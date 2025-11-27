Softline Софтлайн Технологии VPG Laserone ВПГ Лазеруан ИРЭ-Полюс НТО ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение

VPG Laserone (полное юридическое наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ВПГ Лазеруан», входит в ГК Softline) – производитель волоконных лазеров в России и СНГ. Компания ведет деятельность в следующих направлениях: телекоммуникационное оборудование; медицинские лазеры и хирургические волокна; индустриальные лазеры и лазерные системы.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 299 925 718 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

Публикаций - 57, упоминаний - 115