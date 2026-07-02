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РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук

РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук

Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН – один из ведущих научно-технологических центров РФ и мира. В нём работал, а с 1989 по 2003 годы являлся директором ФТИ лауреат Нобелевской приемии по физике 2000 года Жорес Иванович Алфёров. Учёные ФТИ активно занимаются физикой твёрдого тела, ядерной физикой, фотоникой, квантовыми оптическими технологиями, исследуют «горячую» термоядерную плазму, астрофизические явления, мощные энергетические феномены во Вселенной, изучают  полупроводники, в том числе графен и полупроводниковые наноструктуры, что чрезвычайно важно для развития отечественной электроники и достижения технологического суверенитета.

Ключевое направление – энергетика: солнечная энергетика  на основе каскадных полупроводниковых фотопреобразователей, космические солнечные батареи, наземные установки концентрированного солнечного излучения, имитаторы солнечного излучения, системы слежения за Солнцем, высокомощные литий-ионные аккумуляторы и конденсаторы, создание сверхмалых ядерных реакторов для энергоснабжения изолированных, удалённых и труднодоступных районов России (малая распределённая энергетика), управляемые дистанционно установки на ядерном и местном топливе.

СОБЫТИЯ


02.07.2026 Ученые НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге создали микролазер размером с бактерию 1
28.11.2025 Власти выделили 55 миллиардов на доводку оборудования и материалов для российских чипов до серийного производства 1
20.11.2025 Физики СПбГУ обнаружили уникальные свойства зарядовой памяти нанокристалла перовскита 1
18.11.2025 Ученые СПбГУ синтезировали материал для создания биосенсоров будущего 1
10.11.2025 В России впервые в мире получили золотую пленку толщиной 3 нм для гибкой электроники 1
22.10.2025 Россия и Китай создали новый электронный компонент для ИИ-процессоров 1
16.09.2025 В России разработан точный метод контроля при производстве электроники меньше 10 нм 1
29.08.2025 Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов 1
28.04.2025 В России придумали метод создания золотых нанопленок для гибкой электроники 1
08.04.2025 Ученые ТПУ предложили использовать пластик для создания гибких суперконденсаторов 1
27.11.2024 В России создали не имеющие аналогов композиты для гибкой электроники 1
21.05.2024 Число вакансий в ИТ и телекоме в Москве за год выросло на 21% 1
05.03.2024 Новая рабочая группа по фотонным интегральным схемам 1
16.09.2022 США ввели санкции против всей российской электроники. Под ударом «Аквариус», «Ангстрем», «Байкал», МЦСТ, «Элвис» 1
25.11.2020 Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия 1
30.10.2020 В СКЦ «Политехнический» СПбПУ Петра Великого рассказали о перспективах дальнейшего развития 1
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 2
29.06.2020 Разработан полупроводник лучше кремния 1
01.06.2018 Одобрено создание российских 50-кубитных квантовых компьютеров 1
23.03.2016 Softline внедрила систему мониторинга ИТ-инфраструктуры в «Хевел» 1
16.09.2014 Предприятие «Росэлектроники» разработало первую в России технологию производства монокристаллов карбида кремния 1
17.10.2013 ИТ-разработчики: зарплаты растут, дефицит сохраняется 1
01.11.2012 В России решили создать светодиодную индустрию 1
08.02.2011 Нейтронную звезду охлаждает сверхтекучая жидкость 1
12.01.2011 В 2010 г. IBM запатентовала 6 тыс. изобретений 1
18.06.2010 Серийное производство светодиодов в России начнется через 2 месяца 1
20.05.2010 Вместо мобильников в России будут выпускать светодиоды 2
04.05.2010 На Ставрополье создается производство солнечных концентраторных энергоустановок 2
30.04.2010 «Роснано» вложит свыше 1 млрд руб. в производство солнечных модулей и энергоустановок нового поколения 3
30.04.2010 Солнечные модули и энергоустановки нового поколения будут производиться в России 2
11.11.2009 15 лет продолжается космический эксперимент КОНУС-ВИНД 3
24.07.2009 Чубайс ускорит USB до 40Гбит/с 1
23.07.2009 РОСНАНО будет участвовать в проекте по созданию оптических компонентов для сетей передачи данных 1
23.07.2009 «Роснано» займётся производством оптических компонентов для сетей передачи данных 1
11.06.2009 Присуждены Государственные премии РФ в области науки и технологий 2008 года 1
04.06.2009 В России создается СП по производству солнечных батарей 1
04.06.2009 «Роснано» и «Ренова» создадут СП по производству солнечных батарей 2
22.05.2009 Гамма-репитер с необычными свойствами: новые данные 2
20.05.2009 В России построят крупнейший завод солнечных батарей 1
20.05.2009 РОСНАНО и "Ренова" приступают к созданию производства солнечных батарей 1

Публикаций - 65, упоминаний - 79

РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе и организации, системы, технологии, персоны:

Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 263 7
Intel Corporation 12776 6
Галактика - Корпорация 1537 6
Microsoft Corporation 25695 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1821 4
IBM - International Business Machines Corp 9677 4
Oerlikon Solar 4 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 148 3
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи - Avelar Energy Group 16 3
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 3
Samsung Electronics 11003 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 493 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3426 2
Huawei 4500 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 2
9506 2
BBK OPPO Electronics 474 2
Oracle Corporation 7055 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 307 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 411 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1263 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1090 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 2
Lenovo Motorola 3559 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1072 2
Google LLC 12605 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 907 2
Элкотек ТФ - Elcoteq 18 2
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 36 2
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 36 2
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 72 1
ЗНТЦ - ФИС - Фотонные интегральные схемы 5 1
Росатом - Инжект НПП - Научно-производственное предприятие 10 1
Coherent - II-VI Incorporated - Finisar 22 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5587 1
SAP SE 5575 1
Dell EMC 5170 1
Alibaba Group 470 1
Yandex - Яндекс 9106 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2163 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 153 5
Химпром 22 4
Возрождение - Коммерческий банк 355 3
Солнечный поток 3 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 66 2
Композит 99 2
ОНЭКСИМ ГК 50 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Элинс НТЦ 11 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1205 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 95 1
Почта России ПАО 2340 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2904 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1052 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
Volvo Cars 262 1
Евросеть 1421 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 68 1
Резонанс НПП 405 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 35 1
Элма-Малахит НИИ 1 1
Галерея искусств Зураба Церетели 11 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 1
ИЦК АНО - Инновационный центр Кольцово 2 1
Энергомаш - Энергомашкорпорация 1 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 1
Ренова ГК - Оргсинтез 3 1
Алферовский фонд 4 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6505 4
РНФ - Российский научный фонд 186 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1531 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2309 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4929 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 206 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3828 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2863 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2326 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 78 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5927 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 407 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4733 17
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26541 3
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4977 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 679 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6462 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27159 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2041 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2853 3
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 280 3
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HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1819 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 900 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12729 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34379 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3751 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 834 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28041 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3762 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16916 2
Apple iPhone 6 4861 3
NASA Mars Odyssey orbiter 59 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1260 2
Oracle Java - язык программирования 3452 2
AMD GCN - Graphics Core Next - Архитектура GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 41 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 355 2
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 2
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 2
C/C++ - Язык программирования 884 2
Intel SSD 32 2
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 22 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 2
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Nvidia Fermi 29 2
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 2
РАН НСИ - Национальная суперкомпьютерная инфраструктура 1 1
Angara Security - Blazar NAC - Blazar Network Access Control 10 1
Brother HL - Brother HQ - лазерный чёрно-белый принтер 15 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Google Android 15159 1
Apple iOS 8540 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 136 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1023 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1957 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1440 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 950 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2535 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 144 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 438 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 686 1
Perl - Язык программирования 155 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 1
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2370 1
Чубайс Анатолий 221 7
Алфёров Жорес 57 5
Попов Сергей 163 3
Деметриу Константин 6 3
Забродский Андрей 3 3
Леденцов Николай 3 3
Мазец Евгений 3 3
Grimm Rudolf - Гримм Рудольф 2 2
Вексельберг Виктор 155 2
Брыкин Арсений 57 2
Поликарпов Сергей 7 2
Ефимов Виталий 3 2
Назаренко Владимир 2 2
Ковш Алексей 6 1
Ефремов Георгий 1 1
Одноблюдов Максим 6 1
Фидлер Вероника 2 1
Gross David - Гросс Дэвид 7 1
Chase Steve - Чейз Стив 28 1
Самусев Антон 1 1
Лозовая Наталья 1 1
Софронова Анна 1 1
Фаткуллин Максим 2 1
Мамин Георгий 1 1
Townes Charles - Таунс Чарльз 2 1
Сергиенко Елена 1 1
Гафуров Марат 1 1
Колосовский Данила 1 1
Мурзаханов Фадис 1 1
Rohrer Heinrich - Рорер Генрих 4 1
Нуралиев Борис 298 1
Мишустин Михаил 781 1
Галицкий Александр 123 1
Касперский Евгений 336 1
Дергунова Ольга 120 1
Бутурлин Иван 26 1
Кузнецов Владимир 47 1
Попов Алексей 339 1
Воронков Алексей 10 1
Рудской Андрей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 164665 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19383 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5457 15
Германия - Федеративная Республика 13154 10
Россия - СФО - Новосибирск 4842 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47294 9
Европа 24907 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3128 7
Венера - планета Солнечной системы 296 7
Земля - планета Солнечной системы 10830 6
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2596 5
Солнечная система - Solar system 2565 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3151 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 784 5
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 55 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18966 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3548 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 1066 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 459 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1542 4
Япония 13759 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 926 3
Австрия - Австрийская Республика 1353 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 964 3
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 39 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1203 2
Швеция - Королевство 3771 2
Финляндия - Финляндская Республика 3691 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3441 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3312 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 2
Италия - Итальянская Республика 4494 2
Китай - Тайвань 4232 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2809 2
Испания - Королевство 3819 2
США - Колумбия - Вашингтон 1478 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33398 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57167 15
Физика - Physics - область естествознания 2917 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6661 12
Кремний - Silicium - химический элемент 1754 12
Энергетика - Energy - Energetically 5794 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53021 7
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3808 6
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Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 4
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5712 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21412 3
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 486 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2319 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3369 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3008 3
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Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1282 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11206 3
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5425 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1068 2
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6110 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3010 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3023 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1245 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2352 2
Российская газета 288 2
РИА Новости 1029 1
9to5Google 59 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
9to5Mac 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8550 3
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 2
Strategy Analytics 285 1
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 1
РАН - Российская академия наук 2101 21
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1192 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1717 7
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 7
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 352 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 578 5
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 148 4
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 78 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 305 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 456 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 132 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 141 3
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 3
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 3
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 2
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 31 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 484 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 236 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 179 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 726 2
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 55 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 2
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
University of Innsbruck - Инсбрукский университет имени Леопольда и Франца 13 2
РАН ИОФ - Институт общей физики имени А.М. Прохорова 8 2
РАН СО - Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе 13 2
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 16 2
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 2
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова ФГУП - Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова 11 1
НИИ МВ АО - Научно-исследовательский институт материаловедения им. А.Ю. Малинина 2 1
UNAM - National Autonomous University of Mexico - Национальный автономный университет Мексики 18 1
СКГМИ ГТУ - Северо-Кавказский горно-металлургический институт государственный технологический университет 2 1
РАН ДВО - ИАПУ - Институт автоматики и процессов управления 7 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 631 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
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