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Advent International IDEMIA OT-Morpho Oberthur Technologies Safran Identity & Security Sagem Orga Morpho Systems GE Homeland Protection Sagem Sécurité Sagem Défense Sécurité ORGA Kartensysteme GmbH Morpho Systèmes

Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes

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14.01.2022 Уязвимость в устройствах IDEMIA могла использоваться для открытия дверей и турникетов

ской идентификации. «Уязвимость выявлена в нескольких линейках биометрических считывателей для СКУД IDEMIA, оснащенных как сканерами отпечатков пальцев, так и комбинированными устройствами, ана
09.10.2014 Поставщики смарт-карт в Европе сворачивают производство и увольняют сотрудников

Крупный поставщик смарт-карт Oberthur Technologies начал сокращать сотрудников в рамках программы по закрытию производстве
15.10.2013 Филиппины выпустили 8 млн. электронных загранпаспортов

тывает, внедряет и персонализирует систему для их проверки в аэропортах. «Как системный интегратор, Oberthur Technologies гордится тем фактом, что сумела поставить более 8 млн электронных паспо
06.03.2008 Индия заказывает у Sagem Defense Securite навигационные системы SIGMA 95

Индийская компания Hindustan Aeronautics (HAL) заказала у Sagem Defense Securite (группа компаний SAFRAN) более 100 навигационных систем SIGMA 95N. Данные системы будут использоваться на истребителях СУ военно-воздушных сил Индии, а также на истребите
23.08.2007 "МАКС-2007": ФНПЦ "РПКБ" и Sagem Defense Securite создают СП в России

На Международном авиасалоне "МАКС-2007" в г. Жуковском ОАО ФНПЦ Раменское приборостроительное конструкторское бюро (РПКБ) и компания Sagem Defense Securite, входящая в группу компаний SAFRAN, подписали соглашение о намерении создания совместного предприятия в России. Целью СП будет являться адаптация, совместное производство
17.02.2003 Alcatel взял на себя роль "Ангела-хранителя"

На конгрессе 3GSM в Каннах компания Alcatel и крупный производитель SIM-карт Oberthur Card Systems представили разработанный ими вариант системы удаленного наблю
17.02.2003 Alcatel взял на себя роль "Ангела-хранителя"

На конгрессе 3GSM в Каннах компания Alcatel и крупный производитель SIM-карт Oberthur Card Systems представили разработанный ими вариант системы удаленного наблю
10.04.2001 Чистая прибыль производителя смарт-карт Oberthur выросла в 2000 г. на 48%

Французская компания Oberthur, производитель смарт-карт, cообщила в понедельник о 48%-ном росте чистой прибыли по итогам 2000 г. Прибыль составила $8,3 млн., или 9,2 млн. евро (в 1999 г. было 6б2 млн. евро). Доходы
04.05.2000 Oberthur и Philips будут совместно разрабатывать систему онлайновых платежей через ТВ-приставки

Компании Oberthur Card Systems и Philips Digital Networks сообщили о своём совместном проекте - разраб

Публикаций - 64, упоминаний - 82

Advent International и организации, системы, технологии, персоны:

Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 23
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 13
Thales - Gemalto 189 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15460 7
ЦФТ Золотая Корона 361 7
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 7
Thales - Gemalto - GemPlus 52 6
NovaCard - НоваКард 20 6
ОРГА-Зеленоград 8 5
Информзащита 924 5
ITG Group - INPAS - ИНПАС 130 5
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 5
Hypercom 15 4
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 3
Böwe Systec 3 3
OneSpan VASCO Data Security 24 3
Safran - Sagem - Sagemcom - Sagem Communication - Communication Haut Debit - Communication Mobile 31 3
Eastcompeace Technology - Eastcompeace Rus - Исткомпис Рус 7 3
IBM - International Business Machines Corp 9666 3
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9434 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 67 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 271 3
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 331 3
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 145 3
Thales - Gemalto - Axalto 9 2
Samsung Electronics 10973 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 287 2
NtechLab - НтехЛаб 184 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Thales Group 141 2
Открытые технологии 729 2
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 2
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 2
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Selex ES - Elsag Spa - Elsag Datamat 31 1
Gogo Business Aviation - Aircell 11 1
Airbus EADS Defence & Security - Airbus EADS Secure Networks 16 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 265 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1924 11
Visa International 1987 4
Global Payments - Total System Services 16 3
American Express - Amex 337 3
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 3
Возрождение - Коммерческий банк 352 2
Русский стандарт Банк 503 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 2
Diners Club International - платёжная система 82 2
РАН Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 706 1
WTW - Willis Towers Watson 3 1
КД авиа - Калининградавиа - авиакомпания 2 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 1
Safran - Techspace Aero 4 1
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 21 1
Safran - Sagem Avionics 2 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 269 1
Safran - Safran Landing Systems - Messier-Bugatti-Dowty 9 1
MBDA - Matra BAE Dynamics Aérospatiale 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8693 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 136 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 563 1
Альфа-Банк 1958 1
X5 Group - Перекрёсток 632 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 580 1
Boeing 1030 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1190 1
Ак Барс Банк 283 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
Airbus Group - Airbus Industries 245 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 11 1
Europcar 7 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3175 4
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 4
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1204 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5908 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5568 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1664 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13561 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3587 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5496 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 457 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 492 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 256 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 120 1
Правительство Филиппин - органы государственной власти Республики Филиппины 7 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 5
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 4
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29503 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5325 16
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2833 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12999 15
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3236 10
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 970 10
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1090 8
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 436 8
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 749 8
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2184 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24995 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9761 6
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2502 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22667 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4286 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60702 5
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1709 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26061 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10213 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1311 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63810 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5043 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1413 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8480 4
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 80 4
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 47 4
Электронный документ - Electronic document 1565 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1166 3
TSM - Trusted Service Manager - Служба доверенного управления 10 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34127 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26448 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27935 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7523 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2505 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27043 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2295 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3620 3
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 883 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5903 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12015 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 5
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5216 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6157 3
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 121 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
СБС-Агро АКБ - Столичный Банк - СТБ Карт - STB Card 6 2
Safran - Sagem Monetel 2 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-24 ударный вертолёт 27 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 2
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 2
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 1
МТС ID - МТС ID KYC 71 1
Евросоюз - EU eIDAS - electronic IDentification, Authentication and trust Services - регламент электронной идентификации и услуг 5 1
Advent International - IDEMIA - Safran - Sagem Sécurité - ISCAPS - Integrated Surveillance of Crowded Areas for Public Security - Интегрированное наблюдение за местами скоплений людей в целях общественной безопасности 3 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ка-50 - Чёрная акула 15 1
InfoTeCS - ViPNet Prime 13 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Адмирал Горшков - авианесущий крейсер 12 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Ми-8 - Ми-17 - многоцелевой вертолёт 47 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1031 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Google Android 15120 1
Linux OS 11377 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 423 1
Dell Mobile Connect 23 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5590 1
VK - Mail.Ru Почта 412 1
Apple iPhone 6 4861 1
NtechLab FindFace 56 1
InfoTeCS - ViPNet Client 114 1
Samsung Knox 112 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 259 1
Visa payWave 78 1
EA Origin 194 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2332 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 34 1
Устинов Вадим 4 3
Чернова Алёна 2 2
Макаров Андрей 29 2
Cussac Valérie - Кюсак Валери 1 1
Немцова Ольга 1 1
Волконская Екатерина 1 1
Баскин Роман 1 1
Hala Georges - Хала Жорж 1 1
Паламарчук Алексей 62 1
Ghaus Faisal - Гаус Файзал 2 1
Penrose Chris - Пенроуз Крис 4 1
Марков Дмитрий 80 1
Лацанич Василь 106 1
Минниханов Рустам 122 1
Тартышев Дмитрий 19 1
Назаров Владимир 18 1
Коровин Алексей 16 1
Кононович Владимир 4 1
Зайцев Павел 48 1
Москвин Вячеслав 3 1
Richard Stephane - Ришар Стефан 8 1
Красников Геннадий 72 1
Федонин Сергей 3 1
Григорьев Василий 21 1
Маркелов Виктор 17 1
Резников Шагит 5 1
Тляпова Наталья 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 163976 31
Франция - Французская Республика 8122 26
Европа 24879 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54333 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47170 9
Германия - Федеративная Республика 13127 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13739 8
Нидерланды 3712 6
Земля - планета Солнечной системы 10824 5
Индия - Bharat 5827 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2587 5
Бельгия - Королевство 1186 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18895 3
Канада 5052 3
Африка - Африканский регион 3624 3
Ближний Восток 3129 3
Италия - Итальянская Республика 4488 3
Филиппины - Республика 592 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 957 3
Азия - Азиатский регион 5875 2
Польша - Республика 2026 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1813 2
Бразилия - Федеративная Республика 2497 2
Индонезия - Республика 1046 2
Украина 7899 2
Испания - Королевство 3816 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1930 2
Испания - Каталония - Барселона 751 2
Малайзия 915 2
Чили - Республика 492 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1082 2
Франция - Канны 113 2
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 100 1
Франция - Овернь - Монлюсон 1 1
Франция - Нормандия - Гавр 2 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3400 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1230 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52833 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56930 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9060 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26924 7
Паспорт - Паспортные данные 2814 5
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 243 5
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