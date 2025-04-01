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ЗНТЦ ФИС Фотонные интегральные схемы
Фотонная компонентная база (ФКБ), как и электронная компонентная база (ЭКБ) в свое время, эволюционировала до уровня фотонной интегральной схемы. ФИС находят все большее применение и приобретают собственную классификацию, технологические платформы, средства проектирования и сферы применения. Это требует разработки собственных методов, способов и инструментов для проектирования и производства ФИС, стандартов и открытия научно-образовательных центров на базе учреждений профессионального образования. Новые стандарты для ФИС разработают на основе методологической и метрологической базы Зеленоградского Нанотехнологического Центра.
|01.04.2025
|Стартап Сколтеха «Фистех» произвёл и протестировал фотонные чипы 1
|09.12.2024
|В России изготовлены фотонные интегральные схемы 90 нм и 350 нм 1
|05.03.2024
|Новая рабочая группа по фотонным интегральным схемам 1
ЗНТЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 1
|Путин Владимир 3213 1
|Ковалев Анатолий 13 1
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