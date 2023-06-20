«НГ-энерго» представила решение для центров обработки данных

«НГ-энерго» представила новые электростанции, разработанные на базе двигателей Yuchai – готовое решение для систем резервного электроснабжения центров обработки данных.

Электростанции имеют мощностной ряд от 1800 кВт до 2700 кВт с максимальным напряжением до 10 кВ и могут перекрыть любые возможные на сегодня запросы.

Двигатели, на базе которых собираются электростанции для ЦОДов, производит китайская компания Yuchai. Годовая производственная мощность всех заводов группы компаний Yuchai составляет более 800 тыс. двигателей, а общие активы – более 41 млрд юаней. Все производство и поставки полностью контролируются правительством Китайской народной республики.

Эффективность электростанций на базе двигателей Yuchai подтверждена на практике: «НГ-энерго» в настоящий момент выполняет крупный заказ для одной из ведущих российских компаний, специализирующихся на создании и развитии ЦОДов: на днях заказчику была отгружена очередная партия оборудования, состоящая из шести блочно-модульных дизель-генераторных электростанций «Энерго-Д2000/10,5ЮН30» на базе двигателей Yuchai. По условиям договора компания поставит заказчику 33 электростанции.

В дальнейшем номенклатура используемого оборудования будет расширяться.

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«Сейчас мы рассматриваем в качестве потенциальных партнеров сразу нескольких китайских производителей генерирующего оборудования, – сказал генеральный директор компании «НГ-энерго» Андрей Рудской. – В условиях, когда западные производители прекратили сотрудничество с Россией, обратиться к нашим восточным партнерам было решением оправданным и резонным. Китай сегодня представляет собой одну из мощнейших экономик мира и располагает технологиями, как минимум, сравнимыми с европейскими и американскими. Мы в полной мере оценили их, проведя все необходимые испытания. Недавно мы приняли решение об открытии представительства нашей компании в Китае. То есть сейчас можно сказать, мы активно начинаем "говорить по-китайски"».

Рост числа центров обработки данных в России, включая дата-центры в регионах, представляет собой развивающийся рынок. Использование технологий распределенной генерации позволяет обеспечить бесперебойность питания ЦОДов, что является гарантией одного из аспектов информационной безопасности. Приступая к освоению этого рынка, «НГ-энерго» становится одним из пионеров российской распределенной генерации, располагающим универсальным предложением, в полной мере соответствующим открывшейся перспективе.