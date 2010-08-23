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Thales Gemalto Axalto

Thales - Gemalto - Axalto

СОБЫТИЯ

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23.08.2010 Французский чипмейкер наказал россиян за демпинг 1
24.08.2005 "Гознак" выбирает поставщика материалов для новых загранпаспортов 1
22.07.2005 27 сентября откроется конференция "Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Cardex & IT Security 2005" 1
21.07.2005 27 сентября откроется Cardex & IT Security 2005 1
15.02.2005 Axalto представила продвинутый 3G-чип 1
17.11.2004 Билл Гейтс: пароль мертв 1
26.10.2004 Власти США дают "зеленый свет" электронным паспортам 1
26.10.2004 Власти США дают "зеленый свет" электронным паспортам 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Thales и организации, системы, технологии, персоны:

ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 3
Thales - Gemalto - GemPlus 52 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
ЦФТ - Золотая Корона 362 2
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 2
Открытые технологии 732 2
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 2
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 2
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 2
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 2
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 2
SuperCom 4 2
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 2
Microsoft Corporation 25775 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Intel Corporation 12811 1
Toshiba Corporation 2980 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 1
HID Global - HID Corporation 125 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Thales - Gemalto 189 1
Google LLC 12690 1
Thales Group 143 1
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 37 1
Setec Oy 2 1
Visa International 1993 2
American Express - Amex 338 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Русский стандарт Банк 509 2
Diners Club International - платёжная система 82 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 2
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 702 2
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 80 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 408 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Кибербезопасность - HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 88 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 324 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
МПС - Международные платежные системы 148 1
On-demand - "по требованию" 194 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
СБС-Агро АКБ - Столичный Банк - СТБ Карт - STB Card 6 2
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Azure 1526 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Панагушин Андрей 17 1
Родионов Тимур 6 1
Волконская Екатерина 1 1
Чернова Алёна 2 1
Калинин Вячеслав 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Франция - Французская Республика 8177 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Дания - Копенгаген 155 1
Украина 7928 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Паспорт - Паспортные данные 2848 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 245 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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