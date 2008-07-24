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Шалманов Сергей



24.07.2008 НР пришла в Белоруссию за чем-то большим? 1
21.07.2008 Рынок СЭД: что обещают эксперты? 1
18.07.2008 Медведев: Плюс компьютеризация всей страны 1
01.07.2008 Рынок СЭД в России достиг $170 млн 3
25.06.2008 Российские нанотехнологи поставили рекорд банковского вклада 1
17.06.2008 «Ангстрему» назначили смотрящего 1
10.06.2008 ИТ-стартапы: венчурные инвестиции делят в полумраке 1
07.06.2008 Россия: бюджетникам позволят торговать инновациями 1
04.06.2008 Хайтек-стартапы: Европа и Азия нарушат монополию США 1
20.05.2008 ИТ-стартапы: от РВК ждут результата 1
11.04.2008 Электроника: зарплаты в России заставляют плакать 2
10.04.2008 ГЛОНАСС назначили хозяина 1
09.04.2008 «Ситроникс» переключился с чайников на нацпроекты 1
07.04.2008 Цифровое телевидение и «ГЛОНАСС» взорвут рынок электроники 1
25.03.2008 Ростехнологии показали свой портал госуслуг 1
22.03.2008 В борьбе за разработчика ЕГАИС победил Рейман 2
20.03.2008 Путин разрешил гостайне ходить по интернету 2
14.03.2008 Свободное ПО в школах: Мининформсвязи раскрывает планы 1
13.03.2008 Рейман пообещал российские процессоры и память для ПК 2
11.03.2008 Весь телеком собирают под одну крышу 1
07.03.2008 РВК выделил миллиард на венчурную «посевную» 2
07.03.2008 Минсвязи: интернет-провайдеров нельзя закрывать от иностранцев 1
05.03.2008 Налоги для ИТ-компаний отменят весной 1
04.03.2008 Плазму и ЖК «обнулят» 1
03.03.2008 Электронное правительство: Россия катится на дно 1
16.01.2008 Медведев: интернет будет в каждой библиотеке 1
28.12.2007 МВД объединило все регионы в одну сеть 1
12.12.2007 ФАС разберется с электронными госзакупками 1
07.12.2007 ИКТ в образовании: какой шаг будет следующим? 1
07.12.2007 Рынок СЭД: иностранцы наступают на Россию 2
29.11.2007 Россия: власть отоварилась ИБ на 1 млрд. руб. 1
09.11.2007 ЖКХ на грани коллапса: вся надежда на ИТ 1
09.11.2007 Правительство утвердило аккредитацию ИТ-компаний 1
08.11.2007 Microsoft давит свободное ПО в школах России по-китайски 1
02.11.2007 Рынок ИБ в России «взорвался» 2
02.11.2007 Ход конем: Rover Computers купил завод 1
30.10.2007 Рейман: налоги для ИТ-экспортеров снизятся в разы 1
15.10.2007 Дождались: Минсвязи утвердили 2,9 млрд на ИТ-стартапы 1
10.10.2007 Милиция отловила 2 тысячи пиратов 2
08.10.2007 Виктор Зубков дал шанс ИТ-фонду 1

Публикаций - 181, упоминаний - 206

Шалманов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 16091 18
Intel Corporation 6961 11
Oracle Corporation 4534 10
АФК Система ПАО 1487 9
SAP SE 3916 8
4628 7
IBM 5710 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3369 6
Крок 1445 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7877 5
Ситроникс - Sitronics 706 5
Микрон - Micron 436 5
Ланит ГК 1370 5
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 281 5
Abbyy 954 5
Cisco Systems 2948 4
Dell EMC 3469 4
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 137 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 626 4
Аплана Группа компаний 140 4
Армада - РБК софт 620 4
Синтерра - Synterra 732 3
Ростелеком Связьинвест 1479 3
Информзащита 511 3
Docsvision - ДоксВижн 932 3
AMD - Advanced Micro Devices 2520 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 221 3
Directum - Директум 765 3
Квазар-Микро 127 3
Парус 287 3
HP - Hewlett-Packard 1721 3
Lenovo Motorola 2070 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1315 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7013 3
Восход ФГБУ НИИ 409 3
Naumen - Наумен 425 2
Барс груп 408 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7362 2
Siemens AG - Сименс Россия 1521 2
Philips 1291 2
РВК - Российская венчурная компания 498 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 826 6
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 76 4
Почта России ПАО 1731 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 177 3
Газпром ПАО 667 3
Тинькофф ГК - TCS Group 60 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 183 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4521 2
Western Union 102 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 81 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 312 2
Альфа-Групп 554 2
Кольская АЭС - КолАЭС - Атомная электростанция 9 2
Boeing 279 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 124 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 79 2
Альфа-Банк 1235 2
ВТБ Банк Москвы 412 2
ТНК-ВР Холдинг 226 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1732 2
IPOC 121 1
ЕКА Топливная компания 28 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 15 1
Access Industries 32 1
Dixis - Диксис 333 1
PPE Group 13 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 35 1
MIG - Metromedia International Group 34 1
Index Ventures 45 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 10 1
Lockheed Martin 149 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 1
MoneyGram 26 1
РОСНО СК 142 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 10 1
Приорбанк 9 1
Белый Ветер 142 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 13 1
eBay Inc 919 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6597 39
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1816 37
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2022 25
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 614 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1028 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1724 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1869 9
Правительство РФ 2369 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2190 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 386 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 178 6
World Bank Group - Всемирный банк 195 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1173 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 675 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 587 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1361 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 565 4
Администрация Президента РФ 296 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 256 4
Федеральное казначейство России 824 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1795 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2480 3
Президент Российской Федерации 1555 3
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 78 3
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 73 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1045 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 293 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 376 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 125 2
Мосгордума - Московская городская Дума 94 2
МКС - Международная космическая станция 324 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 822 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 32 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 2
Счётная палата РФ 531 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 250 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 469 1
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Food and Drug Administration, FDA, USFDA 38 1
Конституционный суд РФ 67 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 151 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 298 16
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 146 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 196 5
Руссофт - Russoft 320 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 89 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 137 1
ЛДПР 80 1
Единая Россия - Политическая партия 201 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 53 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11392 27
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6095 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1906 6
ИТ-аутсорсинг 779 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8831 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 649 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3582 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 172 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1795 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 760 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 291 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 644 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 330 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 337 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 468 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 93 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1248 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 775 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 844 2
3G - Стандарт мобильной связи 4446 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 277 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1568 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3541 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 351 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1025 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7597 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2163 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 561 2
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 110 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1325 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 211 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 236 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 31 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2739 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 17 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 94 1
CCITSE - Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 28 1
UDP - User Datagram Protocol 103 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2308 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 176 1
Linux OS 5780 10
Microsoft Windows 10 8718 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1458 8
Microsoft Office 2558 5
Microsoft Windows 1148 5
OpenText Documentum 311 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 172 4
Логика Бизнеса - Логика СЭД 159 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 533 2
Microsoft Windows 2000 320 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 880 2
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 25 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 90 1
Ланит LanDocs 55 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 25 1
Аскон Компас-3D 88 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 64 1
Gemalto SafeNet eToken 169 1
Abbyy Lingvo 140 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 16 1
Microsoft Office 2007 163 1
Cписок бесплатных сайтов - Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам 3 1
Naumen DMS 21 1
Microsoft SharePoint 2007 65 1
AdAstra SCADA Trace Mode 3 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 837 1
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 56 1
ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел 12 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 32 1
Nokia 8800 37 1
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система 27 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 167 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 560 1
Aladdin JaCarta 152 1
ASBIS Prestigio 182 1
Microsoft Windows XP 1500 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1074 1
Microsoft SQL Server 970 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 434 1
Microsoft Skype 1747 1
Путин Владимир 2115 23
Рейман Леонид 905 21
Медведев Дмитрий 1477 9
Греф Герман 312 8
Шаронов Андрей 45 7
Фурсенко Андрей 73 7
Иванов Сергей 237 6
Макаров Валентин 154 5
Кочетков Владислав 222 4
Жуков Александр 37 4
Лихачев Алексей 27 4
Ковалевский Сергей 16 4
Нуралиев Борис 233 4
Сиднев Виктор 13 3
Кучма Леонид 8 3
Покровский Иван 53 2
Королев Игорь 55 2
Набиуллина Эльвира 60 2
Морозов Андрей 36 2
Абагян Карина 20 2
Карпачев Александр 15 2
Анкилов Константин 92 2
Ускова Ольга 150 2
Аитов Тимур 180 2
Веремеенко Сергей 9 2
Андреев Сергей 51 2
Калинин Александр 109 2
Кузовкин Алексей 125 2
Фрадков Михаил 118 2
Каплунов Павел 33 1
Богатов Антон 76 1
Меламед Леонид 109 1
Нарышкин Сергей 36 1
Вексельберг Виктор 123 1
Шадаев Максут 390 1
Чачава Александр 72 1
Евраев Михаил 224 1
Евтушенков Владимир 181 1
Назаров Александр 37 1
Щеголев Игорь 676 1
Россия - Российская федерация - РФ 71595 161
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 22968 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 21268 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10070 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7973 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8290 19
Индия - Республика 3001 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6280 17
Украина 4697 16
Европа 5372 15
Япония 4909 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10392 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3198 11
Франция - Французская Республика 3110 10
Земля - планета Солнечной системы 2146 9
Финляндия - Финляндская Республика 1142 9
Россия - СФО - Новосибирск 2561 8
Казахстан - Республика 3460 8
Германия - Федеративная Республика 5265 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1896 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1168 8
Беларусь - Белоруссия 2647 8
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 206 8
Канада 1866 7
Европа Восточная 2372 6
Индия - Карнатака - Бангалор 126 6
Россия - СФО - Новосибирская область 980 6
Норвегия - Королевство 606 6
Швеция - Королевство 1169 6
Южная Корея - Республика 2294 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1895 6
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 97 5
Америка 687 5
Дания - Королевство 570 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1028 5
Европа Западная 988 5
Израиль 1022 5
Сингапур - Республика 1030 4
Россия - ЦФО - Калужская область 668 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 934 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3823 15
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 461 13
Образование в России 523 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4698 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3401 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 726 7
ЕСН - Единый социальный налог 95 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1325 5
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 165 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 499 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 941 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 139 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1141 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2516 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 495 2
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 60 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 154 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 254 2
Марс - планета Солнечной системы 1 228 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 364 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 71 2
Федеральное законодательство 279 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1832 2
Интеллектуальная собственность 14 1
Сельское хозяйство 14 1
Пиратство - Авторское право 258 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 595 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 493 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 46 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 21 1
Геном человека 4 1
Утечка мозгов - brain drain 9 1
Болезнь Альцгеймера 64 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 122 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 105 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 60 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1443 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 250 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 76 1
Человеческий фактор 161 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7156 15
Эхо Москвы - радиостанция 112 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 938 2
Коммерсантъ - Издательский дом 654 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
Известия ИД 128 2
InformationWeek 169 1
Sky TV 3 1
Der Spiegel 27 1
New Scientist 352 1
ComputerWorld 123 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 48 1
Российская газета 128 1
Fortune 112 1
Associated Press 924 1
ТНТ - Телеканал 108 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 260 1
НТВ - Телекомпания 214 1
FT - Financial Times 327 1
Прайм - Агентство экономической информации 635 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 120
IDC - International Data Corporation 3694 10
Gartner 2761 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 594 3
The Economist Intelligence Unit 40 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 741 2
Microsoft Research 103 1
IBM Institute for Business Value 21 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 24 1
Pew Research Center 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
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Создано именных указателей - 47286.
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