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11104 2
Физика - Physics - область естествознания 2684 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3539 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 1
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МГТС Совет директоров 54 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1998 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7900 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1374 1
Аудит - аудиторский услуги 2790 1
Металлы - Золото - Gold 1154 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2446 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4755 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5903 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 136 1
Roem.ru - Роем.ру 48 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1956 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1005 1
ZDnet 660 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 245 1
Future Workplace 4 1
Microsoft Research 139 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 395 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1139 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1556 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 92 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 544 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 988 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 560 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 467 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 66 1
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