Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews

В 2019 г. году не было таких громких кадровых новостей, как годом ранее, когда в стране появился новый ответственный за ИТ и сменился руководящий состав Минкомсвязи, начиная с его главы, и даже название. Но, тем не менее, важных отставок и назначений — и «государственных», и внутрироссийских, и в офисах международных компаний — произошло немало. CNews приводит самые значительные кадровые события года.

Дела министерские

С января директор ИТ-департамента Минздрава Елена Бойко занялась цифровой трансформацией здравоохранения, уже в ранге замминистра. Приказ о соответствующем назначении был подписан 30 декабря 2018 г., но, понятное дело, к работе на новой должности она приступила «после праздников».

В феврале главой подведомственного Минкомсвязи «Центра экспертизы и координации информатизации» в статусе исполняющего обязанности директора стал Павел Буяджи, до этого занимавший пост замруководителя дирекции B2B в «Сбербанке-АСТ». К настоящему времени Павел Буяджи избавился от приставки «и.о.».

В мае в Минпромторге сменился куратор отечественных процессоров — Сергей Хохлов уступил свое кресло Василию Шпаку, который последние несколько месяцев представлял министерство в качестве заместителя Сергея Хохлова.

В июле у НИИ «Восход» после шести лет перерыва появился директор. Им стал Андрей Бадалов. До этого, с 2013 г., «Восходом» руководили исполняющие обязанности главы предприятия.

В сентябре Рашид Исмаилов, бывший замминистра связи и экс-гендиректор российской Nokia, был назначен главой компании ДЦОА — интегратора, который внедряет оборудование для выполнения закона о «суверенном Рунете».

И, наконец, в декабре глава Минкомсвязи Константин Носков передал кураторство над импортозамещением в сфере ИТ от своего заместителя Алексея Соколова другому своему заму — Евгению Кислякову.

Из ИТ — в большую политику

В марте Андрей Чибис, замглавы Минстроя по ЖКХ и цифровому развитию, возглавил Мурманскую область. Так что у региона есть все шансы стать первым «умным». Тем более, что Андрей Чибис выиграл выборы в сентябре 2019 г. в первом туре, набрав 60% голосов.

А в сентябре перешел в «большую политику» еще один «главный по цифре»: вице-губернатором Севастополя стал экс-замминистра по цифровому развитию Минобрнауки Денис Солодовников. На своей новой должности Денис Солодовников занялся курированием работы ряда департаментов, в том числе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, архитектуры и градостроительства, а также департамента по имущественным и земельным отношениям и департамента капитального строительства.

Вице-губернатором Севастополя стал экс-замминистра по цифровому развитию Минобрнауки Денис Солодовников

«Внутрироссийские» перестановки

В мае пост гендиректора «Байкал электроникс» покинул Михаил Махсон, проработавший на нем с ноября 2016 г. На смену ему пришел Андрей Евдокимов — человек с опытом руководящей работы в «Т-платформах» и нанотехнологическом центре «Т-нано».

Еще одна майская новость — оперативным руководством «Яндексом» занялся Тигран Худавердян, назначенный на вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс». Основатель компании Аркадий Волож заявил, что теперь сможет сосредоточиться на решении стратегических задач.

В ноябре Совет директоров МГТС принял решение назначить с 29 ноября 2019 г. на должность генерального директора МГТС Владислава Медведева, который с октября 2019 г. по совместительству занимал позицию исполнительного директора МГТС.

В декабре основной владелец Qiwi Сергей Солонин покинул пост гендиректора компании и станет председателем совета директоров. Новым гендиректором станет нынешний председатель совета директоров Борис Ким.

«Международные» назначения

В марте в Microsoft объявила о назначении Кристины Тихоновой новым президентом компании в России, сменившей на этом посту Томаша Боченека. Ранее Кристина Тихонова работала в инвестиционной компании ESW Capital в США, Veon, Nokia Networks и ряде других компаний.

В апреле у российского офиса SAP появился новый гендиректор — седьмой за 10 лет. Андрей Филатов уже работал в этой компании с 2007 по 2010 г., после чего перешел в IBM, где поднялся по карьерной лестнице до главы российского офиса.

В июне гендиректором Nokia в России стал Игорь Парфенов, имеющий четвертьвековой стаж работы в телекоммуникационной отрасли, в том числе в руководстве «Мегафона» и «Билайна».

В июне гендиректором Nokia в России стал Игорь Парфенов

В сентябре Acronis объявила о назначении исполнительным заместителем председателя совета директоров Кирилла Татаринова, который ранее занимал руководящие должности в ряде компаний-разработчиков программного обеспечения, включая Citrix и Microsoft.

В октябре Михаил Парахин, директор по технологиям «Яндекса», стал вице-президентом Microsoft. И тоже, что неудивительно, по технологиям. Впрочем, он уже работал в этой компании с 2007 по 2014 г.

В октябре же многострадальный «Техносерв» получил нового гендиректора. Им стал Андрей Ершов, экс-президент компании «Энвижн».

В ноябре компания Autodesk заменила Анастасию Морозову, возглавлявшую российское представительство компании с 2016 г. на Луая Дахмаша (Louay Dahmash), который также является директором Autodesk по продажам в регионе ЕМЕА.

И в завершение — исследование «о руководстве»

Согласно результатам исследования Oracle и Future Workplace, 64% сотрудников доверяют роботам больше, чем своим начальникам, а 82% — уверены, что роботы способны лучше начальства справиться с различными задачами.