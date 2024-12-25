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Число клиентов «МТС Линк» за год выросло на 65%

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», делится статистикой по использованию своих сервисов за 2024 г. Суммарное количество активных клиентов решений «МТС Линк» «Встречи», «Вебинары», «Чаты», «Доски» и «Курсы» выросло на 65% по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

«МТС Линк» сообщает о росте количества активных клиентов во всех приоритетных отраслях. В частности, в промышленности их число выросло на 92%, в здравоохранении — на 50%, в образовании и сфере финансов и консалтинга — на 48%.

В 2024 г. пользователи «МТС Линк» проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны) втрое чаще, чем вебинары (формат, предполагающий несколько активных спикеров и большое количество слушателей). При этом количество участников онлайн-мероприятий на платформе «МТС Линк» превысило 35 млн — показатель вырос на 17% по сравнению с 2023 г. Всего было проведено более 5 млн онлайн-мероприятий. Наибольшее количество онлайн-мероприятий на платформе «МТС Линк» провели в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Республике Татарстан.

Самый активный пользователь сервиса «МТС Линк Встречи» в общей сложности провел на онлайн-встречах больше 64 суток. Участники проявляли активность на мероприятиях в сервисах «МТС Линк»: на одном из них было отправлено суммарно более 10 тыс. реакций, на другом было задано 1439 вопросов, на третьем в чате написали почти 85 тыс. сообщений. Днем с наибольшим количеством онлайн-мероприятий в сервисах «МТС Линк» в 2024 г. стало 23 октября.

Применение искусственного интеллекта

В 2024 году на платформе «МТС Линк» появился целый ряд функций на основе искусственного интеллекта (ИИ). Сегодня сервис умеет генерировать расшифровку и краткие итоги онлайн-встреч, а также видеохайлайты, которые избавляют пользователей от просмотра записей целиком. В договоренностях и решениях, принятых на прошедших совещаниях, помогает ориентироваться ИИ-помощник. А такие функции, как замена и размытие фона, шумоподавление, бьютификация, цифровые аватары и маски помогают сделать онлайн-общение максимально комфортным.

Половина случаев использования ИИ на платформе — включение замены или размытия фона: эта функция оказалась самой популярной ИИ-возможностью. На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев ИИ используется в развлекательных целях: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций пользователи применяют ИИ для экономии времени на просмотр записей встреч — функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов. При этом 89% пользователей остались удовлетворены точностью и качеством текстовых итогов.

Аналитики «МТС Линк» также оценили интенсивность использования ИИ-инструментов в российских регионах. Самые активные пользователи подобных функций — в Республике Алтай и Чувашской Республике. На третьем месте — Орловская область, четвертое и пятое делят Московская и Калужская области. Москва оказалась на шестом месте.

Новые цифровые продукты

В апреле 2024 г. «МТС Линк» вывел на рынок новый продукт: корпоративный мессенджер «МТС Линк Чаты». С момента публичного релиза продукта количество его активных пользователей выросло на 323%. Появился ряд инновационных функций: ИИ-помощник для сокращения времени чтения длинных переписок, «Команды» для переноса оргструктуры компаний в цифровое пространство. В ноябре 2024 г. пользователи «Чатов» ежедневно отправляли в среднем 32 тыс. сообщений. В декабре «Чаты» были включены в единый реестр российского ПО.

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Техника

Еще один продукт, который недавно появился в портфеле «МТС Линк» — онлайн-доски. С начала 2024 г. выросли на 85 тыс. пользователей, среди клиентов есть организации с более 1000 пользователей, в том числе МТС, ДВФУ, МГПУ, «Технологии Доверия». Были реализованы все базовые функции онлайн-досок, и сегодня разработчики фокусируются на более продвинутых инструментах. За год в «Досках» появились удобные виджеты и шаблоны для самых разных сценариев совместной работы, а для корпоративных клиентов реализован раздел «Организация» и возможность подключить технологию единого входа по SSO. В сентябре 2024 г., когда с российского рынка ушла компания Miro, разработчики «МТС Линк Досок» запустили полностью новую технологию импорта, позволяющую сохранить 100% контента из этого сервиса.

С ростом популярности гибридных коммуникаций в России увеличивается число пользователей модуля «Линк Rooms» — решения для переговорных комнат, включающего в себя программное обеспечение и оборудование (внешние дисплеи, камеры высокого разрешения, Hi-End саундбары, микрофоны, терминалы управления (мини-ПК), адаптеры для трансляции контента с носимых устройств). Технология востребована и в бизнесе, и в образовании: в 2024 году в 40% случаев модуль «Линк Rooms» приобретали вузы для оснащения гибридных аудиторий.

Усиление направления корпоративного обучения

В 2024 г. в «МТС Линк» было принято решение усилить традиционное для компании направление — разработку продуктов для обучения, которыми компания занимается с 2008 года. Новый бизнес-юнит «Обучение» начал работу над созданием комплексной платформы, включающей в себя сервисы для обучения сотрудников и оценки их знаний, онбординга, проведения тестов и опросов. По расчетам, внедрение решения поможет повысить эффективность усвоения материала сотрудниками на 22%. Среди пользователей продуктов «МТС Линк» для обучения — сервисов «Вебинары» и «Курсы» — «ОТП Банк», федеральная сеть зоомагазинов «Четыре лапы», издательство «Эксмо».

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Энергия ИИ

Приоритетным направлением для «МТС Линк» стало усиление предложения в области серверных решений. Сегодня заказчики могут инсталлировать в собственном контуре все решения «МТС Линк»: «Встречи», «Вебинары», «Чаты», «Курсы» и «Доски».

Кроме того, технологический стек «МТС Линк» был усилен благодаря синергии с разработчиком Vinteo — о приобретении 51% этой компании «МТС Линк» объявил в ноябре 2024 г. Целью стало расширение предложения «МТС Линк» в области серверных решений для видеоконференцсвязи и усиление конкурентоспособности на рынке B2B-продуктов. Благодаря сделке предложение «МТС Линк» сегодня охватывает большинство кейсов работы с оборудованием в переговорных комнатах по протоколу SIP у пользователей on-premise.

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