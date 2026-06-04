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Рудской Андрей

СОБЫТИЯ


04.06.2026 «Булат» и СПбПУ договорились о стратегическом партнерстве для укрепления цифрового суверенитета 1
31.10.2025 СПбПУ и «Инжиниринг +» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
08.10.2025 IBS и СПбПУ Петра Великого объединились для подготовки нового поколения ИТ-специалистов 1
17.04.2025 СПбПУ и группа «Борлас» подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
18.03.2025 Университет МИСИС и СПбПУ создают исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 1
07.06.2024 Сбербанк и СПбПУ подписали соглашение о развитии образовательных программ в сфере ИТ и искусственного интеллекта 1
20.06.2023 «НГ-энерго» представила решение для центров обработки данных 1
19.06.2023 «Лаборатория Касперского» развивает кадровый потенциал в отрасли информационной безопасности в Санкт-Петербурге 1
02.07.2021 Предприятие «Росэлектроники» и Санкт-Петербургский политехнический университет создадут новую научную лабораторию 1
20.05.2021 Simetra и СПбПУ открыли совместную научную лабораторию интеллектуальных транспортных систем 1
30.10.2020 В СКЦ «Политехнический» СПбПУ Петра Великого рассказали о перспективах дальнейшего развития 1
29.11.2019 СПбПУ и «Сименс» создают научный центр 1
01.02.2018 «Лаборатория Касперского» поможет разработать российский солнцемобиль 1
02.06.2017 СПбПУ и SAP разработают новые технологические проекты для Санкт-Петербурга 1
28.11.2016 В СПбПУ создадут международный научно-образовательный центр «Altair – CML – Политехник» 1
19.06.2012 Путин создал совет по модернизации экономики и инновационному развитию России 1
29.05.2008 СПбГПУ и Siemens подписали соглашение о сотрудничестве 1
17.03.2008 В Петербурге создали «НИОЦ нанотехнологий» 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Рудской Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5515 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3409 2
СПбПУ - Polytech Solar Team 2 1
Ростелеком - Булат НИЦ 49 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Altair Engineering 33 1
Siemens AG - Siemens Group 2656 1
СПбПУ CompMechLab - Центр компьютерного инжиниринга 3 1
НГ-Энерго 2 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 70 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 406 1
Ростелеком 10775 1
SAP SE 5557 1
Intel Corporation 12743 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1205 1
Softline - Софтлайн 3596 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1257 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 433 1
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 120 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 540 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 750 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 35 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 473 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Ferrari NV 158 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Ростех - ОДК УМПО - ОКБ имени А. Люльки - Опытное конструкторское бюро имени А. Люльки 4 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 52 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1098 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8649 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 135 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 103 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 537 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 262 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3756 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 316 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 473 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
РНФ - Российский научный фонд 182 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4911 1
Совет при президенте Российской Федерации 204 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3381 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 364 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
СибАкадемИнновация 1 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21137 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15715 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24796 5
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HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1804 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1658 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32906 2
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22608 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2441 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4698 1
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Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 148 1
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Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 185 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10476 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2009 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 872 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12593 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22275 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7735 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3725 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11973 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15302 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 657 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3722 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6366 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1539 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2204 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 22 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 1
Simetra PTV Vision Traffic Suite 8 1
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 213 1
РАН НСИ - Национальная суперкомпьютерная инфраструктура 1 1
АПКИТ - Национальная система добровольной сертификации 9 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 348 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 1
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 1
Intel SSD 32 1
SAP Центр цифрового лидерства 15 1
Боровков Алексей 16 2
Ливанов Дмитрий 60 1
Дмитриев Владимир 37 1
Карпов Дмитрий 11 1
Вилков Сергей 3 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Варданян Рубен 13 1
Ян Давид 69 1
Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 13 1
Лукашин Алексей 1 1
Алфёров Жорес 57 1
Николаев Сергей 15 1
Погосян Михаил 22 1
Хлунов Александр 9 1
Магомедов Зиявудин 9 1
Починок Наталья 7 1
Старикова Ольга 2 1
Медведев Вадим 6 1
Сергеев Виталий 1 1
Троценко Роман 5 1
Руденский Игорь 1 1
Предтеченский Михаил 5 1
Мейксин Максим 2 1
Путин Владимир 3438 1
Чубайс Анатолий 221 1
Никифоров Николай 1137 1
Белоусов Андрей 148 1
Абызов Михаил 69 1
Чемезов Сергей 146 1
Касперский Евгений 333 1
Гонтарев Павел 121 1
Силуанов Антон 83 1
Дворкович Аркадий 215 1
Скворцова Вероника 69 1
Стрешинский Иван 38 1
Новак Александр 36 1
Вексельберг Виктор 155 1
Швецов Владимир 52 1
Мантуров Денис 124 1
Минниханов Рустам 121 1
Россия - РФ - Российская федерация 163455 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19278 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14726 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5437 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18842 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54217 1
Европа 24869 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3387 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6612 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56720 3
Образование в России 2717 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15742 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4377 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 587 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2071 1
Физика - Physics - область естествознания 2905 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 873 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2715 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1002 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5934 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52703 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6110 1
Энергетика - Energy - Energetically 5738 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2081 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1683 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 103 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1612 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11112 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1067 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 532 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3399 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1317 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 463 1
Материаловедение - Materials Science 204 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 690 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 293 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 459 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 655 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10094 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21216 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2309 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 111 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 350 15
РАН - Российская академия наук 2085 6
Политехник-Сименс - Международный научно-образовательный центр 1 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 64 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 452 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
American Solar Challenge 6 1
World Solar Challenge 2 1
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 386 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 625 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1277 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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