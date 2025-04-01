Фотонная компонентная база (ФКБ), как и электронная компонентная база (ЭКБ) в свое время, эволюционировала до уровня фотонной интегральной схемы. ФИС находят все большее применение и приобретают собственную классификацию, технологические платформы, средства проектирования и сферы применения. Это требует разработки собственных методов, способов и инструментов для проектирования и производства ФИС, стандартов и открытия научно-образовательных центров на базе учреждений профессионального образования. Новые стандарты для ФИС разработают на основе методологической и метрологической базы Зеленоградского Нанотехнологического Центра.