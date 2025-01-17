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Новосибирск вошел в десятку регионов, где провели больше всего онлайн-встреч в праздники

«МТС Линк» от цифровой экосистемы МТС поделилась статистикой использования платформы во время новогодних праздников. На прошедших длинных выходных пользователи провели на 59% больше онлайн-мероприятий (встреч и вебинаров), чем на новогодних праздниках 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В лидерах по количеству онлайн-встреч на новогодних каникулах традиционно оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Топ-10 регионов закрывает Новосибирская область.

Рост количества онлайн-встреч и вебинаров связан со значительным расширением аудитории отечественных платформ для видеоконференцсвязи в 2024 г. Дополнительный фактор — большее число дней отдыха по сравнению с прошлым годом.

Наиболее активным днем с точки зрения совещаний и обучения стало 30 декабря 2024 г.— тогда провели более 4000 онлайн-мероприятий — вдвое больше по сравнению с аналогичной датой 2023 г. В 2024 г. больше всего встреч и вебинаров прошло 8 января — в последний день перед началом рабочей недели. В 2025 г. пользователи не торопились входить в рабочий режим: 8 января 2025 г. состоялось на 17% меньше онлайн-мероприятий, чем в этот же день в 2024 г.

Праздничное настроение на онлайн-встречах помогали создавать виртуальные маски и фоны. Пользователи «МТС Линк» примерили новогодние маски (оленьи рожки, костюм снеговика, карнавальную маску) около 20 тыс. раз.

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Самым спокойным днем прошедших праздников стало 1 января 2025 г. — в этот день провели на 30% меньше онлайн-мероприятий, чем 31 декабря 2024 г. В 2024 г. ситуация была обратной: в канун 2024 г. прошло на 34% меньше вебинаров и встреч, чем 1 января 2024 г.

9 января 2025 г. пользователи «МТС Линк» входили в рабочий режим. В первый рабочий день 2025 г. прошло на 58% больше онлайн-встреч и на 20% больше вебинаров, чем в последний рабочий день 2024 г., 28 декабря. Также 9 января 2025 г. на 52% больше пользователей начали проходить обучающие программы в сервисе «МТС Линк Курсы», чем 28 декабря 2024 г.

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