«МТС Линк» обеспечил «Завод стальной дроби» решением для бизнес-коммуникаций

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», обеспечила крупное российское металлургическое предприятие доступом к своим сервисам. На «Заводе стальной дроби» внедрено решение «МТС Линк»: корпоративный мессенджер «Чаты», а также сервисы для онлайн-встреч, совещаний и вебинаров.

«Завод стальной дроби» будет использовать «МТС Линк» для коммуникации персонала производственной площадки, складов и коммерческих представительств в Кургане, Екатеринбурге, Москве и других городах, а также проведения онлайн-встреч с заказчиками из России и стран СНГ. Уже сейчас платформа позволяет значительно сократить время на организацию внутренних совещаний и онлайн-встреч с заказчиками из разных городов. Сотрудникам предприятия стали доступны функции онлайн-доски, демонстрация слайдов и видеоконтента. А организаторы видеоконференций и вебинаров могут просматривать статистику по количеству просмотров, участникам мероприятия, времени пребывания в онлайне.

Корпоративный мессенджер «МТС Линк» «Чаты» открыл персоналу «Завода стальной дроби» функции, необходимые крупному бизнесу для постоянного делового общения с коллегами. Среди них — личные и групповые чаты, каналы, ветки обсуждений, возможность редактировать отправленные сообщения и реагировать на них с помощью эмодзи. Пользователи могут создавать свои профили и менять статусы, обмениваться файлами, легко находить сотрудников в адресной книге компании, проводить поиск по сообщениям, включать и отключать push-уведомления. Администраторам доступен специальный раздел, в котором они могут создавать рабочую область для взаимодействия пользователей, управлять доступами и настройками.

«Сервис коммуникации «МТС Линк» стал для персонала завода и представительств удобным техническим решением для проведения совещаний. Мы дистанционно подключаем к встречам сотрудников, находящихся на разных площадках и даже в разных городах, а также ведем переговоры с клиентами с качественной и безопасной видеоконференцсвязью. Таким образом мы сократили время на планирование и организацию онлайн-встреч, получили доступ к другим полезным функциям, среди которых совместное использование экрана и запись видео, а для конфиденциальности общения отказались от иностранных мессенджеров и перешли на корпоративное отечественное приложение для оперативного обсуждения задач», – отметил генеральный директор «Завода стальной дроби» Андрей Бочков.

«Российским промышленным предприятиям важна уверенность в сохранности данных, которыми они обмениваются во время деловой переписки и онлайн-звонков. Использовать для разных видов онлайн-коммуникации интегрированные сервисы с единым логином и паролем – отличное решение: такой подход сокращает риски утечки конфиденциальной коммерческой и технической информации. Мы надеемся, что сотрудники «Завода стальной дроби» оценят безопасность и удобство наших сервисов. Со своей стороны мы предоставляем заказчику круглосуточную техническую поддержку, которая будет отвечать на любые вопросы, возникающие в процессе адаптации к платформе», – отметил руководитель продукта «МТС Линк» «Чаты» Андрей Лучицкий.