Корпоративный мессенджер «Чаты» от «МТС Линк» вошел в реестр отечественного ПО

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», объявляет о включении сервиса «Чаты» от «МТС Линк» в единый реестр отечественного программного обеспечения. Решение зарегистрировано в категории «Программы для обмена мгновенными сообщениями». Об этом CNews сообщили представители «Вебинар Технологий».

Продукты из реестра отечественного ПО остаются доступными на российском рынке независимо от внешних факторов. Внедрение таких решений позволяет организациям избежать зависимости от иностранных разработчиков и минимизировать риски для бизнеса. Также в соответствии с Налоговым кодексом РФ операции по предоставлению лицензий на продукты из реестра не облагаются НДС. Благодаря этому компании могут экономить до 20% от стоимости программного продукта.

«"МТС Линк Чаты" — результат нашей внутренней разработки, созданный с нуля командой "МТС Линк". Продукт вышел на рынок в апреле этого года, и мы постоянно расширяем его возможности. Например, в начале ноября мы добавили функцию “Команды”, которая позволяет перенести организационную структуру компании в мессенджер. Включение в реестр отечественного ПО — значимый этап для нас, которого ждали многие наши существующие и потенциальные клиенты. Мы продолжим развивать функциональность мессенджера, чтобы он повышал эффективность коммуникаций заказчика, отвечал самым современным требованиям и был готов к любым вызовам рынка, особенно в области информационной безопасности», — сказал руководитель продукта «МТС Линк Чаты» Андрей Лучицкий.

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных («единый реестр отечественного ПО») — это система учета программ российского происхождения. Чтобы в него попасть, программному продукту необходимо пройти тщательную проверку экспертов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Специалисты изучают происхождение ПО, его правообладателей, а также убеждаются в том, что сопровождение ПО осуществляется российским юридическим лицом, а данные хранятся на территории Российской Федерации.

«МТС Линк Чаты» — это корпоративный мессенджер для всей компании. С его помощью можно переписываться, делиться файлами, а также созваниваться с коллегами в один клик. Сервис позволяет перенести организационную структуру компании в цифровое пространство, создавая каналы и команды для различных отделов и проектов. Продуктивность работы в Чатах повышает искусственный интеллект: ИИ-ассистент может анализировать содержание объемных переписок и формировать их саммари с выводами и договоренностями. Чаты — часть экосистемы «МТС Линк», куда также входят сервисы для проведения онлайн-встреч и вебинаров, создания курсов и совместной работы в онлайн-досках.