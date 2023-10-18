Разделы

Сбер А Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП Сбербанк Автоматизированная система торгов Электронная торговая площадка

Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка

SberB2B – специализированная площадка для взаимодействия участников электронных торгов. Она предлагает рынку новый формат проведения закупок и заключения сделок, когда все необходимые бизнесу процессы автоматизированы и организованы согласно принципу «одного окна». На платформе зарегистрировано более 100 тысяч поставщиков из разных сфер: дерево каталога товаров и услуг насчитывает порядка 16 тысяч ветвей, что позволяет покрыть практически все потребности заказчика любого направления деятельности.

18.10.2023 На площадке для закрытых торгов по гособоронзаказу и подсанкционных компаний назначен новый гендиректор

шая в том числе задачи по защите информации и надежности электронных процедур», — сообщили CNews в «Сбербанке-АСТ». Выручка и деятельность «АСТ ГОЗ» АСТ ГОЗ — это электронная торговая площадка

21.11.2022 «Сбер» реализовал систему расчетов B2BSecurePay на платформе SberB2B

«Сбер» и оператор электронных торгов «Сбер А» запустили новую технологию проведения сделок в онлайн-магазине SberB2B. B2BSecurePay – решение, построенное на базе блокчейн-платформы «Сбера» с расчетами через смарт-контракты. Новый сервис позволяет упростить взаиморасчеты между множеством контрагентов и
26.05.2020 «Сбербанк-АСТ» запустила сервис удаленного проведения собраний кредиторов
06.06.2019 «Сбербанк-АСТ» разместит закупки ключевого инфраструктурного проекта страны

«Сбербанк-АСТ» (входит в экосистему Сбербанка) и «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, которое предусматривает размещение закупок крупн
16.07.2018 Сбербанк создал B2B-площадку для проведения закупок

rB2B Электронная площадка для осуществления закупок «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» (Сбербанк-АСТ) совместно с самим Сбербанком представила платформу для проведения закупочных пр
12.07.2018 «Сбербанк-АСТ» запустил новый онлайн-сервис Sberb2b

«Сбербанк-АСТ» запустил новый онлайн-сервис Sberb2b, единую экосистему полного цикла услуг по

12.12.2014 «Сбербанк-АСТ» и SAP намерены радикально сократить время проведения закупок

, чтобы предложить клиентам новые сервисы, которые ранее не были представлены», — сообщили CNews в «Сбербанке-АСТ». Стоимости проекта партнеры не разглашают. Сервис является облачным, поэтому к
11.12.2014 SAP, «Сбербанк-АСТ» и «Норбит» создадут онлайн-сервис для электронных закупок в России

Компания SAP, мировой разработчик корпоративных приложений, российская электронная площадка для проведения госзакупок «Сбербанк-АСТ» и компания «Норбит», партнер SAP, объявили о намерении создать онлайн-сервис для проведения электронных закупок на базе облачной бизнес-сети SAP Ariba и «Сбербанк-АСТ». Нов
03.06.2014 Как создать виртуальный ЦОД на базе решений HP для торговой площадки

«Сбербанк-АСТ» – крупнейшая электронная площадка для организации торгов в рамках системы госуд
04.10.2012 «Сбербанк-АСТ» и «Гарант» представили систему электронного документооборота

«Сбербанк-АСТ» предоставил своим клиентам возможность использования системы электронного документооборота (ЭДО), разработанную совместно с компанией «Гарант». Уже в сентябре 2012 г. бухгалтерски
27.02.2010 «Аэрофлот» провёл первый электронный аукцион на площадке «Сбербанк-АСТ»

ны первые открытые электронные торги по реализации блоков мест на летний сезон 2010 г. для туристических компаний. Аукцион состоялся на уполномоченной правительством РФ электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ», говорится в сообщении «Аэрофлот - российские авиалинии». На торги были выставлены билеты на популярные туристические направления: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Дубай, Карловы Вары, Эйл
03.07.2009 «Норбит» разработал площадку Сбербанк-АСТ для электронных торгов

Компания «Норбит» осуществила разработку электронной торговой площадки Сбербанк-АСТ. Со вчерашнего дня площадка стала доступна всем государственным заказчикам для проведения открытых аукционов в электронной форме. Сбербанк-АСТ был определен оператором для п

АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 109 21
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 143 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14282 17
Ростелеком 10320 13
9014 12
Газинформсервис - ГИС 414 9
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 9
МегаФон 9929 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 9
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 60 8
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3122 6
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 290 4
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 4
Ланит - Норбит - Norbit 407 4
СИНХ - Таттелеком 219 3
Ланит Интеграция 213 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 648 3
Вайнах Телеком 50 3
СИНХ - Таттелеком - ТМТ - Твои мобильные технологии - Летай 11 3
SAP SE 5436 3
Yandex - Яндекс 8458 3
Oracle Corporation 6873 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 526 3
Кейсистемс - Keysystems 39 2
Google LLC 12274 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1077 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
SAP CIS - САП СНГ 864 2
Amazon Inc - Amazon.com 3139 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 245 2
Cellebrite 23 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 11 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8198 44
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 17
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 10
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 18 9
РЖД - Российские железные дороги 2006 9
Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 9
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 64 8
Синара Банк - ДелоБанк 67 7
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 433 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 5
ГПБ - Газпромбанк 1179 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 178 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 126 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 3
ПСБ - Промсвязьбанк 903 3
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 72 2
Мария РА ТС - торговая сеть 23 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 51 2
JLL - Jones Lang LaSalle 16 2
Первый ООО 3 2
CBRE Group 6 2
CMWP - Commonwealth Partnership - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 9 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 2
Nikoliers - Colliers - Николиерс 17 2
NF Group - НФ Групп - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 32 2
РАД - Российский аукционный дом 8 2
Сбер - Сбер А 7 2
Почта России ПАО 2249 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 100 2
NanduQ - Qiwi 1004 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 568 2
eBay Inc 1632 2
Газпром ПАО 1418 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 2
ВТБ - Почта Банк 503 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1026 2
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 85 2
eApteka.ru - eАптека 4 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 224 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12872 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2255 11
Федеральное казначейство России 1879 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2930 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2169 8
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5247 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 3
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 95 2
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 2
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 28 2
Рособоронпоставка - Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств 12 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3123 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3450 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3531 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4798 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 140 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 7
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 28 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 26
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 693 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31813 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18260 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7297 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9345 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8926 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4912 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5886 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3354 9
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11597 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 7
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1087 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9878 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 4
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 390 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3702 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 92 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 983 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4787 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9726 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 26
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 9
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 414 9
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 353 5
Новые облачные технологии - МойОфис 896 5
Microsoft Windows 2000 8663 4
Московская Биржа - ММВБ–Информационные Технологии - MOEXIT 11 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 3
Apple iOS 8258 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5845 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1216 3
НКТ - Р7-Офис 479 3
Кейсистемс WEB-Торги-КС 6 2
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Cyberia 15 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 413 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 883 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7377 2
Apple iPad 3941 2
SAP Ariba 301 2
HPE 3PAR 103 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 129 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Microsoft Dynamics 1186 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 65 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Сбер - Сбербанк Пульс рынка - HR-платформа 17 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
SAP ЦОД 15 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Сбер - Сбербанк Моя торговля 9 1
Сбер - СберЛизинг - E-Leasing 4 1
Сбер - Сбербанк Бизнес Аналитика 20 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 1
Rakuten Viber Cloud 1 1
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management - Oracle Advanced Supply Chain Planning, ASCP - Oracle Supply Chain Management Cloud, SCM Cloud - Oracle Demantra Supply Chain Management - Oracle Mobile Supply Chain Applications - Oracle Value Chain Planning 41 1
Абдрахманов Рустам 38 10
Андреев Николай 13 9
Урусов Виктор 150 9
Шептун Кирилл 9 9
Пуртов Кирилл 52 8
Соловьев Виталий 52 7
Буяджи Павел 21 6
Урнышев Роман 34 5
Емельянов Антон 63 5
Габестро Сергей 28 5
Окладникова Ирина 22 5
Ушаков Анатолий 46 4
Тебеньков Яков 11 3
Наумов Дмитрий 14 3
Шуленков Петр 3 3
Медведев Дмитрий 1662 3
Артемьев Игорь 91 2
Черногоров Андрей 65 2
Ракишин Александр 2 2
Яцеленко Николай 25 2
Мельничук Дмитрий 3 2
Орехов Вячеслав 48 2
Иудин Виктор 9 2
Шаповалова Ирина 14 2
Лопухина Мария 10 2
Рейман Леонид 1059 2
Колбин Евгений 80 2
Осеевский Михаил 333 2
Шадаев Максут 1150 2
Попов Анатолий 143 2
Чехонин Антон 66 2
Гришаков Максим 32 1
Махсон Михаил 14 1
Шувалов Игорь 85 1
Паршиков Сергей 12 1
Горелов Дмитрий 61 1
Катамадзе Анна 118 1
Ермолаев Артем 379 1
Осин Денис 19 1
Абрамович Роман 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 157147 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45783 30
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 15
Россия - ЮФО - Севастополь 582 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1002 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8127 6
Россия - ПФО - Самарская область 1454 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1652 6
Россия - СКФО - Дагестан Республика 685 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 988 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика 675 5
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 342 4
Москва - ЦАО - Никитский бульвар - Суворовский бульвар 13 4
Россия - УФО - Пермский край - Коми-Пермяцкий округ 39 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1876 4
Россия - ДФО - Амурская область 852 4
Россия - УФО - Свердловская область 1751 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 660 4
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 545 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1672 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53480 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 3
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 658 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 662 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1075 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2663 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 946 3
Россия - УФО - Курганская область 582 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 522 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18243 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1426 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 990 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 576 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 361 2
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 149 2
Казахстан - Республика 5801 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 29
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3736 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 10
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 10
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 430 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 7
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 399 6
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 5
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 3
Приватизация - форма преобразования собственности 536 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 138 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 306 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Платёжное поручение - Payment order 239 2
Аренда 2584 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 8
Российская газета 276 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
Тайга.инфо 2 1
Ведомости 1244 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1142 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 4
Future Workplace 4 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1054 1
ТГУ - Томский государственный университет 210 2
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 17 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1265 2
Минобороны РФ - МВОКУ, МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 4 1
ФГОУ ВПО Уральская академия государственной службы 7 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 9 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 22 1
РАН - Российская академия наук 2015 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 84 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408468, в очереди разбора - 731990.
Создано именных указателей - 187592.
