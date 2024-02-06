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Россия ЦФО Московская область Черноголовка
СОБЫТИЯ
|06.02.2024
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Группа компаний «Черноголовка» перешла на новое поколение Axelot WMS
Внедрение системы Axelot WMS пятого поколения на складе ГК «Черноголовка» позволило улучшить качество обслуживания клиентов группы, увеличить скорость обработки заявок, тщательнее планировать партии на отгрузку с учетом остаточного срока годности, оптим
|11.06.2008
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"Нанотех" и центр РАН в Черноголовке подписали соглашение о сотрудничестве
11 июня 2008 года состоялся визит делегации ГК «Роснанотех» во главе с генеральным директором Леонидом Меламедом в Научный центр РАН в Черноголовке. В ходе поездки делегация Корпорации посетила Бизнес-Инкубатор НЦЧ РАН, где ознакомилась с некоторыми разработками институтов НЦЧ РАН в области нанотехнологий, перспективных для пе
|16.10.2007
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Научный центр РАН в Черноголовке ищет ИТ-поставщиков
Научный центр Российской академии наук в г. Черноголовка (НЦЧ РАН) объявил о проведении открытого аукциона № 27 на поставку электронно-вычислительной и офисной техники для бизнес-инкубатора в сфере высоких технологий. На аукцион представ
|19.09.2005
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Черноголовка продвигает создание технопарка
хнико-внедренческой ОЭЗ (особой экономической зоны) стало приоритетным направлением развития города Черноголовка. Такое решение было принято 15 сентября в городе Черноголовка на совместн
|13.09.2004
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ИТ-парк в Черноголовке - образец для подражания
10 сентября 2004 года в подмосковной Черноголовке прошло совещание на тему «Основные факторы обеспечения роста экспорта Российског
|14.10.1999
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В начале ноября в Черноголовке пройдет молодежная школа, посвященная суперкомпьютерным технологиям
1-2 ноября 1999 г. в Научном Центре РАН в Черноголовке (Московская область) проводится Первая всероссийская молодежная школа "Суперкомпьютерные вычислительно-информационные технологии в физических и химических исследованиях". Школа орг
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1064 7
|Шалманов Сергей 202 7
|Путин Владимир 3441 5
|Сиднев Виктор 15 5
|Ускова Ольга 173 4
|Аитов Тимур 197 4
|Никифоров Николай 1138 3
|Лашкина Елена 34 3
|Григоренко Александр 2 2
|Igor Khrushchev - Хрущев Игор 2 2
|Pendry John - Пендри Джон 10 2
|Старостов Дмитрий 3 2
|Новоселов Константин 19 2
|Медведев Дмитрий 1664 2
|Милованцев Дмитрий 110 2
|Садовничий Виктор 64 2
|Громов Борис 14 2
|Козырев Владимир 7 2
|Петренко Виктор 2 2
|Geim Andre - Гейм Андре 23 2
|Беспятых Татьяна 2 1
|Сысоев Илья 2 1
|Рудашевский Владимир 4 1
|Синицын Борис 2 1
|Голдобин Денис 3 1
|Дерябина Юлия 1 1
|Уварова Алина 2 1
|Копорулина Елизавета 1 1
|Халатников Исаак 2 1
|Шпилева Анна 2 1
|Синицын Валентин 4 1
|Лукова Галина 1 1
|Опалев Владилен 1 1
|Забелин Василий 2 1
|Хабаров Виктор 2 1
|Шапиро Александр 2 1
|Чеховской Александр 2 1
|Потемкин Игорь 1 1
|Турицын Константин 3 1
|Диденко Вячеслав 2 1
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