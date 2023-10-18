Сбер А Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП Сбербанк Автоматизированная система торгов Электронная торговая площадка

SberB2B – специализированная площадка для взаимодействия участников электронных торгов. Она предлагает рынку новый формат проведения закупок и заключения сделок, когда все необходимые бизнесу процессы автоматизированы и организованы согласно принципу «одного окна». На платформе зарегистрировано более 100 тысяч поставщиков из разных сфер: дерево каталога товаров и услуг насчитывает порядка 16 тысяч ветвей, что позволяет покрыть практически все потребности заказчика любого направления деятельности.

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

