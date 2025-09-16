Разделы

В России разработан точный метод контроля при производстве электроники меньше 10 нм

Российские ученые разработали метод контроля за работой передовых микросхем. Уменьшение размеров микроэлектроники приводит к росту ее уязвимости, что требует усложнять структуру и методы контроля.

Метод для производства вакуумной наноэлектроники

Ученые НИУ МИЭТ и Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН разработали эффективный способ контроля работы микросхем. Это поможет в разработке нового класса электронных устройств, не чувствительных к радиации и высокой температуре, что делает возможным их использование в экстремальных условиях космоса, пишут РИА «Новости».

Достигнутые результаты могут быть использованы для разработки нового класса вакуумных нанотранзисторов и компактных электронных источников на основе многоострийных полупроводниковых катодов и точно рассчитать параметры разрабатываемых транзисторов с вакуумным зазором, по словам начальника Научно-исследовательской лаборатории «Моделирование и разработка устройств нано- микросистемной техники» НИУ МИЭТ Глеба Демина.

Разработанный метод можно будет также применить при конструировании других перспективных устройств вакуумной наноэлектроники, таких как микрофокусные рентгеновские трубки и радиочастотные усилители сигнала.

Сложная задача контроля

При уменьшении устройств ниже 10 нанометров усиливается влияние на электронные элементы внешних воздействий и их использование в космическом пространстве становится практически невозможным, пояснили в НИУ МИЭТ.

miet700.jpg
МИЭТ
Добиться высокого уровня качества передовой миниатюрной электроники очень сложно

«Это связано с высокой чувствительностью суб-10 нм полупроводниковых транзисторов к одиночным радиационным эффектам и эффектам смещения из-за воздействия космических лучей: наземный поток нейтронов на уровне моря может вызывать необратимые структурные дефекты кристаллической решетки. В результате происходит повреждение, обуславливающее изменение подвижности носителей заряда и сдвиг рабочих напряжений, что приводит к непредвиденным ошибкам и делает поведение микросхем непредсказуемым», — рассказал Демин.

Вакуумный зазор позволяет увеличить быстродействие и надежность транзистора, так как электроны не соударяются с решеткой, что увеличивает скорость их переноса, а электрический ток в зазоре менее чувствителен к радиационным и тепловым эффектам.

В таких вакуумных нанотранзисторах вместо катода с одним центром (острием) испускания электронов можно использовать плотный массив элементов. Но наблюдение за работой и предсказание характеристик таких многоострийных катодов из-за большого числа элементов в матрице становится сложной задачей.

Производство миниатюрной электроники

Миниатюризация элементов современной электроники ведет к росту ее уязвимости: при отсутствии соответствующих мер защиты вывести ее из строя или вызвать случайные системные сбои может экстремальная температура, воздействие «жесткого» излучения или поток тяжелых частиц, объяснили специалисты НИУ МИЭТ.

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?
Цифровизация

В России к 2028 г. планируется наладить массовое производство микросхем по техпроцессу 65 нм. Этот техпроцесс не считается современным, но используется, например, при производстве чипов для банковских и SIM-карт. Процессоры по топологии 3 или 4 нм выпускают, как правило, на фабриках тайваньской компании TSMC. Китай тоже очень сильно обогнал Россию — он осваивает 14,7 и 5 нм.

В конце 2024 г. CNews писал, что Intel столкнулась с серьезными трудностями при освоении передового технологического процесса 1,8 нм. Высокий уровень брака грозил срывом запланированных сроков.

Анна Любавина

Анна Любавина


