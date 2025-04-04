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Programming Store PROSTO ПРОСТО
Programming Store и организации, системы, технологии, персоны:
|Соколов Дмитрий 67 1
|Фишер Андрей 74 1
|Егоров Даниил 23 1
|Лебедев Георгий 54 1
|Будова Александра 6 1
|Остроушко Алексей 17 1
|Логинов Артем 8 1
|Рыбаков Дмитрий 13 1
|Корнилов Денис 5 1
|Потишний Роман 11 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Зайцев Илья 7 1
|Нечипорук Алексей 11 1
|Леонова Мария 7 1
|Конодо Денис 1 1
|Горбань Антон 1 1
|Муратов Элзар 2 1
|Крупко Петр 6 1
|Сапожникова Алла 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147956 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52483 1
|Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 957 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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