Индексная книга (каталог) CNews*
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Рудской Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 18
Рудской Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
|СибАкадемИнновация 1 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
|Боровков Алексей 16 2
|Ливанов Дмитрий 60 1
|Дмитриев Владимир 37 1
|Карпов Дмитрий 11 1
|Вилков Сергей 3 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Варданян Рубен 13 1
|Ян Давид 69 1
|Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 13 1
|Лукашин Алексей 1 1
|Алфёров Жорес 57 1
|Николаев Сергей 15 1
|Погосян Михаил 22 1
|Хлунов Александр 9 1
|Магомедов Зиявудин 9 1
|Починок Наталья 7 1
|Старикова Ольга 2 1
|Медведев Вадим 6 1
|Сергеев Виталий 1 1
|Троценко Роман 5 1
|Руденский Игорь 1 1
|Предтеченский Михаил 5 1
|Мейксин Максим 2 1
|Путин Владимир 3438 1
|Чубайс Анатолий 221 1
|Никифоров Николай 1137 1
|Белоусов Андрей 148 1
|Абызов Михаил 69 1
|Чемезов Сергей 146 1
|Касперский Евгений 333 1
|Гонтарев Павел 121 1
|Силуанов Антон 83 1
|Дворкович Аркадий 215 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Стрешинский Иван 38 1
|Новак Александр 36 1
|Вексельберг Виктор 155 1
|Швецов Владимир 52 1
|Мантуров Денис 124 1
|Минниханов Рустам 121 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.