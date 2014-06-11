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Правительство Индии Министерство обороны Индии Ministry of Defence, MoD Вооружённые силы Индии Indian Armed Forces
СОБЫТИЯ
|11.06.2014
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Минобороны Индии запускает систему e-Procurement
низаций. До настоящего времени от оборонных агентств требовалось лишь публиковать уведомления о тендерах на онлайн-портале. Как заявил Савитур Прасад (Savitur Prasad), главный финансовый советник при Минобороны Индии: «Теперь все тендерные процедуры, от размещения заказов до выдачи серитификатов соответствия, на любые товары, необходимые министерству, будут проводиться онлайн». Минобороны я
|23.12.2010
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«Транзас» модернизирует электронно-картографические навигационные ИС на судах ВМФ Индии
lcome Marine Services Pvt Ltd, India установила 139 систем Navi-Sailor 3000 ECDIS-I (ЭКНИС) на суда ВМФ Индии. В продолжение успешного сотрудничества между Transas Marine Pacific и Индийским ВМ
|22.06.2010
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В Калининграде спустят на воду второй фрегат проекта 11356 Tarkash для ВМС Индии
В Калининграде 23 июня 2010г. спустят на воду второй фрегат проекта 11356 "Колчан" (Tarkash) для Военно-морских сил Индии, пишет РБК. Об этом информирует пресс-служба петербургского ОАО "Армалит-1", оснастившего корабль судовой трубопроводной арматурой. Ракетный фрегат проекта 11356 предна
|19.02.2010
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Истребители МиГ-29К/КУБ приняты на вооружение ВМС Индии
ы Республики Индия Араккапарамбил Куриан Энтони и Главнокомандующий ВМС адмирал Нирмал Верма. Глава Министерства обороны Индии отметил: «Принятие на вооружение ВМС Индии российских истребителей
|02.12.2009
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ВВС Индии приостановили полеты истребителей Су-30МКИ
сследования инцидента, передает РБК со ссылкой на индийский телеканал IBN. По сообщению телеканала, ВВС Индии ждут помощи от России и авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited,
|16.02.2009
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Украина выиграла тендер на модернизацию самолетов Ан-32 ВВС Индии
Как сообщает РБК, Украина выиграла тендер на модернизацию самолетов Ан-32 ВВС Индии. Об этом сообщает пресс-служба Минпромполитики по итогам участия главы министерства Владимира Новицкого в авиавыставке в Индии, которая проходила с 11 по 13 февраля в г.Бангалор. "Во
|12.02.2009
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AERO INDIA 2009: программа Су-30МКИ признана лучшей
дии в рамках проекта Су-30МКИ отмечен Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» А.И.Федоров. Президент корпорации «Иркут» Олег Демченко заявил: «Программа позволила не только оснастить ВВС Индии превосходными самолетами, но и укрепила партнерство между корпорациями «Иркут» и HAL, которые сегодня параллельно выпускают Су-30МКИ на заводах в Иркутске и Насике. Мы высоко ценим на
|12.02.2009
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AERO INDIA 2009: индийский летчик совершил полет на новом истребителе МиГ-35
ии, а также высокой надежностью. Маршал ВВС (Air marshal) в отставке Хариш Масанд проходил службу в ВВС Индии в период с 1967 по 2006 г. Освоил боевые самолеты Hunter, МиГ-21, Су-7, МиГ-29, Су-
|24.07.2008
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Украина будет участвовать в тендере ВМС Индии на поставку патрульных самолетов
Украина примет участие в тендере Военно-морских сил Индии на поставку патрульных самолетов. Об этом сообщил представитель Авиационного научно-технического комплекса (АНТК) им.Антонова, пишет РБК. Объем заказа составляет 6 маши
|18.10.2006
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Индийские "Сухие" одержали очередную победу
ты Times of India, в середине октября в зоне ответственности Центрального авиационного командования ВВС Индии впервые с 1963 года прошли 10-дневные совместные учения ВВС Индии и королевс
|18.10.2006
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Индийские "Сухие" одержали очередную победу
ты Times of India, в середине октября в зоне ответственности Центрального авиационного командования ВВС Индии впервые с 1963 года прошли 10-дневные совместные учения ВВС Индии и королевс
Правительство Индии и организации, системы, технологии, персоны:
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