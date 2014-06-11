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Правительство Индии Министерство обороны Индии Ministry of Defence, MoD Вооружённые силы Индии Indian Armed Forces

Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces

СОБЫТИЯ


11.06.2014 Минобороны Индии запускает систему e-Procurement

низаций. До настоящего времени от оборонных агентств требовалось лишь публиковать уведомления о тендерах на онлайн-портале. Как заявил Савитур Прасад (Savitur Prasad), главный финансовый советник при Минобороны Индии: «Теперь все тендерные процедуры, от размещения заказов до выдачи серитификатов соответствия, на любые товары, необходимые министерству, будут проводиться онлайн». Минобороны я
23.12.2010 «Транзас» модернизирует электронно-картографические навигационные ИС на судах ВМФ Индии

lcome Marine Services Pvt Ltd, India установила 139 систем Navi-Sailor 3000 ECDIS-I (ЭКНИС) на суда ВМФ Индии. В продолжение успешного сотрудничества между Transas Marine Pacific и Индийским ВМ
22.06.2010 В Калининграде спустят на воду второй фрегат проекта 11356 Tarkash для ВМС Индии

В Калининграде 23 июня 2010г. спустят на воду второй фрегат проекта 11356 "Колчан" (Tarkash) для Военно-морских сил Индии, пишет РБК. Об этом информирует пресс-служба петербургского ОАО "Армалит-1", оснастившего корабль судовой трубопроводной арматурой. Ракетный фрегат проекта 11356 предна
19.02.2010 Истребители МиГ-29К/КУБ приняты на вооружение ВМС Индии

ы Республики Индия Араккапарамбил Куриан Энтони и Главнокомандующий ВМС адмирал Нирмал Верма. Глава Министерства обороны Индии отметил: «Принятие на вооружение ВМС Индии российских истребителей
02.12.2009 ВВС Индии приостановили полеты истребителей Су-30МКИ

сследования инцидента, передает РБК со ссылкой на индийский телеканал IBN. По сообщению телеканала, ВВС Индии ждут помощи от России и авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited,

16.02.2009 Украина выиграла тендер на модернизацию самолетов Ан-32 ВВС Индии

Как сообщает РБК, Украина выиграла тендер на модернизацию самолетов Ан-32 ВВС Индии. Об этом сообщает пресс-служба Минпромполитики по итогам участия главы министерства Владимира Новицкого в авиавыставке в Индии, которая проходила с 11 по 13 февраля в г.Бангалор. "Во

12.02.2009 AERO INDIA 2009: программа Су-30МКИ признана лучшей

дии в рамках проекта Су-30МКИ отмечен Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» А.И.Федоров. Президент корпорации «Иркут» Олег Демченко заявил: «Программа позволила не только оснастить ВВС Индии превосходными самолетами, но и укрепила партнерство между корпорациями «Иркут» и HAL, которые сегодня параллельно выпускают Су-30МКИ на заводах в Иркутске и Насике. Мы высоко ценим на
12.02.2009 AERO INDIA 2009: индийский летчик совершил полет на новом истребителе МиГ-35

ии, а также высокой надежностью. Маршал ВВС (Air marshal) в отставке Хариш Масанд проходил службу в ВВС Индии в период с 1967 по 2006 г. Освоил боевые самолеты Hunter, МиГ-21, Су-7, МиГ-29, Су-
24.07.2008 Украина будет участвовать в тендере ВМС Индии на поставку патрульных самолетов

Украина примет участие в тендере Военно-морских сил Индии на поставку патрульных самолетов. Об этом сообщил представитель Авиационного научно-технического комплекса (АНТК) им.Антонова, пишет РБК. Объем заказа составляет 6 маши
18.10.2006 Индийские "Сухие" одержали очередную победу

ты Times of India, в середине октября в зоне ответственности Центрального авиационного командования ВВС Индии впервые с 1963 года прошли 10-дневные совместные учения ВВС Индии и королевс
18.10.2006 Индийские "Сухие" одержали очередную победу

ты Times of India, в середине октября в зоне ответственности Центрального авиационного командования ВВС Индии впервые с 1963 года прошли 10-дневные совместные учения ВВС Индии и королевс

Публикаций - 92, упоминаний - 128

Правительство Индии и организации, системы, технологии, персоны:

BrahMos Aerospace - БраМос - Брахмапутра-Москва 25 12
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 5
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 4
Microsoft Corporation 25775 3
Google LLC 12690 3
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
X Corp - Twitter 2938 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 2
Новатор ОКБ - Опытное конструкторское бюро «Новатор» имени Люльева Л.В. 4 2
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
Dassault Systemes - Dassault Systèmes Russia Corp - Дассо Систем 4 1
Кронштадт групп 19 1
Ростелеком 10948 1
Cisco Systems 5372 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Huawei 4677 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
ZTE Corporation 800 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
БАРС Груп 579 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 1
Canonical 221 1
TrueConf - ТруКонф 454 1
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 1
PUBG Corporation 55 1
Imperva 41 1
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 1
Anonymous - Хакерская группировка 79 1
Ростех - КРЭТ - Компас МКБ АО - Московское конструкторское бюро 12 1
Thales Group 143 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 18
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 21 9
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 9
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 6
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 6
Global Security 23 4
Россети Ленэнерго 1699 4
ОСК - Балтийский завод 29 4
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 3
Boeing 1031 3
КБСМ ФГУП - Конструкторское бюро специального машиностроения 3 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Lockheed Martin 777 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 2
Северное ПКБ - Северное проектно-конструкторское бюро 3 1
Укроборонпром - Ивченко-Прогресс - Запорожское машиностроительное конструкторское бюро „Прогресс“ имени академика А.Г. Ивченко 2 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
Saab AB - Saab Automobile AB 44 1
SpiceJet 2 1
Мотор Сич 10 1
ОСК - СЦСС - Северный центр судостроения и судоремонта - Звёздочка - Центр судоремонта - СРЗ-35 - 35 судоремонтный завод 9 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 10 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Гранит 57 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 18
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 7
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 6
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 3
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
NORAD - North American Aerospace Defense Command - North American Air Defense Command - Североамериканское Командование Аэрокосмической Обороны - Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (североамериканского континента) 20 1
Правительство Казахстана - Министерство обороны Казахстана 16 1
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 18 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 35
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Stealth - Стелс-технология 205 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 47 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 395 1
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 1
Транспорт водный - Батискаф - Bathyscaphe 5 1
Авиационная промышленность - ЭСДУ - Электродистанционная система управления - Fly-by-Wire flight control system 10 1
Sonar - SOund Navigation And Ranging - Сонар - Гидроакустика - Гидролокатор - Эхолот - средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения 64 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 25
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 17
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Адмирал Горшков - авианесущий крейсер 12 4
Eurofighter GmbH - Eurofighter Typhoon - Еврофайтер Тайфун 29 4
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 4
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 4
Bharat Dynamics Limited - Agni-III - Agni-II - Intermediate-range ballistic missile 12 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 24 3
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева - РД - Турбовентиляторный двигатель 15 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 3
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 51 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 2
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 2
ISRO Chandrayaan - Чандраян - चंद्रयान्-१ - «Лунный корабль» - космический зонд, искусственный спутник Луны 37 1
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 21 1
ISRO SHAR - Sriharikota High Altitude Range - Космический центр имени Сатиша Дхавана - Космодром Шрихарикота 27 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Tencent QQ Messenger - мессенджер 44 1
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-38 - советский противолодочный самолёт средней дальности 4 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-214 10 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-334 5 1
Saab AB - Gripen International - Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель 36 1
Mukherjee Pranab - Мукерджи Пранаб 7 4
Беляев Михаил 13 4
Kalam Abdul - Калам Абдул 11 3
Singh Manmohan - Сингх Манмохан 6 3
Путин Владимир 3454 3
Mehta Sureesh - Мехта Суриш 2 2
Диордица Николай 3 2
Иванов Сергей 405 2
Федоров Алексей 142 2
Власов Павел 8 2
Белов Анатолий 1 1
Пелих Александр 2 1
Бунтин Николай 1 1
Подоплекин Юрий 1 1
Мартиросян Арсен 2 1
Барковский Владимир 2 1
Текучева Екатерина 1 1
Тищенко Вячеслав 1 1
Цимлянский Владимир 2 1
Лукин Николай 1 1
Prasad Savitur - Прасад Савитур 2 1
Новицкий Владимир 2 1
Кадакин Александр 2 1
Tyagi Shashi - Тяги Шаши 2 1
Tejpal Tarun - Теджпал Тарун 1 1
Rachwald Rob - Рахвальд Роб 1 1
Евдокимов Андрей 95 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Мантуров Денис 126 1
Лукацкий Алексей 140 1
Сердюков Анатолий 84 1
Борисов Владимир 10 1
Бондаренко Игорь 12 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Гуров Александр 8 1
Демченко Олег 29 1
Христенко Виктор 44 1
Погосян Михаил 22 1
Фомин Александр 7 1
Липатов Виталий 12 1
Индия - Bharat 5870 80
Россия - РФ - Российская федерация 166168 62
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 21
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Израиль 2856 13
Франция - Французская Республика 8177 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Малайзия 922 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 6
Индия - Карнатака - Бангалор 212 6
Индия - Дели 156 6
Украина 7928 4
Казахстан - Республика 6048 3
Европа 24964 3
Швеция - Королевство 3782 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 3
Индия - Нью-Дели 88 3
Индия - Раджастхан - Раджастан 61 3
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 136 3
Пакистан - Исламабад 26 2
Индия - Пенджаб 17 2
Япония 13807 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Канада 5082 2
Иран - Исламская Республика Иран 1155 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 2
Чили - Республика 494 2
Китай - Пекин - Beijing 1096 2
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Индийский океан 162 2
Индия - Андаманские и Никобарские острова 16 1
Индия - Гуджарат - Гандинагар 29 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 41
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 40
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 8
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 7
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 5
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 5
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 4
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
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