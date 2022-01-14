Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes

Уязвимость в устройствах IDEMIA могла использоваться для открытия дверей и турникетов ской идентификации. «Уязвимость выявлена в нескольких линейках биометрических считывателей для СКУД IDEMIA, оснащенных как сканерами отпечатков пальцев, так и комбинированными устройствами, ана

Поставщики смарт-карт в Европе сворачивают производство и увольняют сотрудников Крупный поставщик смарт-карт Oberthur Technologies начал сокращать сотрудников в рамках программы по закрытию производстве

Филиппины выпустили 8 млн. электронных загранпаспортов тывает, внедряет и персонализирует систему для их проверки в аэропортах. «Как системный интегратор, Oberthur Technologies гордится тем фактом, что сумела поставить более 8 млн электронных паспо

Индия заказывает у Sagem Defense Securite навигационные системы SIGMA 95 Индийская компания Hindustan Aeronautics (HAL) заказала у Sagem Defense Securite (группа компаний SAFRAN) более 100 навигационных систем SIGMA 95N. Данные системы будут использоваться на истребителях СУ военно-воздушных сил Индии, а также на истребите

"МАКС-2007": ФНПЦ "РПКБ" и Sagem Defense Securite создают СП в России На Международном авиасалоне "МАКС-2007" в г. Жуковском ОАО ФНПЦ Раменское приборостроительное конструкторское бюро (РПКБ) и компания Sagem Defense Securite, входящая в группу компаний SAFRAN, подписали соглашение о намерении создания совместного предприятия в России. Целью СП будет являться адаптация, совместное производство

Alcatel взял на себя роль "Ангела-хранителя" На конгрессе 3GSM в Каннах компания Alcatel и крупный производитель SIM-карт Oberthur Card Systems представили разработанный ими вариант системы удаленного наблю

Alcatel взял на себя роль "Ангела-хранителя" На конгрессе 3GSM в Каннах компания Alcatel и крупный производитель SIM-карт Oberthur Card Systems представили разработанный ими вариант системы удаленного наблю

Чистая прибыль производителя смарт-карт Oberthur выросла в 2000 г. на 48% Французская компания Oberthur, производитель смарт-карт, cообщила в понедельник о 48%-ном росте чистой прибыли по итогам 2000 г. Прибыль составила $8,3 млн., или 9,2 млн. евро (в 1999 г. было 6б2 млн. евро). Доходы