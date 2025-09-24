Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лопухина Мария
УПОМИНАНИЯ
|24.09.2025
|Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1
|11.09.2025
|CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
Лопухина Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Сергей 65 2
|Путятинский Сергей 89 2
|Краснов Александр 80 2
|Катамадзе Анна 111 2
|Савченко Сергей 10 2
|Парфенова Анна 4 2
|Абдрахманов Рустам 18 2
|Каримов Руслан 34 2
|Королев Максим 24 2
|Павлов Александр 97 2
|Медокс Ярослав 37 2
|Заянц Илья 48 2
|Пуртов Кирилл 29 2
|Крюков Андрей 5 2
|Бондаренко Алексей 24 2
|Тульчинский Станислав 76 2
|Ефимов Николай 3 2
|Гребеник Геннадий 40 2
|Спиренков Вячеслав 30 2
|Анисов Ян 25 2
|Семенников Антон 26 2
|Панев Константин 6 2
|Бурченко Евгений 25 2
|Желтухин Вадим 46 2
|Кудашев Михаил 34 2
|Яковлев Денис 6 2
|Фогельсон Виктор 28 2
|Мезенцев Роман 9 2
|Стружкова Юлия 22 2
|Волтегирев Кирилл 5 2
|Шептун Кирилл 2 2
|Путин Владимир 3307 1
|Натрусов Артем 302 1
|Шадаев Максут 1105 1
|Чаркин Евгений 304 1
|Абакумов Евгений 214 1
|Нестеров Алексей 150 1
|Малышев Сергей 89 1
|Бондаренко Михаил 57 1
|Никитин Сергей 83 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386440, в очереди разбора - 729976.
Создано именных указателей - 183723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.