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Advent International IDEMIA OT-Morpho Oberthur Technologies Safran Identity & Security Sagem Orga Morpho Systems GE Homeland Protection Sagem Sécurité Sagem Défense Sécurité ORGA Kartensysteme GmbH Morpho Systèmes
СОБЫТИЯ
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|14.01.2022
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Уязвимость в устройствах IDEMIA могла использоваться для открытия дверей и турникетов
ской идентификации. «Уязвимость выявлена в нескольких линейках биометрических считывателей для СКУД IDEMIA, оснащенных как сканерами отпечатков пальцев, так и комбинированными устройствами, ана
|09.10.2014
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Поставщики смарт-карт в Европе сворачивают производство и увольняют сотрудников
Крупный поставщик смарт-карт Oberthur Technologies начал сокращать сотрудников в рамках программы по закрытию производстве
|15.10.2013
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Филиппины выпустили 8 млн. электронных загранпаспортов
тывает, внедряет и персонализирует систему для их проверки в аэропортах. «Как системный интегратор, Oberthur Technologies гордится тем фактом, что сумела поставить более 8 млн электронных паспо
|06.03.2008
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Индия заказывает у Sagem Defense Securite навигационные системы SIGMA 95
Индийская компания Hindustan Aeronautics (HAL) заказала у Sagem Defense Securite (группа компаний SAFRAN) более 100 навигационных систем SIGMA 95N. Данные системы будут использоваться на истребителях СУ военно-воздушных сил Индии, а также на истребите
|23.08.2007
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"МАКС-2007": ФНПЦ "РПКБ" и Sagem Defense Securite создают СП в России
На Международном авиасалоне "МАКС-2007" в г. Жуковском ОАО ФНПЦ Раменское приборостроительное конструкторское бюро (РПКБ) и компания Sagem Defense Securite, входящая в группу компаний SAFRAN, подписали соглашение о намерении создания совместного предприятия в России. Целью СП будет являться адаптация, совместное производство
|17.02.2003
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Alcatel взял на себя роль "Ангела-хранителя"
На конгрессе 3GSM в Каннах компания Alcatel и крупный производитель SIM-карт Oberthur Card Systems представили разработанный ими вариант системы удаленного наблю
|17.02.2003
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Alcatel взял на себя роль "Ангела-хранителя"
На конгрессе 3GSM в Каннах компания Alcatel и крупный производитель SIM-карт Oberthur Card Systems представили разработанный ими вариант системы удаленного наблю
|10.04.2001
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Чистая прибыль производителя смарт-карт Oberthur выросла в 2000 г. на 48%
Французская компания Oberthur, производитель смарт-карт, cообщила в понедельник о 48%-ном росте чистой прибыли по итогам 2000 г. Прибыль составила $8,3 млн., или 9,2 млн. евро (в 1999 г. было 6б2 млн. евро). Доходы
|04.05.2000
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Oberthur и Philips будут совместно разрабатывать систему онлайновых платежей через ТВ-приставки
Компании Oberthur Card Systems и Philips Digital Networks сообщили о своём совместном проекте - разраб
Advent International и организации, системы, технологии, персоны:
|The Guardian - Британская газета 400 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 2
|American Banker 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11529 1
|FT - Financial Times 1283 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 1
|BuzzFeed 15 1
|Cellular News 234 1
|Technavio 28 3
|Research and Markets 26 1
|Frost & Sullivan 207 1
|Allied Business Intelligence 16 1
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