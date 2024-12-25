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МТС Линк Линк Rooms Линк Встречи


Модуль Линк Rooms подходит для переговорных комнат, где уже установлено оборудование Yealink, Lenovo или Logitech. Заказчикам, которым нужно оснастить переговорную комнату с нуля, доступны программно-аппаратные комплексы на базе оборудования Yealink, специально адаптированного производителем для использования Линк Rooms. В состав программно-аппаратного комплекса входят внешние дисплеи, камера высокого разрешения, Hi-End саундбар, микрофоны, терминал управления (мини-ПК), адаптер для трансляции контента с носимых устройств и предустановленное ПО Линк Rooms. Возможна установка камеры с распознаванием присутствия и умным автокадрированием: камера автоматически определяет людей в переговорной, а также приближает и помещает говорящих в центр кадра.

Линк Rooms интегрирован с распространенными офисными календарями. Реализовано подключение в одно касание и управление онлайн-мероприятиями с помощью сенсорного дисплея; также на нем отображается расписание мероприятий. Линк Rooms поддерживает демонстрацию экрана и одновременное использование двух дисплеев: на одном можно показывать контент, а на другом — видео онлайн-участников. Транслировать контент можно и с носимых устройств (ноутбуков, планшетов и смартфонов) — они подключаются к модулю с помощью HDMI или USB-порта. Кроме того, демонстрацию экрана можно переключать между двумя источниками.

 


25.12.2024 Число клиентов «МТС Линк» в 2024 году выросло на 65% 2
25.12.2024 Число клиентов «МТС Линк» за год выросло на 65% 2
11.12.2024 Сургутские предприниматели переводят деловые коммуникации на отечественную платформу «МТС Линк» 1
19.10.2024 Дмитрий Головин, «МТС Линк»: Мы намерены задавать новые стандарты коммуникаций 1
26.06.2024 «МТС Линк» поможет компаниям в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций 1
26.06.2024 «МТС Линк» поможет компаниям в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций 1
22.03.2024 Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис 1
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 1
13.03.2024 Компании смогут оборудовать гибридный офис модулем «Линк Rooms» 1
27.12.2023 За год на платформе «МТС Линк» прошло 5 млн онлайн-мероприятий 1
26.10.2023 МТС Линк представил новое решение для переговорных комнат 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 11
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 11
Yealink Network Technology 66 3
Lenovo Group 2292 2
Logitech 421 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 1
Google LLC 11775 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
8213 1
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 1
Atlassian 118 1
СП.АРМ 47 1
Т8 НТЦ 82 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 41 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
Генериум 13 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 11 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Скопинфарм 7 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
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Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис 8 1
СТПП - Сургутская торгово-промышленная палата 1 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Ассоциация менеджеров 91 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 9
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