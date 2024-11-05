Цифровой двойник офиса: в «Чатах» от «МТС Линк» появились «Команды»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», внедрила функциональность «Команды» в сервис «МТС Линк Чаты». Решение позволит структурировать деловое общение в компаниях благодаря созданию отдельных цифровых пространств для разных департаментов, бизнес-юнитов или проектов. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

По расчетам «МТС Линк», функция необходима более 70% средних и крупных российских компаний — организациям, которые имели опыт работы с командами в Microsoft Teams и ожидают аналогичный продукт на рынке России.

Новая функциональность позволит создавать отдельные цифровые пространства для групп пользователей, объединенных общими задачами. Команды могут отражать структуру организации, соответствуя отделам и бизнес-юнитам, или создаваться под конкретные проекты. Команды станут основой концепции делового общения, которую разработчики «Чатов» от «МТС Линк» планируют развивать в своем продукте.

Администраторы корпоративного мессенджера получат возможность распределять сотрудников по командам, при этом один сотрудник может состоять в нескольких командах. Таким образом, если сотруднику необходимо одновременно участвовать в обсуждениях по своему функциональному направлению (например «Менеджеры по продукту»), бизнес-юниту (например «Чаты») и проекту (например «Запуск новой функциональности»), администратор добавит его во все три команды.

Далее администраторы смогут привязать к командам каналы и чаты — для этого подойдут как новые обсуждения, так и уже существующие в организации. Возможно создание приватных каналов, недоступных сотрудникам вне команды. Для каждой команды администраторы смогут настраивать права и оформление (обложку, фото профиля). Собранную команду можно упоминать через групповой тег.

В отличие от западных мессенджеров, в «МТС Линк Чатах» также реализованы сквозные каналы для нескольких команд. Например, для обсуждения проекта, в который вовлечены отделы разработки, маркетинга и дизайна, можно создать канал, привязанный ко всем трем командам.

«Возможность отразить оргструктуру компании в «Чатах» входила в топ-3 пользовательских запросов, этот инструмент ожидали более 50% наших клиентов в сегменте среднего и крупного бизнеса. Мы приоритизировали разработку функциональности, поскольку до сегодняшнего дня на российском рынке практически не было решений, позволяющих привычным образом организовать работу в корпоративном мессенджере. Мы продолжим расширять возможности Команд, чтобы в будущем они были применимы в самых разных сценариях совместной работы. В частности, мы планируем интегрировать их с файловым хранилищем — это упростит поиск документов по темам и настройки приватности. Мы также планируем внедрить в мессенджер гостевые доступы для создания общих команд с клиентами и партнерами», — отметил руководитель продукта «МТС Линк Чаты» Андрей Лучицкий.

Подключение функциональности «Команды» в десктопном приложении и веб-версии «Чатов «от «МТС Линк» уже доступно по запросу в службу технической поддержки. В мобильной версии приложения функциональность будет запущена в течение месяца.

«Чаты» от «МТС Линк» — это корпоративный мессенджер для всей компании. С его помощью можно переписываться в каналах и чатах, делиться файлами, а также созваниваться с коллегами в один клик. Продуктивность команд в «Чатах» повышает искусственный интеллект: ИИ-ассистент может анализировать содержание объемных переписок и формировать их саммари с выводами и договоренностями. «Чаты» — часть экосистемы «МТС Линк», куда также входят сервисы для проведения онлайн-встреч и вебинаров, создания курсов и совместной работы в онлайн-досках.