СПбПУ и группа «Борлас» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и группа «Борлас» (входит в ГК Softlinе) подписали соглашение о стратегическом партнерстве с целью обучения студентов и специалистов промышленных предприятий технологическим инновациям: внедрению аддитивных технологий, российского инженерного ПО, применению инструментария ИИ; а также для создания инженерно-производственных центров аддитивных лазерных технологий совместно с ведущими российскими промышленными предприятиями. Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас».

Группа «Борлас» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого договорились о развитии долгосрочного сотрудничества в научной, образовательной и инновационной сферах для обучения студентов и сотрудников промышленных предприятий внедрению аддитивных технологий, генеративному дизайну, топологической оптимизации при проектировании изделий для 3D-печати, применению инструментария ИИ, интеграции с PLM-системами и инженерным ПО, а также о готовности участвовать в создании центров лазерных технологий совместно с ведущими российскими промышленными предприятиями.

Стратегической целью СПбПУ является модернизация и развитие вуза как глобально конкурентоспособного научно-образовательного центра, интегрирующего мультидисциплинарные научные исследования и технологии мирового уровня и входящего в число ведущих мировых университетов.

Группа «Борлас» имеет 30-летний опыт автоматизации российских промышленных предприятий, в штате — около 600 сертифицированных специалистов с опытом разработки и внедрения основных классов индустриального ПО, в том числе для объектов критической информационной инфраструктуры.

Группа компаний Softline трансформируется в инвестиционно-технологический холдинг с численностью сотрудников более 11 тыс. человек, половина из которых — инженеры и разработчики. В настоящее время в ГК формируется высокотехнологичный промышленный кластер, в который входят: российский производитель волоконных лазеров «ВПГ Лазеруан» (прежнее название – НТО «ИРЭ-Полюс»), производитель компьютерного оборудования ООО «Инферит» и компании группы «Борлас».

Партнерство позволит усилить синергию между ИТ и производственными компаниями ГК Softline и предоставить заказчикам комплексные промышленные решения под ключ, в частности — центры лазерных технологий на базе собственных лазерных установок, компьютерного оборудования и российского инженерного ПО.

«Мы ведем активную работу по переподготовке и повышению квалификации специалистов промышленной отрасли с учетом профильных направлений в области современных и перспективных технологий. Применение аддитивных технологий позволяет российским предприятиям повысить качество изготовления продукции, сократить материальные затраты и сроки реализации проектов, — сказал ректор СПбПУ Андрей Рудской. — Результатом нашего сотрудничества с группой "Борлас" должно стать высокое качество профессиональной подготовки выпускников университета, создание кадрового резерва предприятия из числа молодых специалистов, обладающих соответствующими компетенциями в области высокотехнологичных производств».

«Мы рады сотрудничеству с высокопрофессиональным коллективом СПбПУ в качестве стратегического партнера по совместному развитию инновационных технологий для ведущих промышленных предприятий и возможности таким образом внести свой вклад в развитие и повышение эффективности российской промышленности. Уверен, что наша совместная работа принесет отличный результат», — отметил президент группы «Борлас» Алексей Ананьин.