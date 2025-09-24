Разделы

Лопухина Мария


УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лопухина Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 121 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 42 2
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 5 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13793 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 488 1
8756 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 219 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 155 1
R-Vision - Р-Вижн 190 1
Ланит Интеграция 201 1
Ланит - Онланта - Onlanta 114 1
Сател 155 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 607 1
Polymedia - Полимедиа 145 1
Газинформсервис - ГИС 363 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 62 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 41 1
ФинГрад - FinGrad 38 1
Сбер - СберБизнес Софт 73 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 95 1
Аусферр ИТЦ 33 1
Programming Store - PROSTO - ПРОСТО 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 979 2
ВТБ - Почта Банк 489 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 541 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1750 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 486 2
Русагро Группа Компаний 325 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 236 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 526 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 89 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 165 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 222 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 46 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 162 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 198 2
Синара Банк - ДелоБанк 56 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 72 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 55 2
Фора Банк 62 2
Аэропорты регионов УК 16 2
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 11 2
РЖД - Российские железные дороги 1971 1
ГПБ - Газпромбанк 1146 1
МКБ - Московский кредитный банк 608 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 501 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 539 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 47 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 47 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 37 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 47 2
Федеральное казначейство России 1845 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2661 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 142 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 454 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12594 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2100 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1885 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 74 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16703 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30601 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71017 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11145 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55512 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22140 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5735 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1108 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3210 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5224 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8673 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2326 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7373 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7109 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22468 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 173 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3336 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1321 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6846 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 818 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 933 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 204 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1206 1
Технос-К - Сакура PRO 35 2
Новые облачные технологии - МойОфис 849 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 389 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 906 1
НКТ - Р7-Офис 446 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 326 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 69 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 239 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 56 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 49 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 71 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 94 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 67 1
НКТ - Р7-графика 36 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 31 1
Путин Сергей 65 2
Путятинский Сергей 89 2
Краснов Александр 80 2
Катамадзе Анна 111 2
Савченко Сергей 10 2
Парфенова Анна 4 2
Абдрахманов Рустам 18 2
Каримов Руслан 34 2
Королев Максим 24 2
Павлов Александр 97 2
Медокс Ярослав 37 2
Заянц Илья 48 2
Пуртов Кирилл 29 2
Крюков Андрей 5 2
Бондаренко Алексей 24 2
Тульчинский Станислав 76 2
Ефимов Николай 3 2
Гребеник Геннадий 40 2
Спиренков Вячеслав 30 2
Анисов Ян 25 2
Семенников Антон 26 2
Панев Константин 6 2
Бурченко Евгений 25 2
Желтухин Вадим 46 2
Кудашев Михаил 34 2
Яковлев Денис 6 2
Фогельсон Виктор 28 2
Мезенцев Роман 9 2
Стружкова Юлия 22 2
Волтегирев Кирилл 5 2
Шептун Кирилл 2 2
Путин Владимир 3307 1
Натрусов Артем 302 1
Шадаев Максут 1105 1
Чаркин Евгений 304 1
Абакумов Евгений 214 1
Нестеров Алексей 150 1
Малышев Сергей 89 1
Бондаренко Михаил 57 1
Никитин Сергей 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 153594 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6116 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 445 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54054 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50424 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9817 1
Экономический эффект 1165 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6232 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 381 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1397 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1794 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 64 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1176 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 73 1
