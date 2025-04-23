Сервис для общения с ИИ увеличил число пользователей вдвое за полгода

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, проанализировала активность клиентов и функциональность своего корпоративного мессенджера «Чаты». Оценка приурочена к первой годовщине публичного запуска сервиса. Сегодня решением пользуются крупные промышленные и производственные компании, вузы, госструктуры и медицинские организации. Среди крупных клиентов – Казанский (Приволжский) федеральный университет, «Завод стальной дроби», группа «Черноголовка». За последние полгода дневная аудитория «Чатов» выросла более чем в два раза.



«Чаты» для крупного бизнеса

На протяжении года функциональность «Чатов» развивалась с учетом требований крупного бизнеса. За год с момента публичного запуска продукта разработчики реализовали около 25 ключевых функций и трансформировали его в коммуникационную платформу, включающую в себя мессенджер, сервис для онлайн-встреч и интерактивные доски.

Одной из ключевых функций для бизнеса стал раздел «Команды», который появился в сервисе в конце 2024 года. «Команды» упрощают организацию цифрового пространства для компаний с сотнями и тысячами сотрудников. Они позволяют создать в корпоративном мессенджере цифровую копию оргструктуры или разбить коллектив на проектные группы. Функцию уже протестировали 200 крупных компаний.



© tatsianama / Фотобанк Фотодженика За год с момента публичного запуска продукт трансформировался из мессенджера в коммуникационную платформу

«Второй пилот» от ИИ

Сервис «Чаты» стал первым российским корпоративным мессенджером со встроенным «вторым пилотом» на основе искусственного интеллекта (ИИ). ИИ-помощник может составлять резюме обсуждений или всех непрочитанных сообщений (по отзывам пользователей, эта функция особенно полезна после возвращения из отпусков и с больничных). Ассистента также можно попросить напомнить о задачах и договоренностях. В последней версии «Чатов» ИИ-помощник интегрирован с сервисом «Встречи» от «МТС Линк», что позволяет ему давать ответы на основе не только сообщений, но и прошедших онлайн-совещаний. За последние две недели функцией воспользовались более 1000 раз. Цель внедрения инструментов на основе ИИ — сократить время на рутинную коммуникацию и количество отправленных сообщений без ущерба результативности.

Сервис «Чаты» стал первым российским корпоративным мессенджером со встроенным «вторым пилотом»

Своими силами

«Появления корпоративного мессенджера в экосистеме «МТС Линк» ждали десятки крупных российских компаний. Мы создали «Чаты» силами собственной команды без использования открытого кода. Сложность задачи заключалась в том, что наш продукт должен был стать альтернативой ушедшим западным платформам, таким как Microsoft Teams, и одновременно предоставлять привычный опыт пользователям общедоступных сервисов. Для достижения этой цели мы соблюдаем баланс между функциями для комфортного общения — тредами, реакциями, командами, ИИ-инструментами — и решениями для информационной безопасности. Через год после публичного запуска «Чатов» продуктом пользуются более 250 крупных организаций. Мы не останавливаемся: уверен, уже скоро мы будем задавать стандарты делового общения в российских компаниях», – отмечает руководитель продукта «Чаты» от «МТС Линк» Андрей Лучицкий.

UCaaS-стратегия и интеграции

В рамках стратегии создания UCaaS-платформы, объединяющей все виды делового общения в одном интерфейсе, разработчики реализовали интеграцию сервисов «Чаты», «Встречи» и «Доски» от «МТС Линк». Личные кабинеты решений доступны в едином приложении, а звонки можно создавать прямо из Чатов. Пользователи созваниваются из корпоративного мессенджера более 7000 раз в неделю.

Еще один шаг к унифицированным коммуникациям – публичный API, с помощью которого пользователи могут создавать собственные интеграции. Например, публичный API позволит добавлять в Чаты свои инструменты управления проектами.

Фокус на безопасности

Крупный бизнес уделяет особое внимание информационной безопасности и соблюдению требований российского законодательства. В 2024 году сервис был зарегистрирован в Едином реестре российского ПО. Также была представлена on-premise версия решения для компаний, которым необходимо хранить все данные на собственных серверах.

Все сообщения, звонки и файлы в «Чатах» от «МТС Линк» защищены современными протоколами шифрования TLS, DTLS, SRTP, AES-128 и AES-256. Благодаря технологии WebRTC исключается возможность перехвата или подделки данных. Встроенные в Чаты звонки используют протокол SRTP, что обеспечивает защиту от прослушивания и несанкционированного просмотра видеотрафика. Реализована фильтрация DDoS-атак.

В «Чатах» каждые 5-6 месяцев проводятся пентесты с привлечением внешних организаций. Они подтверждают, что продукт остается безопасным и устойчивым к возможным угрозам.

В планах разработчика – внедрение новых функций для безопасности: интеграция с DLP- и SIEM-системами, контейнеризация мобильных приложений и возможность логирования действий пользователей. Основная цель – позволить организациям гибко управлять доступами. Например, можно будет запретить сотруднику скачивать файлы или делать скриншоты, если он находится вне сети компании и подключился с мобильного устройства. Кроме того, в ближайшем обновлении будут реализованы гостевые доступы, которые позволят компаниям приглашать в цифровое рабочее пространство партнеров, клиентов и подрядчиков.