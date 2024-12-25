Модуль Линк Rooms подходит для переговорных комнат, где уже установлено оборудование Yealink, Lenovo или Logitech. Заказчикам, которым нужно оснастить переговорную комнату с нуля, доступны программно-аппаратные комплексы на базе оборудования Yealink, специально адаптированного производителем для использования Линк Rooms. В состав программно-аппаратного комплекса входят внешние дисплеи, камера высокого разрешения, Hi-End саундбар, микрофоны, терминал управления (мини-ПК), адаптер для трансляции контента с носимых устройств и предустановленное ПО Линк Rooms. Возможна установка камеры с распознаванием присутствия и умным автокадрированием: камера автоматически определяет людей в переговорной, а также приближает и помещает говорящих в центр кадра.

Линк Rooms интегрирован с распространенными офисными календарями. Реализовано подключение в одно касание и управление онлайн-мероприятиями с помощью сенсорного дисплея; также на нем отображается расписание мероприятий. Линк Rooms поддерживает демонстрацию экрана и одновременное использование двух дисплеев: на одном можно показывать контент, а на другом — видео онлайн-участников. Транслировать контент можно и с носимых устройств (ноутбуков, планшетов и смартфонов) — они подключаются к модулю с помощью HDMI или USB-порта. Кроме того, демонстрацию экрана можно переключать между двумя источниками.