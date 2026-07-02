Получите все материалы CNews по ключевому слову
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук
Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН – один из ведущих научно-технологических центров РФ и мира. В нём работал, а с 1989 по 2003 годы являлся директором ФТИ лауреат Нобелевской приемии по физике 2000 года Жорес Иванович Алфёров. Учёные ФТИ активно занимаются физикой твёрдого тела, ядерной физикой, фотоникой, квантовыми оптическими технологиями, исследуют «горячую» термоядерную плазму, астрофизические явления, мощные энергетические феномены во Вселенной, изучают полупроводники, в том числе графен и полупроводниковые наноструктуры, что чрезвычайно важно для развития отечественной электроники и достижения технологического суверенитета.
Ключевое направление – энергетика: солнечная энергетика на основе каскадных полупроводниковых фотопреобразователей, космические солнечные батареи, наземные установки концентрированного солнечного излучения, имитаторы солнечного излучения, системы слежения за Солнцем, высокомощные литий-ионные аккумуляторы и конденсаторы, создание сверхмалых ядерных реакторов для энергоснабжения изолированных, удалённых и труднодоступных районов России (малая распределённая энергетика), управляемые дистанционно установки на ядерном и местном топливе.
СОБЫТИЯ
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе и организации, системы, технологии, персоны:
|Чубайс Анатолий 221 7
|Алфёров Жорес 57 5
|Попов Сергей 163 3
|Деметриу Константин 6 3
|Забродский Андрей 3 3
|Леденцов Николай 3 3
|Мазец Евгений 3 3
|Grimm Rudolf - Гримм Рудольф 2 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Брыкин Арсений 57 2
|Поликарпов Сергей 7 2
|Ефимов Виталий 3 2
|Назаренко Владимир 2 2
|Ковш Алексей 6 1
|Ефремов Георгий 1 1
|Одноблюдов Максим 6 1
|Фидлер Вероника 2 1
|Gross David - Гросс Дэвид 7 1
|Chase Steve - Чейз Стив 28 1
|Самусев Антон 1 1
|Лозовая Наталья 1 1
|Софронова Анна 1 1
|Фаткуллин Максим 2 1
|Мамин Георгий 1 1
|Townes Charles - Таунс Чарльз 2 1
|Сергиенко Елена 1 1
|Гафуров Марат 1 1
|Колосовский Данила 1 1
|Мурзаханов Фадис 1 1
|Rohrer Heinrich - Рорер Генрих 4 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Мишустин Михаил 781 1
|Галицкий Александр 123 1
|Касперский Евгений 336 1
|Дергунова Ольга 120 1
|Бутурлин Иван 26 1
|Кузнецов Владимир 47 1
|Попов Алексей 339 1
|Воронков Алексей 10 1
|Рудской Андрей 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454183, в очереди разбора - 727548.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.