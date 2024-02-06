Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка

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"Нанотех" и центр РАН в Черноголовке подписали соглашение о сотрудничестве 11 июня 2008 года состоялся визит делегации ГК «Роснанотех» во главе с генеральным директором Леонидом Меламедом в Научный центр РАН в Черноголовке. В ходе поездки делегация Корпорации посетила Бизнес-Инкубатор НЦЧ РАН, где ознакомилась с некоторыми разработками институтов НЦЧ РАН в области нанотехнологий, перспективных для пе

Научный центр РАН в Черноголовке ищет ИТ-поставщиков Научный центр Российской академии наук в г. Черноголовка (НЦЧ РАН) объявил о проведении открытого аукциона № 27 на поставку электронно-вычислительной и офисной техники для бизнес-инкубатора в сфере высоких технологий. На аукцион представ

Черноголовка продвигает создание технопарка хнико-внедренческой ОЭЗ (особой экономической зоны) стало приоритетным направлением развития города Черноголовка. Такое решение было принято 15 сентября в городе Черноголовка на совместн

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