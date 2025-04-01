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ЗНТЦ ФИС Фотонные интегральные схемы

Фотонная компонентная база (ФКБ), как и электронная компонентная база (ЭКБ) в свое время, эволюционировала до уровня фотонной интегральной схемы. ФИС находят все большее применение и приобретают собственную классификацию, технологические платформы, средства проектирования и сферы применения. Это требует разработки собственных методов, способов и инструментов для проектирования и производства ФИС, стандартов и открытия научно-образовательных центров на базе учреждений профессионального образования. Новые стандарты для ФИС разработают на основе методологической и метрологической базы Зеленоградского Нанотехнологического Центра.


01.04.2025 Стартап Сколтеха «Фистех» произвёл и протестировал фотонные чипы 1
09.12.2024 В России изготовлены фотонные интегральные схемы 90 нм и 350 нм 1
05.03.2024 Новая рабочая группа по фотонным интегральным схемам 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ЗНТЦ и организации, системы, технологии, персоны:

ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 54 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1483 1
Softline - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 36 1
Т8 НТЦ 90 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1047 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 496 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10860 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3183 1
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12127 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3815 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20993 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1347 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1676 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3367 1
Мультиплексирование - Мультиплексор - Multiplexing - Muxing 94 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14197 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5394 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1917 1
Европа 21858 1
Россия - СФО - Новосибирск 4366 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 851 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8681 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 927 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4909 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4002 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 959 2
РАН - Российская академия наук 1905 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 348 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 386 1
ВНИИОФИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений 3 1
НИИ МВ АО - Научно-исследовательский институт материаловедения им. А.Ю. Малинина 2 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 1
НЦФМ - Национальный центр физики и математики 5 1
РАН ИФМ - Институт физики микроструктур РАН 10 1
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