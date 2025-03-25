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Лучицкий Андрей


25.03.2025 «МТС Линк» запускает серверную версию UC-приложения 1
04.12.2024 Корпоративный мессенджер «Чаты» от «МТС Линк» вошел в реестр отечественного ПО 1
05.11.2024 Цифровой двойник офиса: в «Чатах» от «МТС Линк» появились «Команды» 1
13.09.2024 «МТС Линк» обеспечил «Завод стальной дроби» решением для бизнес-коммуникаций 1
13.09.2024 «МТС Линк» обеспечил курганский Завод стальной дроби комплексным решением для бизнес-коммуникаций 1
05.09.2024 Андрей Лучицкий: Любая альтернатива Slack в России и в мире не будет его точной копией 1
15.08.2024 «МТС Линк Чаты» появились на Linux и «в коробке» 1
06.05.2024 Нижегородские компании смогут использовать новый отечественный мессенджер «Чаты» 1
06.05.2024 Татарстанскому бизнесу стал доступен новый отечественный мессенджер «Чаты» 1
06.05.2024 Новосибирцам предлагают попробовать новый корпоративный мессенджер «Чаты» от «МТС Линк» 1
24.04.2024 «МТС Линк» представил новый корпоративный мессенджер «Чаты» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Лучицкий Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12942 11
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 354 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1967 1
Telegram Group 2084 1
Завод стальной дроби 3 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2934 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7216 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4359 10
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2048 8
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 801 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6352 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30107 5
Оповещение и уведомление - Notification 4735 5
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 971 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4826 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10233 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14113 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2274 3
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 618 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8183 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 3
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 761 3
UCaaS - UC-as-a-service - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации по запросу 39 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6833 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7442 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11314 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2551 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28211 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16155 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5837 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1277 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1043 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2941 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28075 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21473 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5360 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8555 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8237 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7543 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1799 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12880 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3612 1
МТС Линк - Чаты 24 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 3
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 27 2
МТС Линк - Доски 12 2
Microsoft Teams - MS Teams 556 2
Linux OS 10096 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 872 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 985 1
Microsoft Windows 15789 1
Apple macOS 2084 1
Apple iOS 7885 1
Google Android 14130 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1644 1
WhatsApp Messenger 1097 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 1
Бочков Андрей 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 146527 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4003 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 260 2
Беларусь - Белоруссия 5758 1
Россия - СФО - Новосибирск 4358 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13786 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6257 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5700 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5482 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1966 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7705 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 350 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 1
Аудит - аудиторский услуги 2727 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5150 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
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