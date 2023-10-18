Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка

Получите все материалы CNews по ключевому слову
SberB2B – специализированная площадка для взаимодействия участников электронных торгов. Она предлагает рынку новый формат проведения закупок и заключения сделок, когда все необходимые бизнесу процессы автоматизированы и организованы согласно принципу «одного окна». На платформе зарегистрировано более 100 тысяч поставщиков из разных сфер: дерево каталога товаров и услуг насчитывает порядка 16 тысяч ветвей, что позволяет покрыть практически все потребности заказчика любого направления деятельности.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 63 дела, на cумму 2 731 848 385 ₽*
СОБЫТИЯ
|18.10.2023
|
На площадке для закрытых торгов по гособоронзаказу и подсанкционных компаний назначен новый гендиректор
АСТ ГОЗ — это электронная торговая площадка
|21.11.2022
|
«Сбер» реализовал систему расчетов B2BSecurePay на платформе SberB2B
«Сбер» и оператор электронных торгов «Сбер А» запустили новую технологию проведения сделок в онлайн-магазине SberB2B. B2BSecurePay – решение, построенное на базе блокчейн-платформы «Сбера» с расчетами через смарт-контракты.
|26.05.2020
|«Сбербанк-АСТ» запустила сервис удаленного проведения собраний кредиторов
|06.06.2019
|
«Сбербанк-АСТ» разместит закупки ключевого инфраструктурного проекта страны
«Сбербанк-АСТ» (входит в экосистему Сбербанка) и «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, которое предусматривает размещение закупок крупн
|16.07.2018
|
Сбербанк создал B2B-площадку для проведения закупок
Электронная площадка для осуществления закупок «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» (Сбербанк-АСТ) совместно с самим Сбербанком представила платформу для проведения закупочных процедур.
|12.07.2018
|
«Сбербанк-АСТ» запустил новый онлайн-сервис Sberb2b
«Сбербанк-АСТ» запустил новый онлайн-сервис Sberb2b, единую экосистему полного цикла услуг.
|12.12.2014
|
«Сбербанк-АСТ» и SAP намерены радикально сократить время проведения закупок
, чтобы предложить клиентам новые сервисы, которые ранее не были представлены», — сообщили CNews в «Сбербанке-АСТ». Стоимости проекта партнеры не разглашают. Сервис является облачным, поэтому к
|11.12.2014
|
SAP, «Сбербанк-АСТ» и «Норбит» создадут онлайн-сервис для электронных закупок в России
Компания SAP, мировой разработчик корпоративных приложений, российская электронная площадка для проведения госзакупок «Сбербанк-АСТ» и компания «Норбит», партнер SAP, объявили о намерении создать онлайн-сервис для проведения электронных закупок на базе облачной бизнес-сети SAP Ariba и «Сбербанк-АСТ».
|03.06.2014
|
Как создать виртуальный ЦОД на базе решений HP для торговой площадки
«Сбербанк-АСТ» – крупнейшая электронная площадка для организации торгов в рамках системы государственных закупок.
|04.10.2012
|
«Сбербанк-АСТ» и «Гарант» представили систему электронного документооборота
«Сбербанк-АСТ» предоставил своим клиентам возможность использования системы электронного документооборота (ЭДО), разработанную совместно с компанией «Гарант». Уже в сентябре 2012 г. бухгалтерски
|27.02.2010
|
«Аэрофлот» провёл первый электронный аукцион на площадке «Сбербанк-АСТ»
Проведены первые открытые электронные торги по реализации блоков мест на летний сезон 2010 г. для туристических компаний. Аукцион состоялся на уполномоченной правительством РФ электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ», говорится в сообщении «Аэрофлот - российские авиалинии». На торги были выставлены билеты на популярные туристические направления: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Дубай, Карловы Вары, Эйлат.
|03.07.2009
|
«Норбит» разработал площадку Сбербанк-АСТ для электронных торгов
Компания «Норбит» осуществила разработку электронной торговой площадки Сбербанк-АСТ. Со вчерашнего дня площадка стала доступна всем государственным заказчикам для проведения открытых аукционов в электронной форме.
