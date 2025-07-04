В «Чатах» от «МТС Линк» появились чат-боты для рабочих уведомлений

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, добавила возможность подключать чат-ботов в корпоративном мессенджере «МТС Линк Чаты». Инструмент сократит время, которое сотрудники тратят на переключение между сервисами. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Благодаря чат-ботам пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от других сервисов, которые они используют в работе. Например, подключить напоминания о встречах из календаря, обновления по задачам из таск-трекеров, сообщения из CRM-систем о новых сделках, статусах сделок или обращениях в службу поддержки. Чат-боты помогут пользователям экономить время на переключении между приложениями и вкладками.

Чат-боты привязываются к каналам в мессенджере. Функциональность реализована с помощью технологии вебхуков, которая позволяет отслеживать события в сторонних системах. После получения сигнала (вебхука) от внешнего сервиса в канале сразу появляется уведомление от бота.

Функция уже доступна для пользователей «МТС Линк Чатов». Подключить ее можно по запросу в техническую поддержку.

В ближайших обновлениях возможность подключения чат-ботов станет доступна всем пользователям без дополнительных обращений. Также в планах разработчика — расширение функциональности: пользователи смогут самостоятельно настраивать поведение ботов и логику обработки уведомлений под свои задачи или выбрать готовый шаблон. Для настройки чат-бота не потребуется помощь технических специалистов.

Ранее корпоративный мессенджер «Чаты» был интегрирован с другими ключевыми решениями «МТС Линк» («Встречи», «Доски», «Вебинары») и стал основой для UC-приложения разработчика. Например, звонки можно совершать прямо из интерфейса мессенджера и совместно работать над задачами на досках прямо во время звонка. Кроме того, в приложении доступен ИИ-помощник, который может составлять резюме обсуждений в мессенджере и звонков, напоминать о принятых решениях и договоренностях.

«Платформы унифицированных коммуникаций становятся залогом эффективности рабочих процессов. «МТС Линк Чаты» — отличная иллюстрация этому утверждению: открыв мессенджер в начале рабочего дня, пользователь сразу получает доступ к сообщениям, звонкам, доскам и напоминаниям от ИИ-помощника, а теперь — к уведомлениям из внешних сервисов. Таким образом, он может сразу приступить к выполнению важных задач, не тратя время на поиск информации и переключение между приложениями. В перспективе в Чатах появится еще больше возможностей для коммуникаций, совместной работы и автоматизации», — сказал руководитель продукта «МТС Линк Чаты» Андрей Лучицкий.