Компании смогут оборудовать гибридный офис модулем «Линк Rooms»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», объявила о коммерческой доступности модуля «Линк Rooms» — программного обеспечения и оборудования для переговорных комнат. «Линк Rooms» подходит для компаний с распределенными командами, которым необходимо проводить совещания в гибридном формате. Первым пользователем решения стала Ассоциация «ФинТех».

Ассоциация «ФинТех» – межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов и финтех-компаний и регулятора. Ассоциация уже давно использует для проведения внутренних совещаний и мероприятий гибридный формат с возможностью удаленного подключения к видеоконференции. Из-за того, что отсутствовала поддержка производителя установленного оборудования, а программное обеспечение не соответствовало новым задачам, было принято решение о модернизации системы видеоконференцсвязи Ассоциации на базе отечественного программно-аппаратного решения.

«Линк Rooms» подходит для компаний с распределенными командами, которым необходимо проводить совещания в гибридном формате

«Мы рассмотрели и сравнили несколько решений от российских поставщиков и остановили выбор на программно-аппаратном решении «Линк Rooms» от компании «МТС Линк». Опыт его использования считаем в целом успешным: системный администратор без больших усилий установил новое оборудование, настроил программное обеспечение и провел короткий тренинг с пользователями. Как результат, сотрудники Ассоциации быстро освоили новую технологию. Теперь проводят гибридные мероприятия, используя все возможности «Линк Rooms». Хотелось бы отметить высокое качество демонстрации материалов, звука и изображения. Что важно — теперь все мероприятия проходят строго в запланированное время, без прерываний и с положительной обратной связью от членов Ассоциации», — отмечает Олег Моргун, руководитель управления развития технологий Ассоциации «ФинТех».

О решении «Линк Rooms»

Модуль «Линк Rooms» подходит для переговорных комнат, где уже установлено оборудование Yealink, Lenovo или Logitech. Заказчикам, которым нужно оснастить переговорную комнату с нуля, доступны программно-аппаратные комплексы на базе оборудования Yealink, специально адаптированного производителем для использования «Линк Rooms». В состав программно-аппаратного комплекса входят внешние дисплеи, камера высокого разрешения, Hi-End саундбар, микрофоны, терминал управления (мини-ПК), адаптер для трансляции контента с носимых устройств и предустановленное ПО «Линк Rooms». Возможна установка камеры с распознаванием присутствия и умным автокадрированием: камера автоматически определяет людей в переговорной, а также приближает и помещает говорящих в центр кадра.

«Линк Rooms» интегрирован со всеми распространенными офисными календарями. Реализовано подключение в одно касание и управление онлайн-мероприятиями с помощью сенсорного дисплея; также на нем отображается расписание мероприятий. «Линк Rooms» поддерживает демонстрацию экрана и одновременное использование двух дисплеев: на одном можно показывать контент, а на другом — видео онлайн-участников. Транслировать контент можно и с носимых устройств (ноутбуков, планшетов и смартфонов) — они подключаются к модулю с помощью HDMI или USB-порта. Кроме того, демонстрацию экрана можно переключать между двумя источниками.