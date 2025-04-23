Дневная аудитория сервиса «Чаты» от «МТС Линк» за полгода выросла вдвое

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, проанализировала активность клиентов и функциональность своего корпоративного мессенджера «Чаты». Оценка приурочена к первой годовщине публичного запуска сервиса. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Сегодня решением пользуются крупные промышленные и производственные компании, вузы, госструктуры и медицинские организации. Среди крупных клиентов – Казанский (Приволжский) федеральный университет, АО «Завод стальной дроби», ГК «Черноголовка». За последние полгода дневная аудитория «Чатов» выросла более чем в два раза.

На протяжении года функциональность «Чатов» развивалась с учетом требований крупного бизнеса. За год с момента публичного запуска продукта разработчики реализовали около 25 ключевых функций и трансформировали его в коммуникационную платформу, включающую в себя мессенджер, сервис для онлайн-встреч и интерактивные доски.

Одной из ключевых функций для бизнеса стал раздел «Команды», который появился в сервисе в конце 2024 г. «Команды» упрощают организацию цифрового пространства для компаний с сотнями и тысячами сотрудников. Они позволяют создать в корпоративном мессенджере цифровую копию оргструктуры или разбить коллектив на проектные группы. Функцию уже протестировали 200 крупных компаний.

Сервис «Чаты» стал первым российским корпоративным мессенджером со встроенным «вторым пилотом» на основе искусственного интеллекта (ИИ). ИИ-помощник может составлять резюме обсуждений или всех непрочитанных сообщений (по отзывам пользователей, эта функция особенно полезна после возвращения из отпусков и с больничных). Ассистента также можно попросить напомнить о задачах и договоренностях. В последней версии «Чатов» ИИ-помощник интегрирован с сервисом «Встречи» от «МТС Линк», что позволяет ему давать ответы на основе не только сообщений, но и прошедших онлайн-совещаний. За последние две недели функцией воспользовались более 1000 раз. Цель внедрения инструментов на основе ИИ — сократить время на рутинную коммуникацию и количество отправленных сообщений без ущерба результативности.

«Появления корпоративного мессенджера в экосистеме «МТС Линк» ждали десятки крупных российских компаний. Мы создали «Чаты» силами собственной команды без использования открытого кода. Сложность задачи заключалась в том, что наш продукт должен был стать альтернативой ушедшим западным платформам, таким как Microsoft Teams, и одновременно предоставлять привычный опыт пользователям общедоступных сервисов — Telegram и W******p. Для достижения этой цели мы соблюдаем баланс между функциями для комфортного общения — тредами, реакциями, командами, ИИ-инструментами — и решениями для информационной безопасности. Через год после публичного запуска «Чатов» продуктом пользуются более 250 крупных организаций. Мы не останавливаемся: уверен, уже скоро мы будем задавать стандарты делового общения в российских компаниях», – отметил руководитель продукта «Чаты» от «МТС Линк» Андрей Лучицкий.

В рамках стратегии создания UCaaS-платформы, объединяющей все виды делового общения в одном интерфейсе, разработчики реализовали интеграцию сервисов «Чаты», «Встречи» и «Доски» от «МТС Линк». Личные кабинеты решений доступны в едином приложении, а звонки можно создавать прямо из «Чатов». Пользователи созваниваются из корпоративного мессенджера более 7000 раз в неделю.

Еще один шаг к унифицированным коммуникациям – публичный API, с помощью которого пользователи могут создавать собственные интеграции. Например, публичный API позволит добавлять в «Чаты» свои инструменты управления проектами.

Крупный бизнес уделяет особое внимание информационной безопасности и соблюдению требований российского законодательства. В 2024 г. сервис был зарегистрирован в Едином реестре российского ПО. Также была представлена on-premise версия решения для компаний, которым необходимо хранить все данные на собственных серверах.

Все сообщения, звонки и файлы в «Чатах» от «МТС Линк» защищены современными протоколами шифрования TLS, DTLS, SRTP, AES-128 и AES-256. Благодаря технологии WebRTC исключается возможность перехвата или подделки данных. Встроенные в «Чаты» звонки используют протокол SRTP, что обеспечивает защиту от прослушивания и несанкционированного просмотра видеотрафика. Реализована фильтрация DDoS-атак.

В «МТС Линк Чатах» каждые пять-шесть месяцев проводятся пентесты с привлечением внешних организаций. Они подтверждают, что продукт остается безопасным и устойчивым к возможным угрозам.

В планах разработчика – внедрение новых функций для безопасности: интеграция с DLP- и SIEM-системами, контейнеризация мобильных приложений и возможность логирования действий пользователей. Основная цель – позволить организациям гибко управлять доступами. Например, можно будет запретить сотруднику скачивать файлы или делать скриншоты, если он находится вне сети компании и подключился с мобильного устройства. Кроме того, в ближайшем обновлении будут реализованы гостевые доступы, которые позволят компаниям приглашать в цифровое рабочее пространство партнеров, клиентов и подрядчиков.