Погосян Михаил


СОБЫТИЯ


02.12.2025 «Т1» и МАИ выстраивают новую модель сотрудничества: от университетской науки — к рыночным технологиям 1
15.02.2024 В МАИ открыли вторую очередь суперкомпьютера 1
14.08.2017 «Сетевая Академия Ланит» и МАИ открыли новые программы подготовки ИТ-специалистов 1
20.01.2015 Куратор радиоэлектронной промышленности Минпромторга возглавил ОАК 2
09.04.2014 ОАК унифицировала управленческий учет и бизнес-планирование в дочерних предприятиях на базе Oracle Hyperion Planning 1
07.08.2012 Экспертный совет при Медведеве: ИТ-бизнес представлен слабо 1
19.06.2012 Путин создал совет по модернизации экономики и инновационному развитию России 1
21.07.2010 ПАК ФА готов к полномасштабным летным испытаниям 1
21.07.2010 Завершаются предварительные испытания многофункционального истребителя Су-35 1
20.04.2010 Реорганизован совет генконструкторов в области высокотехнологичных секторов экономики РФ 1
02.03.2010 "Сухой" планирует за 10 лет занять 12% мирового рынка боевых самолетов 1
02.03.2010 ОДК разработает новый двигатель для истребителя 5-го поколения 1
19.02.2010 Истребители МиГ-29К/КУБ приняты на вооружение ВМС Индии 1
29.09.2009 Палубный МиГ-29 впервые сел на авианосец 1
19.08.2009 Sukhoi SuperJet-100 появится у заказчиков в конце 2009 года 1
25.05.2009 РСК "МиГ": болгарский контракт успешно завершён 2
12.05.2009 Авиакомпании получат кредиты на покупку Sukhoi Superjet-100 1
12.02.2009 В. Путин посетил РСК "МиГ" 2
11.01.2009 "МиГ" и "Су" получили единого гендиректора 1
30.09.2008 "Сухой" к 2025г. планирует увеличить объем производства до $4 млрд. в год 1
26.09.2007 В Комсомольске-на-Амуре представлен новый региональный самолет Sukhoi SuperJet-100 1
01.08.2007 В "ОКБ Сухого" произошла смена руководства 1

Публикаций - 22, упоминаний - 25

Погосян Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10295 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3303 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5265 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
InfoWatch - Инфовотч 1087 1
Корус Консалтинг ГК 1330 1
VK - Mail.ru Group 3529 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1836 1
HTC Corporation 1505 1
Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
Oracle Corporation 6862 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2251 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 43 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 54 1
Болид НВП - Bolid 91 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 8
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 7
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1015 3
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 40 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Прожектор Венчурс 2 1
РВК - Российская венчурная компания 555 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 88 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
Альфа-Банк 1863 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
DST Global - Digital Sky Technologies 223 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 48 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6260 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3108 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4781 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 482 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 763 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3241 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 2
Совет при президенте Российской Федерации 200 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 88 1
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 33 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3414 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3521 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2152 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 352 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 261 1
СибАкадемИнновация 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57162 5
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1628 4
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 416 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1262 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10051 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2820 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1467 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11182 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7391 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2951 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 189 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2023 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9281 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72960 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1724 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12317 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11953 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1534 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1713 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 85 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 5
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 4
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 95 4
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 2
Linux OS 10871 1
Oracle Java - язык программирования 3328 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
Oracle Hyperion 241 1
GreenMDC - CUBiC МЦОД (Мини-ЦОД) 13 1
Путин Владимир 3342 7
Иванов Сергей 398 4
Мантуров Денис 119 3
Хлунов Александр 9 2
Магомедов Зиявудин 9 2
Троценко Роман 5 2
Ян Давид 69 2
Чубайс Анатолий 216 2
Федоров Алексей 128 2
Набиуллина Эльвира 109 2
Никитин Андрей 57 2
Провоторов Александр 157 2
Дмитриев Владимир 37 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Поповкин Владимир 23 1
Беляев Михаил 13 1
Фомин Александр 7 1
Шмелев Евгений 7 1
Моисеев Николай 5 1
Станишев Сергей 2 1
Созинов Павел 2 1
Руденский Игорь 1 1
Спичка Олег 1 1
Предтеченский Михаил 2 1
Кадакин Александр 2 1
Диордица Николай 3 1
Озар Игорь 1 1
Бенковский Георгий 1 1
Варданян Рубен 13 1
Касперская Наталья 303 1
Никифоров Николай 1136 1
Белоусов Андрей 144 1
Абызов Михаил 68 1
Чемезов Сергей 145 1
Силуанов Антон 74 1
Дворкович Аркадий 211 1
Скворцова Вероника 69 1
Стрешинский Иван 38 1
Семенов Александр 164 1
Новак Александр 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 156500 17
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 213 5
Индия - Bharat 5686 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2939 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45638 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18525 2
Италия - Итальянская Республика 4427 2
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 81 1
Болгария - Пловдив 25 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3187 1
Армения - Республика 2367 1
Европа Восточная 3121 1
Россия - СФО - Новосибирск 4639 1
Болгария - Республика 785 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1235 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3044 1
Земля - планета Солнечной системы 10651 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4260 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18169 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2185 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 509 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5942 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31809 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8902 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54918 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51190 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17381 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 975 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6306 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2698 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 317 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 262 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15072 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 178 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 160 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3733 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6228 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1041 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 97 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9642 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3711 1
Образование в России 2548 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11403 8
РИА Новости 981 1
Российская газета 275 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2723 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 280 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 48 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 517 1
РАН - Российская академия наук 2008 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
