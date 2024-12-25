МТС Линк Линк Rooms Линк Встречи
Модуль Линк Rooms подходит для переговорных комнат, где уже установлено оборудование Yealink, Lenovo или Logitech. Заказчикам, которым нужно оснастить переговорную комнату с нуля, доступны программно-аппаратные комплексы на базе оборудования Yealink, специально адаптированного производителем для использования Линк Rooms. В состав программно-аппаратного комплекса входят внешние дисплеи, камера высокого разрешения, Hi-End саундбар, микрофоны, терминал управления (мини-ПК), адаптер для трансляции контента с носимых устройств и предустановленное ПО Линк Rooms. Возможна установка камеры с распознаванием присутствия и умным автокадрированием: камера автоматически определяет людей в переговорной, а также приближает и помещает говорящих в центр кадра.
Линк Rooms интегрирован с распространенными офисными календарями. Реализовано подключение в одно касание и управление онлайн-мероприятиями с помощью сенсорного дисплея; также на нем отображается расписание мероприятий. Линк Rooms поддерживает демонстрацию экрана и одновременное использование двух дисплеев: на одном можно показывать контент, а на другом — видео онлайн-участников. Транслировать контент можно и с носимых устройств (ноутбуков, планшетов и смартфонов) — они подключаются к модулю с помощью HDMI или USB-порта. Кроме того, демонстрацию экрана можно переключать между двумя источниками.
МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:
|Потехин Павел 6 2
|Крюков Дмитрий 26 1
|Пичелатова Екатерина 4 1
|Моргун Олег 8 1
|Логинов Артем 8 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Корнилов Денис 5 1
|Конодо Денис 1 1
|Горбань Антон 1 1
|Зайцев Илья 3 1
|Соколов Дмитрий 66 1
|Фишер Андрей 74 1
|Егоров Даниил 23 1
|Лебедев Георгий 54 1
|Будова Александра 4 1
|Остроушко Алексей 12 1
|Рыбаков Дмитрий 13 1
|Нечипорук Алексей 7 1
|Леонова Мария 3 1
|Муратов Элзар 2 1
|Потишний Роман 11 1
|Головин Дмитрий 33 1
|Крупко Петр 6 1
|Чернышев Александр 11 1
|Сапожникова Алла 4 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 4
|BCG - Boston Consulting Group 107 1
|Fortune Business Insights 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.