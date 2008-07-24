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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шалманов Сергей
Публикаций - 181, упоминаний - 206
Шалманов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2115 23
|Рейман Леонид 905 21
|Медведев Дмитрий 1477 9
|Греф Герман 312 8
|Шаронов Андрей 45 7
|Фурсенко Андрей 73 7
|Иванов Сергей 237 6
|Макаров Валентин 154 5
|Кочетков Владислав 222 4
|Жуков Александр 37 4
|Лихачев Алексей 27 4
|Ковалевский Сергей 16 4
|Нуралиев Борис 233 4
|Сиднев Виктор 13 3
|Кучма Леонид 8 3
|Покровский Иван 53 2
|Королев Игорь 55 2
|Набиуллина Эльвира 60 2
|Морозов Андрей 36 2
|Абагян Карина 20 2
|Карпачев Александр 15 2
|Анкилов Константин 92 2
|Ускова Ольга 150 2
|Аитов Тимур 180 2
|Веремеенко Сергей 9 2
|Андреев Сергей 51 2
|Калинин Александр 109 2
|Кузовкин Алексей 125 2
|Фрадков Михаил 118 2
|Каплунов Павел 33 1
|Богатов Антон 76 1
|Меламед Леонид 109 1
|Нарышкин Сергей 36 1
|Вексельберг Виктор 123 1
|Шадаев Максут 390 1
|Чачава Александр 72 1
|Евраев Михаил 224 1
|Евтушенков Владимир 181 1
|Назаров Александр 37 1
|Щеголев Игорь 676 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7156 15
|Эхо Москвы - радиостанция 112 3
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 938 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 654 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
|Известия ИД 128 2
|InformationWeek 169 1
|Sky TV 3 1
|Der Spiegel 27 1
|New Scientist 352 1
|ComputerWorld 123 1
|ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 48 1
|Российская газета 128 1
|Fortune 112 1
|Associated Press 924 1
|ТНТ - Телеканал 108 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 260 1
|НТВ - Телекомпания 214 1
|FT - Financial Times 327 1
|Прайм - Агентство экономической информации 635 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 977509, в очереди разбора - 880234.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 977509, в очереди разбора - 880234.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru