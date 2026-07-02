РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук

Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН – один из ведущих научно-технологических центров РФ и мира. В нём работал, а с 1989 по 2003 годы являлся директором ФТИ лауреат Нобелевской приемии по физике 2000 года Жорес Иванович Алфёров. Учёные ФТИ активно занимаются физикой твёрдого тела, ядерной физикой, фотоникой, квантовыми оптическими технологиями, исследуют «горячую» термоядерную плазму, астрофизические явления, мощные энергетические феномены во Вселенной, изучают полупроводники, в том числе графен и полупроводниковые наноструктуры, что чрезвычайно важно для развития отечественной электроники и достижения технологического суверенитета.

Ключевое направление – энергетика: солнечная энергетика на основе каскадных полупроводниковых фотопреобразователей, космические солнечные батареи, наземные установки концентрированного солнечного излучения, имитаторы солнечного излучения, системы слежения за Солнцем, высокомощные литий-ионные аккумуляторы и конденсаторы, создание сверхмалых ядерных реакторов для энергоснабжения изолированных, удалённых и труднодоступных районов России (малая распределённая энергетика), управляемые дистанционно установки на ядерном и местном топливе.