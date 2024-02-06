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Россия ЦФО Московская область Черноголовка

Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка

СОБЫТИЯ


06.02.2024 Группа компаний «Черноголовка» перешла на новое поколение Axelot WMS

Внедрение системы Axelot WMS пятого поколения на складе ГК «Черноголовка» позволило улучшить качество обслуживания клиентов группы, увеличить скорость обработки заявок, тщательнее планировать партии на отгрузку с учетом остаточного срока годности, оптим
11.06.2008 "Нанотех" и центр РАН в Черноголовке подписали соглашение о сотрудничестве

11 июня 2008 года состоялся визит делегации ГК «Роснанотех» во главе с генеральным директором Леонидом Меламедом в Научный центр РАН в Черноголовке. В ходе поездки делегация Корпорации посетила Бизнес-Инкубатор НЦЧ РАН, где ознакомилась с некоторыми разработками институтов НЦЧ РАН в области нанотехнологий, перспективных для пе
16.10.2007 Научный центр РАН в Черноголовке ищет ИТ-поставщиков

Научный центр Российской академии наук в г. Черноголовка (НЦЧ РАН) объявил о проведении открытого аукциона № 27 на поставку электронно-вычислительной и офисной техники для бизнес-инкубатора в сфере высоких технологий. На аукцион представ
19.09.2005 Черноголовка продвигает создание технопарка

хнико-внедренческой ОЭЗ (особой экономической зоны) стало приоритетным направлением развития города Черноголовка. Такое решение было принято 15 сентября в городе Черноголовка на совместн
13.09.2004 ИТ-парк в Черноголовке - образец для подражания

10 сентября 2004 года в подмосковной Черноголовке прошло совещание на тему «Основные факторы обеспечения роста экспорта Российског
14.10.1999 В начале ноября в Черноголовке пройдет молодежная школа, посвященная суперкомпьютерным технологиям

1-2 ноября 1999 г. в Научном Центре РАН в Черноголовке (Московская область) проводится Первая всероссийская молодежная школа "Суперкомпьютерные вычислительно-информационные технологии в физических и химических исследованиях". Школа орг

Публикаций - 92, упоминаний - 105

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 8
МегаФон 10542 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15459 5
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 614 5
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 218 5
Intel Corporation 12752 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9432 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
IBM - International Business Machines Corp 9666 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 336 3
РАН ЭЗАН ФГУП - ЭЗНП - Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН 13 3
Cisco Systems 5335 2
Microsoft Corporation 25660 2
HP Inc. 5866 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
Крок - Croc 1951 2
Telegram Group 2859 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 120 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 2
АйТи 1514 2
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 216 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 116 2
Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - НЦ ТехноСпарк - TechnoSpark 35 2
Питерская группа связистов 441 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 2
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 2
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 25 1
Лассард 21 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
Кроникс КБ - Кроникс Микро 4 1
Novo BI - Ново Биай 28 1
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Jume - Джум 8 1
Ростелеком 10823 1
Ростех - Автоматика Концерн 1815 1
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Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3295 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 1
Amazon Inc - Amazon.com 3239 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1682 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 3
Волма 7 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1191 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 234 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 48 1
Росбизнесбанк АРКБ 3 1
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 1
Академинвест 1 1
Микроген НПО 11 1
ИТ-парк Черноголовка 1 1
AquaArt Group - Акваарт 4 1
Черноголовка ГК - Любятово 9 1
Завод стальной дроби 4 1
Ресурс ГАП - Группа агропредприятий 2 1
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 7 1
Bergauf - Бергауф 4 1
Коммерческий Индо банк 4 1
Alloy Ventures 5 1
Planora Oy 3 1
Оргбанк МБО 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2064 1
eBay Inc 1637 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3116 1
Газпром ПАО 1464 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 136 1
ГПБ - Газпромбанк 1254 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2884 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 93 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 1
X5 Group - Перекрёсток 632 1
Роснефть НК - нефтяная компания 552 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 339 1
Газпром нефть 701 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6485 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1525 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3583 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 3
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 2
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U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5491 1
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Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 244 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
РНФ - Российский научный фонд 183 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 194 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1490 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56909 33
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 921 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52824 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 16
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3917 15
Физика - Physics - область естествознания 2907 14
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3004 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21293 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6629 10
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1061 9
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2294 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15794 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6508 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11303 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5592 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26918 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2314 7
Энергетика - Energy - Energetically 5760 7
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 960 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10775 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2242 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1743 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 5
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 133 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5409 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3355 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 5
Молекула - Molecula 1097 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6972 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6499 4
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 873 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5073 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8744 4
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1183 4
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1361 4
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 878 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4460 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2328 2
New Scientist 1448 2
EurekAlert 291 2
Nature Materials 20 1
TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 309 1
Nature 827 1
Phys.org 972 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8511 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3899 4
RAEX - РАЭКС-Аналитика 53 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1082 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 142 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 142 1
CNews Мишень 180 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 1
РАН - Российская академия наук 2091 22
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1185 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 8
University of Manchester - Манчестерский университет 77 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 641 7
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 7
РАН ИПХФ - Институт проблем химической физики Российской академии наук 10 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 292 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 177 4
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 132 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 180 4
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 78 4
РАН ИПТМ - Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 9 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1421 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 481 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 351 3
ТГУ - Томский государственный университет 226 3
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 2
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 2
Aston University - Астонский университет - Университет Астона 5 2
Laboratoire Léon Brillouin - LLB Institution - Лаборатория Леона Бриллюэна 2 2
ILL - Institut Laue–Langevin - Институт Лауэ–Ланжевена 7 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 442 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 329 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 234 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 285 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 184 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 82 2
Tohoku University - Университет Тохоку 25 2
РГУ - Ростовский государственный университет 8 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 2
КГУ - Курский государственный университет 9 2
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - French National Centre for Scientific Research - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 24 2
РАН КазНЦ ФИЦ - Казанский научный центр Российской академии наук - Казанский физико-технический институт имени Е.К. Завойского 3 2
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 2
ESRF - European Synchrotron Radiation Facility - Европейский центр синхротронного излучения 10 2
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 2
День молодёжи - 27 июня 1060 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 43 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 630 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 224 1
Сахаровские чтения - Сахаровская конференция по физике 2 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 661 1
Связь-Экспокомм 260 1
Венчурная ярмарка 25 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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