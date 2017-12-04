Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 121640
ИКТ 9955
Организации 7691
Ведомства 1392
Ассоциации 765
Технологии 3115
Системы 20270
Персоны 48316
География 1954
Статьи 1355
Пресса 984
ИАА 608
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1922
Мероприятия 817

Thales Gemalto

Thales - Gemalto


04.12.2017 Gemalto обеспечила клиентов Google Cloud Platform шифрованием и управлением ключами

жности управления и полного контроля над ключами шифрования в Google Cloud Platform. Аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna Hardware Security Module (HSM) и решение SafeNet KeySecure от компании Gemalto теперь полностью поддерживают функциональность ключа шифрования Customer-Supplied Encryption Key (CSEK) от Google Cloud. Это означает, что клиенты могут создавать, управлять и использов
09.11.2017 Gemalto представила универсальный модуль IoT «все в одном» с поддержкой LTE

гия «все в одном» для подключения IoT через сотовую связь не зависит ни от региона, ни от стандарта сети, — отметил Андреас Хэгеле (Andreas Haegele), старший вице-президент подразделения IoT компании Gemalto. — Высокоэффективный модуль Cinterion PLS62-W отлично подходит для приложений, которые будут использоваться в течение многих лет с многими разными средами беспроводной связи». 
04.10.2017 Gemalto и Ledger создают безопасную инфраструктуру для деятельности на базе криптовалюты

ger объявили о своем партнерстве в сфере технологий для предоставления инфраструктуры безопасности с гарантированной надежностью для приложений, касающихся крипторесурсов.Объединенный подход компаний Gemalto и Ledger к решению проблемы включает интеграцию уникальной операционной системы компании Ledger, основанной на распределенном реестре Blockchain Open Ledger Operating System (BOLOS), в

26.09.2017 Gemalto представила аппаратный модуль безопасности с секционированием

аппаратных модулей защиты (HSM) может усложнить криптографическую инфраструктуру и операции. Новая функция секционирования в аппаратном модуле безопасности платежных систем SafeNet Luna EFT компании Gemalto решает эту проблему с помощью единой платформы HSM, которую можно разделить на несколько виртуальных HSM, чтобы обеспечить масштабирование, которое уже сегодня так необходимо компаниям,
07.09.2017 Gemalto вводит использование биометрических паспортов более чем в 30 странах по всему миру

охождению пограничного контроля, данное решение позволяет государственным органам усилить внутреннюю безопасность, а также обеспечивает комфортное пересечение государственных границ. Решение компании Gemalto основывается на предоставлении полноценных проездных документов и их ключевых составляющих: изготовленных из поликарбоната страниц с данными, явных и скрытых средств для защиты документ
29.08.2017 Gemalto представила решение по защите данных для VMware Cloud on AWS

системы от Amazon Web Services (AWS), чтобы предоставить организациям согласованную операционную модель и обеспечить мобильность приложений для частного и публичного облака. Решения SafeNet компании Gemalto позволяют клиентам VMware Cloud on AWS развертывать шифрование на стороне клиента, централизованно управлять ключами и токенизацией для упрощения таких операций безопасности, как видимо
13.06.2017 Gemalto представила SafeNet Trusted Access для безопасности облачных и локальных приложений

ступом и защитой данных SafeNet Trusted Access для обеспечения безопасности облачных и локальных приложений. Благодаря мощному аналитическому механизму, основанному на оценке рисков, решение компании Gemalto предоставляет интегрированные возможности для единого входа в систему Smart Cloud (SSO) и многофакторной аутентификации (MFA), которые могут с легкостью внедрить безопасный условный дос
15.05.2017 Gemalto поддерживает работу цифрового ключа на базе смартфона для автомобилей

решение предназначено для производителей автомобилей премиум-класса и позволяет водителям закрывать/открывать и заводить транспортные средства с помощью смартфона с функцией NFC. Решение TSH компании Gemalto обеспечивает надежное и безопасное беспроводное размещение цифровых ключей на любом типе смартфона, поддерживающего данное решение.Благодаря безопасной загрузке ключа на Secure Element

27.04.2017 Gemalto совместно с TESSIS предлагает инновационные решения в области аутентификации в России

Компания Gemalto совместно с компанией TESSIS предлагает российским заказчикам инновационные решения в области аутентификации. Объединённые решения Gemalto создадут новые возможности в области ки
03.04.2017 SoftBank выбрал платформу Gemalto для удаленного подключения SIM-карт Remote SIM Provisioning

одключения к промышленным и потребительским устройствам M2M интернета вещей, а также развертывание дополнительных приложений и услуг. Как рассказали CNews в компании, в рамках сотрудничества компания Gemalto предоставит платформу для удаленного подключения SIM-карт Remote SIM Provisioning, которая позволит корпорации SoftBank удаленно управлять исходящим подключением и подписками на протяже
28.03.2017 Gemalto опубликовала индекс критичности утечек данных за 2016 год

ю шифрования делают данные на атакованных устройствах нечитаемыми, а затем требуют выкуп», – сказал Джейсон Харт (Jason Hart), вице-президент и директор по технологиям в подразделении защиты данных в Gemalto. Утечки данных по типуВ 2016 году наиболее распространённым видом инцидентов стало хищение персональных данных – на долю таких атак приходилось 59% всех утечек данных, что на 5% выше, ч
22.03.2017 Аппаратный модуль безопасности Gemalto сохранит контроль над ключами шифрования в Microsoft Azure Information Protection

ователи приложения Microsoft Azure Information Protection могут воспользоваться новыми функциями «Hold Your Own Key» (HYOK), работая с аппаратными модулями безопасности (HSM) SafeNet Luna от компании Gemalto. Такая интеграция позволяет организациям с жесткими нормативными требованиями к защите информации управлять, владеть и хранить свои ключи шифрования в локальных модулях HSM и безопасно

16.03.2017 Gemalto представила результаты онлайн-исследования «Мобильная безопасность - 2017»

требителям, что у них нет причин для беспокойства при использовании приложений, они должны быть уверены, что их данные в безопасности» - сказал Ильдар Скрижалин, менеджер по развитию бизнеса компании Gemalto.Интересными оказались результаты вопроса о простоте использования средств обеспечения безопасности смартфона. 73% согласны с тем, что подобные средства должны быть легкими и не должны т
14.03.2017 Gemalto и IER создают полный комплекс самообслуживания для путешественников в аэропортах

ия, пункты сбора багажа, пограничный контроль, охранные и посадочные пункты пропуска пассажиров.Это инновационное предложение, сочетающее в себе оборудование и услуги самообслуживания IER с решениями Gemalto по управлению прохождением пограничного контроля, открывает быстрый и безопасный путь через аэропорт посредством биометрических проверок.Fly to Gate поддерживает мультимодальную биометр
09.03.2017 Airtel Lanka развертывает платформу управления мобильного устройствами от Gemalto

Компания Gemalto и Airtel Lanka объявили о развертывании в Шри-Ланке платформы управления устройствами от Gemalto, что позволит абонентам Airtel иметь мгновенный доступ к излюбленным 4G-услугам п
01.03.2017 Gemalto форсирует внедрение IoT посредством инструмента прототипирования с Cinterion Connect Shield

одема, оптимизированного для маломощных устройств IoT, что позволяет продлить срок службы батареи.Cinterion Connect Shield – это последнее дополнение к портфолио инструментов разработчика от компании Gemalto, которые помогают проектировщикам и системным интеграторам разрабатывать идеи IoT и M2M, основанные на надежных модулях подключения компании. Впервые предоставляется возможность испытат
28.02.2017 Gemalto предоставит GigSky услуги по управлению подписками по требованию

Компания Gemalto будет поставлять для компании GigSky свои услуги по управлению подписками по требованию On-Demand Connectivity (ODC), работающие со встроенными SIM-картами (eSIM) с возможностью удаленн
27.02.2017 Gemalto представила стандарт Remote SIM Provisioning для приложений M2M

и платформ для управления подписками в приложениях М2М. Как рассказали CNews в компании, эти независимые испытания на совместимость являются первыми в отрасли и свидетельствуют о том, что разработки Gemalto соответствуют стандарту спецификации Remote SIM Provisioning. Таким образом, проведение испытаний еще раз позволяет предприятиям убедиться в том, что Gemalto может облегчить подд
21.02.2017 Gemalto и Microsoft обеспечат постоянное подключение для устройств на Windows 10

Gemalto совместно с Microsoft представили новейшую версию технологии On Demand Connectivity и eSIM для устройств на Windows 10. Как рассказали CNews в компании, разработка Gemalto соответствует последним требованиям и правилам для удаленной инициализации SIM (Remote SIM Provisioning), установленным GSM Association (GSMA), глобальной ассоциацией производителей моб
15.02.2017 Com4 с помощью Gemalto предлагает беспрепятственное подключение промышленных устройств к Сети

Компания Gemalto предоставляет компании Com4 — оператору, ориентированному на рынок M2M/IoT — свое решение для управления подписками On-Demand Connectivity solution, которое поддерживает защищенную техн
14.02.2017 Gemalto представила решения по шифрованию для защиты данных в облачных, корпоративных и скоростных сетях

ь и безопасность во время шифрования данных в облачных и корпоративных приложениях, а также в высокоскоростных корпоративных сетях. Новый аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna HSM 7 от компании Gemalto предлагает масштабируемую платформу, предназначенную для выполнения максимального количества криптографических операций, включая шифрование, дешифрование, аутентификацию и цифровую подп
31.01.2017 Gemalto обеспечит поддержку цифровой идентификации личности для налогового агентства Швеции

доступ к онлайн-услугам Skatteverket и других шведских государственных учреждений при помощи системы eGov, которая делает возможной аутентификацию, соответствующую самым строгим требованиям.Компания Gemalto обязана начать поставки и персонализацию ID-карт с начала 2017 г. на срок длительностью не менее пяти лет. С момента первого ввода таких карт в оборот в 2009 г. спрос на них неуклонно р
30.01.2017 Al Rajhi Bank внедряет решение Gemalto для мгновенного выпуска EMV-карт в новых терминалах самообслуживания

Компания Gemalto объявила о поставке Al Rajhi Bank, главной финансовой организации Саудовской Аравии, решения для мгновенного выпуска карт Instant card issuance для нового поколения банковских терминало
27.01.2017 Бразильская BRB Card выбрала Gemalto для мобильных маркетинговых кампаний

е на получение рассылки по подписке, чтобы участвовать в высококачественном интерактивном общении и получать информацию о различных акциях, проводимых BRB.BRB Card будет использовать решение компании Gemalto для связи и укрепления взаимоотношений с клиентской базой, охватывающей в основном государственных служащих, которые получают заработную плату через BRB. Данное решение обеспечивает рас
18.01.2017 Gemalto представила результаты отчета по утечкам данных и лояльности клиентов за 2016 год

овы пойти на риск, когда речь заходит об их безопасности, но, если что-то пойдет не так, они переложат вину на предприятие, ─ сказал Джейсон Харт (Jason Hart), технический директор по защите данных в Gemalto. ─ Современные потребители очень любят удобства, и они ожидают, что предприятия обеспечат им комфорт, в то же самое время сохраняя их данные в безопасности. С учетом надвигающихся на ко
13.01.2017 Easy и Gemalto намерены повысить качество мобильных услуг в Бразилии

Компания Gemalto, специализирующаяся в области цифровой безопасности, объединилась с компанией Easy — поставщиком мобильных приложений для транспорта в Латинской Америке, представленным в 12 странах, чт
11.01.2017 Мобильный кошелек Wa! для банка BNP Paribas получил систему безопасности от Gemalto

для защиты Wa!, мультибрендового омниканального мобильного кошелька, который сочетает в себе платежи, купоны и программы лояльности. Как рассказали CNews в компании, решение Mobile Protector компании Gemalto включает SDK (пакет средств разработки ПО), а также функцию регистрации клиента и сервер аутентификации. Решение обеспечивает комплексную защиту всех мобильных платежей, осуществляемых

10.01.2017 Gemalto подключит первый в Китае «интернет-автомобиль» компании Banma

ий Alibaba Group и SAIC Motor Corporation Limited (SAIC Motor). Благодаря использованию модуля идентификации автомобиля MIM и безопасных сотовых соединений M2M для промышленных применений от компании Gemalto, автомобиль RX5 обладает улучшенной телематикой – интегрированными средствами обработки и передачи данных, такими как виртуальный ключ зажигания Bluetooth, определение местоположения тр
16.12.2016 Опасения ИТ-специалистов: конвергенция личных и рабочих учётных записей пользователей несет риски для корпоративной безопасности

Согласно результатам исследования Gemalto (2016 Authentication and Identity Management Index), 90% корпоративных ИТ-специалистов выражают определённые опасения по поводу того, что использование сотрудниками своих личных учётных
13.12.2016 Gemalto предоставит оператору China Mobile решения для автомобилей с сетевыми возможностями

местимых с GSMA встроенных SIM-карт Embedded SIMs (eSIMs) для компании China Mobile. Как рассказали CNews в компании, China Mobile, обслуживающий более 845 млн абонентов, намерен использовать решение Gemalto для безопасного соединения автомобилей с сетевыми возможностями. С помощью сети China Mobile можно будет безопасно установить новый профиль подписки в любых автомобилях с сетевыми возмо
06.12.2016 Gemalto обновила решение Device Management для ускорения внедрения LTE

ний. Основные преимущества включают в себя улучшенное внедрение и использование 4G клиентами, быструю окупаемость инвестиций в LTE-сети, а также эффективные средства по удержанию абонентов. Платформа Gemalto уже управляет более чем одним миллиардом устройств по всему миру.Последняя версия решения Device Management отражает растущую популярность LTE-совместимых устройств, на которые, как ожи
02.12.2016 Le Groupement des Cartes Bancaires CB выбрала Gemalto PURE для мобильных платежей

ровайдером услуг по обработке платежей, и может использоваться в рамках обширной сети продавцов, уже поддерживающих беспроводные платежи системы CB. «Использование мобильного приложения PURE компании Gemalto обеспечит быстрое внедрение бренда CB в мобильные кошельки банков CB», ─ сказал Жильбер Арира (Gilbert Arira), генеральный директор компании «Groupement des Cartes Bancaires CB».«Компан
28.11.2016 Gemalto объединит решение по управлению подпиской с Huawei OceanConnect

зации жизнь планов обеих сторон по глобальному развитию интернета вещей (IoT), представленных на конференции Huawei Connect, Europe 2016. Как рассказали CNews в компании, в соответствии с соглашением Gemalto обеспечивает поставку своего решения LinqUs On-Demand Connectivity (ODC), интегрированного с платформой OceanConnect IoT компании Huawei, чтобы обеспечить беспрепятственное соединение п
24.11.2016 Gemalto обеспечит поставщиков доверительных услуг соответствием требованиям eIDAS

бщедоступной или частной сети и включают дополнительные приложения, обеспечивающие безопасность, такие как цифровая подпись и шифрование электронной почты. Теперь смарт-карты SafeNet IDPrime компании Gemalto обеспечивают соответствие регламенту eIDAS при использовании поставщиками доверительных услуг благодаря сертификации EAL5+ (по общим критериям), являющейся предварительным условием для 
21.11.2016 Gemalto представила улучшенную версию платформы LinqUs On-Demand Connectivity

актеристики второй версии GSMA основываются на первоначальной, запущенной в начале этого года, и позволяют бесперебойно использовать все типы пользовательских устройств, поддерживающих eSIM. Компания Gemalto принимала непосредственное участие в ее разработке, и приверженность Gemalto новым стандартам GSMA отразилась в том, что платформа On-Demand Connectivity соответствовала им с сам
11.11.2016 Banco Neon выбрал Gemalto для изготовления инновационных карт Visa Quick Read

Компания Gemalto была выбрана бразильским банком Banco Neon, оперирующим на базе мобильных технологий и ориентированным на работу с поколением 2000-х, для изготовления инновационных дебетовых карт Visa

08.11.2016 Банк Intesa Sanpaolo внедрил решение Gemalto по доставке PIN-кода через электронный канал

Компания Gemalto продолжает поддерживать цифровое преобразование Intesa Sanpaolo, розничного банка Италии, поставляя ему решение Allynis по доставке PIN-кода через электронный канал. Благодаря данному р
02.11.2016 Gemalto получила сертификат по протоколу безопасности GSMA SAS

Gemalto объявила о получении сертификации согласно протоколу безопасности GSMA SAS в области управления подписками (GSMA SAS-SM). Как рассказали CNews в компании, это позволяет Gemalto обеспечить операторов мобильных сетей максимальными стандартами защиты конфиденциальных данных в областях применения M2M и интернета вещей. Сертификация SAS затрагивает такие операционн
01.11.2016 Sequans и Gemalto представили технологию LTE Cat M1 для IoT

то позволяет организовать покрытие. Динамический контроль питания позволяет стандартным устройствам интернета вещей работать автономно более 10 лет подряд. Ожидается, что образцы беспроводных модулей Gemalto будут поставляться на рынки в 4 квартале 2016 г.«Компания Gemalto является идеальным партнером для поставки эволюционирующих IoT-оптимизированных решений для сетей LTE, обеспечив
18.10.2016 PSA Group оснастит подключенные автомобили решением Gemalto M2M

м легкий доступ к обновлениям. В результате этого сотрудничества в конечном итоге будут охвачены все новые транспортные средства, выпущенные одним из крупнейших европейских производителей автомобилей.Gemalto On-Demand Connectivity основано на автомобильном решении Cinterion MIM, которое может использоваться со всеми моделями и во всех регионах. Это позволяет автопроизводителю адаптировать п

Публикаций - 177, упоминаний - 178

Thales упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Thales - Gemalto - SafeNet 131 22
INPAS - ИНПАС 125 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8185 12
Samsung Electronics 9837 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7232 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9897 11
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6424 10
ITG - INLINE Technologies Group 153 10
Ситроникс - Sitronics 1122 9
Microsoft Corporation 23768 8
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 36 7
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 216 7
Apple Inc 11394 6
Oracle Corporation 6397 6
Google LLC 11132 6
STMicroelectronics 289 5
Цифра ГК 2192 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 733 4
Alibaba Group 394 3
Dell EMC 4954 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10319 3
АФК Система ПАО 1747 3
VMware 2188 3
Amazon Inc - Amazon.com 2839 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2979 3
IBM - International Business Machines Corp 9261 3
Infineon Technologies 392 3
РТИ Микрон - Micron 1289 3
SAS Institute 917 3
Meta Platforms - Facebook 4354 3
Lenovo Motorola 3506 3
HTC Corporation 1495 3
Verifone 55 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 237 3
SAP SE 4984 2
Dailymotion - Видеохостинг 34 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 361 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 2
Salesforce.com 399 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1155 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 13
Visa International 1888 11
ВТБ - ВТБ24 661 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6328 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6117 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 229 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 158 2
DNP - Dai Nippon Printing 24 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6714 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 106 2
Русский стандарт Банк 391 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 137 2
BRB Card 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 333 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 1
Volkswagen Audi Group 196 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 19 1
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 1
ПриватБанк - PrivatBank 196 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 41 1
Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 9 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 1
Aviva 10 1
Верный - торговая сеть 264 1
MoneyGram 30 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 84 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 1
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 456 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 106 1
American Express - Amex 313 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 135 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2502 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1907 1
Евросеть 1402 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 594 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18491 11
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10649 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4684 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9609 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3069 2
Таиланд - Королевское Тайское правительство 14 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 125 1
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым 26 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 236 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 64 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 114 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1093 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 1
Федеральное собрание Российской Федерации 286 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 1
Правительство Филиппин - органы государственной власти Республики Филиппины 7 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 23 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 389 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 357 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2798 1
Федеральное казначейство России 1605 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 904 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 189 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 837 1
Президент Российской Федерации 3825 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1991 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2554 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3107 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3071 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 14
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 5
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 34 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 233 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40989 56
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9504 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55490 45
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25845 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20985 40
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4237 36
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4563 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18056 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21944 30
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2665 29
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13770 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13685 26
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3650 22
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 704 19
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2693 18
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 775 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18371 17
ID-карты - Цифровые удостоверения личности - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 593 17
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 802 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6982 17
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6666 17
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1169 16
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9540 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3776 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6062 15
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5516 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12953 14
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1038 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22603 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3882 12
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4162 12
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11229 12
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5928 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7691 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11461 12
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4548 11
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2850 11
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11842 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9227 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10501 10
Thales - Gemalto Cinterion 9 9
Google Android 12894 8
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 130 6
Oracle Java - язык программирования 2813 6
Linux OS 8566 5
Thales - Gemalto Allynis TSH - Gemalto Allynis Trusted Services Hub 5 5
Thales - Gemalto LinqUs Device Management - Gemalto LinqUs On-Demand Connectivity - Gemalto LinqUs Mobile ID Thales - Gemalto LinqUs IoT Quality of Service - Gemalto LinqUs IoT QoS 9 5
Microsoft Windows 14698 4
Microsoft Windows 2000 12841 4
Apple iOS 7019 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6727 3
Apple - App Store 2672 3
Samsung eID - решение для электронной идентификации 15 3
Microsoft Windows BitLocker 1293 3
Microsoft Azure 1334 3
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 3
Alibaba AliCloud - Linux AliOS - YunOS - Aliyun OS - Alibaba OS Business Group 6 3
Samsung Pay 283 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3534 3
Google Play - Google Store - Android Market 3031 2
Google Cloud Platform - GCP 277 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4283 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1111 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2551 2
Apple iPad 3766 2
Dell Mobile Connect 20 2
VisionLabs Luna Platform - СКУД 88 2
Visa Gold 21 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1030 2
Samsung Galaxy Gear 140 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 356 2
Google Street View 102 1
Microsoft Windows 7 1900 1
Microsoft Windows 10 1560 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 187 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1513 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 143 1
Docker - Платформа распределённых приложений 230 1
Samsung Galaxy 1067 1
JavaScript - JS - язык программирования 1054 1
Moore Todd - Мур Тодд 10 10
Hart Jason - Харт Джейсон 10 7
Панагушин Андрей 16 4
Cambriel Philippe - Камбриэль Филипп 3 3
Кузнецов Сергей 144 3
Калинин Вячеслав 4 3
Родионов Тимур 5 3
Красников Геннадий 69 2
Дегтева Елена 15 2
Sato Kunimitsu - Сато Кунимитсу 2 2
Бородин Андрей 37 1
Wilson Andrew - Уилсон Эндрю 9 1
Richard Stephane - Ришар Стефан 8 1
Кохановская Елена 20 1
Айбашева Анна 97 1
Груданов Сергей 22 1
Варивода Владимир 12 1
Семушина Людмила 16 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Гурко Александр 136 1
Деменюк Юлия 11 1
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 22 1
Зверева Татьяна 9 1
Морозов Олег 22 1
Исаев Камиль 20 1
Хереш Игорь 13 1
Селюминов Василий 5 1
Матюнина Наталия 2 1
Каалинин Вячеслав 1 1
Рудаков Роман 3 1
Сушков Иван 1 1
Szpakiewicz Jacek - Шпакевич Яцек 1 1
Brewer Hamish - Брювер Хэмиш 1 1
Федотов Игорь 2 1
Бубнов Дмитрий 2 1
Андреева Анастасия 1 1
Дащенко Владимир 10 1
Акимов Максим 179 1
Морозов Александр 22 1
Пьянченко Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 126808 49
Европа 21519 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13838 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50709 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40265 21
Франция - Французская Республика 7623 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15471 15
Африка - Африканский регион 3314 15
Япония 13036 14
Германия - Федеративная Республика 12194 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13414 13
Южная Корея - Республика 6342 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13088 9
Нидерланды 3342 9
Азия Южная 99 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15625 8
Ближний Восток 2699 8
Бразилия - Федеративная Республика 2254 8
Азия - Азиатский регион 5169 7
Средиземное море - Средиземноморье 196 7
Америка Северная 3123 7
Америка Латинская 1720 6
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1754 6
ЮАР - Южно-Африканская Республика 542 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6543 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2402 4
Финляндия - Финляндская Республика 3498 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3448 4
Норвегия - Королевство 1775 4
Италия - Итальянская Республика 4248 4
Америка 2167 4
Филиппины - Республика 544 4
Америка Южная 727 4
Индия - Республика 5154 3
Сингапур - Республика 1789 3
Саудовская Аравия - Королевство 527 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 839 3
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 362 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2445 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2602 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43227 66
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43125 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15666 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21312 22
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4682 20
Паспорт - Паспортные данные 2153 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11104 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9032 8
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 209 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 5297 8
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2334 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4084 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25090 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3931 6
Кредитование - Сrediting - Заём 6087 6
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4736 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5101 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8604 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5683 5
Энергетика - Energy - Energetically 4547 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4996 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5757 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2671 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11205 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4600 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6299 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2300 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4318 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5566 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс 1462 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6691 3
Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 254 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4371 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4234 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3122 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 217 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4809 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4194 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5875 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 90 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1362 3
GigaOM 63 2
91Mobiles 1733 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11040 1
Bloomberg 1142 1
Business Insider 214 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 1
CNews - Auto.CNews 51 1
McNally Ro - МакНелли Ро 1 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 1
Gartner - Гартнер 3497 7
Thales - Gemalto BLI - Breach Level Index 10 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 355 5
Technavio 25 4
IDC - International Data Corporation 4870 3
ABI Research 233 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2441 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7579 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 330 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 1
Vanson Bourne 48 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
Strategy Analytics 283 1
Microsoft IoT Signals 2 1
Frost & Sullivan 202 1
Research and Markets 23 1
Markets&Markets Research 106 1
Juniper Research 509 1
РАН - Российская академия наук 1820 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 139 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 73 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11861 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 3
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 2
День молодёжи - 27 июня 707 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 1
GSMA Mobility Live! 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1239555, в очереди разбора - 852250.
Создано именных указателей - 121640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Поддерживаем форму летом: лучшие приложения для контроля питания и веса

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Показать еще

Наука

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу
Показать еще