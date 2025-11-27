Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение

Получите все материалы CNews по ключевому слову
VPG Laserone (полное юридическое наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ВПГ Лазеруан», входит в ГК Softline) – производитель волоконных лазеров в России и СНГ. Компания ведет деятельность в следующих направлениях: телекоммуникационное оборудование; медицинские лазеры и хирургические волокна; индустриальные лазеры и лазерные системы.
СОБЫТИЯ
|27.11.2025
|
«Ростелеком» завершил испытания российского DWDM-оборудования VPG LaserONE
«Ростелеком» провел комплексное тестирование DWDM-оборудования российского производителя VPG LaserONE. Это очередной этап подбора альтернатив западному оборудованию спектрального уплотнения для построения магистральной сети «Ростелекома». Испытания проходили в центре тестирования и
|26.11.2025
|
VPG LaserONE получит грант Минпромторга на создание центра промышленной робототехники
Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) вошла в число трех победителей конкурса Минпромторга России, проведенного в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации». Выб
|28.08.2025
|
Роботизированный комплекс для лазерной сварки производителя лазерных решений VPG LaserONE включен в реестр российской промышленной продукции
Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE (входит в кластер «СФ Тех» ГК Softline) сообщает о внесении своего многофункционального учебного комплекса для лазерной сварки в реестр отечественной продукции Минпромторга (реестр
|13.08.2025
|
Оборудование производителя лазерных решений VPG LaserONE включено в реестр российской промышленной продукции
Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE (входит в кластер «СФ Тех» ГК Softline) сообщил о внесении своего лазерного оборудования в реестр отечественной продукции Минпромторга. В перечень были включены иттербиевые волокон
|04.06.2025
|
Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE представил новые разработки
Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE (ранее - НТО «ИРЭ-Полюс», входит в ГК Softline) продемонстрировал новые разработки в области лазерных
|28.04.2025
|
Softline заплатил в бюджет «добровольный взнос» в 1,4 миллиарда за право покупки производителя волоконных лазеров у американцев
а «ИРЭ-Полюс». Сделка была осуществлена в августе 2024 г., за 60% долю в заводе (юридическое лицо – НТО «ИРЭ-Полюс») Softline заплатила 4,58 млрд руб. Продавцом выступила американская IPG Photo
|07.03.2025
|
ГК Softline объявляет о смене названия компании НТО «ИРЭ-Полюс» на VPG Laserone с 7 марта 2025 года
развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о смене названия компании НТО «ИРЭ-Полюс» на VPG Laserone с 7 марта 2025 г. (полное юридическое наименование – Общество
|16.12.2024
|
Николай Евтихиев, «ИРЭ-Полюс»: После присоединения к «Софтлайну» мы можем претендовать на статус полностью российской компании
CNews: Что изменилось в деятельности «ИРЭ-Полюс» после присоединения к ГК Softline? Николай Евтихиев: С точки зрения нашей работы и производства фактически ничего не поменялось. Номенклатура нашей продукции не изменилась, наоборот,
|04.09.2024
|
«Софтлайн» купил создателя мирового рынка волоконных лазеров
«Софтлайн» приобрел «ИРЭ-Полюс» Компания «Софтлайн» (Softline) сообщила о приобретении контрольной доли НТО (научн
|02.09.2024
|
ГК Softline приобретает контролирующую долю в НТО «ИРЭ-Полюс»
, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о приобретении контролирующей доли в НТО «ИРЭ-Полюс» у международной группы IPG Photonics, базирующейся в США; миноритарную долю в
|10.06.2024
|
Российский производитель лазеров перенаправляет поставки из Китая в Индию. Там перспективнее
Направление роста изменилось Российский производитель лазеров НТО «ИРЭ-Полюс» (входит в международную группу IPG Photonics) за год увеличил поставки товаро
|12.11.2010
|
«Ростелеком» завершил испытания DWDM-оборудования компании «ИРЭ-Полюс»
«Ростелеком» успешно завершил испытания оборудования DWDM «Пуск» производства российской компании НТО «ИРЭ-Полюс». В ходе испытаний, проведенных совместно с компанией «Т8» (официальный предст
|03.11.2010
|
Роснано инвестирует $50 млн в телеком-оборудование и лазеры
«Российская корпорация нанотехнологий» (Роснано) объявила о намерении стать инвестором компании «Ирэ-Полюс», производящей волоконные лазеры для дальнемагистральной связи и микрообработки металлических деталей. На первом этапе Роснано вложит в компанию $25 млн, получив 12,5% ее акций. На вт
|02.11.2010
|
«Роснано» инвестирует в развитие отечественного производства волоконных лазеров и телекоммуникационного оборудования
связи. В соответствии с соглашением «Роснано» приобретает у компании IPG Photonics до 25,01% долей НТО «ИРЭ-Полюс» стоимостью до $50 млн. Первоначально «Роснано» приобретает 12,5% долей за $25
|14.08.2008
|
«Связь-Электро М» будет продвигать продукты «ИРЭ-Полюс»
Российская компания НТО «ИРЭ-Полюс», производитель DWDM-оборудования связи серии «Пуск» для операторов связи, авт
