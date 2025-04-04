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Индексная книга (каталог) CNews*
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Programming Store PROSTO ПРОСТО



04.04.2025 Панельная дискуссия «Главные тренды российской ИТ-отрасли» на конференции «Данные компании 2025: управление и интеграция» 1
31.03.2025 Конференция «Данные компании 2025: управление и интеграция»: как эффективно управлять данными в 2025 году? 1
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Programming Store и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13092 1
8421 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
СП.АРМ 49 1
Т8 НТЦ 93 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 46 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 374 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 140 1
Генериум 13 1
Axelot - Sofros - Софрос 6 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1221 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 37 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 60 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 96 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 30 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
Скопинфарм 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11958 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 197 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31606 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28678 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67452 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52294 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20386 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1285 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14573 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5449 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2521 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6936 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24598 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2993 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16285 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 174 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10548 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5264 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12775 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8258 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4846 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 528 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3271 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 556 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1231 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30376 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2206 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 983 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6818 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7917 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14070 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24656 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3080 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1634 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 780 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 866 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11826 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11372 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1595 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4083 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11446 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7285 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 543 1
1С:ERP Управление предприятием 590 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 260 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 244 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 23 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 445 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 29 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5016 1
МТС Мобильные сотрудники 112 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 75 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 80 1
МТС Координатор 5 1
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 29 1
Соколов Дмитрий 67 1
Фишер Андрей 74 1
Егоров Даниил 23 1
Лебедев Георгий 54 1
Будова Александра 6 1
Остроушко Алексей 17 1
Логинов Артем 8 1
Рыбаков Дмитрий 13 1
Корнилов Денис 5 1
Потишний Роман 11 1
Мураховский Эдуард 38 1
Зайцев Илья 7 1
Нечипорук Алексей 11 1
Леонова Мария 7 1
Конодо Денис 1 1
Горбань Антон 1 1
Муратов Элзар 2 1
Крупко Петр 6 1
Сапожникова Алла 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 147956 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52483 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 957 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5137 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8954 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5891 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4465 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8984 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52271 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2978 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 265 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29896 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2796 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7210 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1112 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 105 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10094 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1911 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 528 1
Reference - Референс 186 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1942 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 285 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1241 1
TAdviser - Центр выбора технологий 406 2
УлГУ - Ульяновский государственный университет 12 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 182 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2059 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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