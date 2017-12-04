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Thales Gemalto

Thales - Gemalto

СОБЫТИЯ

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04.12.2017 Gemalto обеспечила клиентов Google Cloud Platform шифрованием и управлением ключами

жности управления и полного контроля над ключами шифрования в Google Cloud Platform. Аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna Hardware Security Module (HSM) и решение SafeNet KeySecure от компании Gemalto теперь полностью поддерживают функциональность ключа шифрования Customer-Supplied Encryption Key (CSEK) от Google Cloud. Это означает, что клиенты могут создавать, управлять и использов
09.11.2017 Gemalto представила универсальный модуль IoT «все в одном» с поддержкой LTE

гия «все в одном» для подключения IoT через сотовую связь не зависит ни от региона, ни от стандарта сети, — отметил Андреас Хэгеле (Andreas Haegele), старший вице-президент подразделения IoT компании Gemalto. — Высокоэффективный модуль Cinterion PLS62-W отлично подходит для приложений, которые будут использоваться в течение многих лет с многими разными средами беспроводной связи». 
04.10.2017 Gemalto и Ledger создают безопасную инфраструктуру для деятельности на базе криптовалюты

ger объявили о своем партнерстве в сфере технологий для предоставления инфраструктуры безопасности с гарантированной надежностью для приложений, касающихся крипторесурсов.Объединенный подход компаний Gemalto и Ledger к решению проблемы включает интеграцию уникальной операционной системы компании Ledger, основанной на распределенном реестре Blockchain Open Ledger Operating System (BOLOS), в

26.09.2017 Gemalto представила аппаратный модуль безопасности с секционированием

аппаратных модулей защиты (HSM) может усложнить криптографическую инфраструктуру и операции. Новая функция секционирования в аппаратном модуле безопасности платежных систем SafeNet Luna EFT компании Gemalto решает эту проблему с помощью единой платформы HSM, которую можно разделить на несколько виртуальных HSM, чтобы обеспечить масштабирование, которое уже сегодня так необходимо компаниям,
07.09.2017 Gemalto вводит использование биометрических паспортов более чем в 30 странах по всему миру

охождению пограничного контроля, данное решение позволяет государственным органам усилить внутреннюю безопасность, а также обеспечивает комфортное пересечение государственных границ. Решение компании Gemalto основывается на предоставлении полноценных проездных документов и их ключевых составляющих: изготовленных из поликарбоната страниц с данными, явных и скрытых средств для защиты документ
29.08.2017 Gemalto представила решение по защите данных для VMware Cloud on AWS

системы от Amazon Web Services (AWS), чтобы предоставить организациям согласованную операционную модель и обеспечить мобильность приложений для частного и публичного облака. Решения SafeNet компании Gemalto позволяют клиентам VMware Cloud on AWS развертывать шифрование на стороне клиента, централизованно управлять ключами и токенизацией для упрощения таких операций безопасности, как видимо
13.06.2017 Gemalto представила SafeNet Trusted Access для безопасности облачных и локальных приложений

ступом и защитой данных SafeNet Trusted Access для обеспечения безопасности облачных и локальных приложений. Благодаря мощному аналитическому механизму, основанному на оценке рисков, решение компании Gemalto предоставляет интегрированные возможности для единого входа в систему Smart Cloud (SSO) и многофакторной аутентификации (MFA), которые могут с легкостью внедрить безопасный условный дос
15.05.2017 Gemalto поддерживает работу цифрового ключа на базе смартфона для автомобилей

решение предназначено для производителей автомобилей премиум-класса и позволяет водителям закрывать/открывать и заводить транспортные средства с помощью смартфона с функцией NFC. Решение TSH компании Gemalto обеспечивает надежное и безопасное беспроводное размещение цифровых ключей на любом типе смартфона, поддерживающего данное решение.Благодаря безопасной загрузке ключа на Secure Element

27.04.2017 Gemalto совместно с TESSIS предлагает инновационные решения в области аутентификации в России

Компания Gemalto совместно с компанией TESSIS предлагает российским заказчикам инновационные решения в области аутентификации. Объединённые решения Gemalto создадут новые возможности в области ки
03.04.2017 SoftBank выбрал платформу Gemalto для удаленного подключения SIM-карт Remote SIM Provisioning

одключения к промышленным и потребительским устройствам M2M интернета вещей, а также развертывание дополнительных приложений и услуг. Как рассказали CNews в компании, в рамках сотрудничества компания Gemalto предоставит платформу для удаленного подключения SIM-карт Remote SIM Provisioning, которая позволит корпорации SoftBank удаленно управлять исходящим подключением и подписками на протяже
28.03.2017 Gemalto опубликовала индекс критичности утечек данных за 2016 год

ю шифрования делают данные на атакованных устройствах нечитаемыми, а затем требуют выкуп», – сказал Джейсон Харт (Jason Hart), вице-президент и директор по технологиям в подразделении защиты данных в Gemalto. Утечки данных по типуВ 2016 году наиболее распространённым видом инцидентов стало хищение персональных данных – на долю таких атак приходилось 59% всех утечек данных, что на 5% выше, ч
22.03.2017 Аппаратный модуль безопасности Gemalto сохранит контроль над ключами шифрования в Microsoft Azure Information Protection

ователи приложения Microsoft Azure Information Protection могут воспользоваться новыми функциями «Hold Your Own Key» (HYOK), работая с аппаратными модулями безопасности (HSM) SafeNet Luna от компании Gemalto. Такая интеграция позволяет организациям с жесткими нормативными требованиями к защите информации управлять, владеть и хранить свои ключи шифрования в локальных модулях HSM и безопасно

16.03.2017 Gemalto представила результаты онлайн-исследования «Мобильная безопасность - 2017»

требителям, что у них нет причин для беспокойства при использовании приложений, они должны быть уверены, что их данные в безопасности» - сказал Ильдар Скрижалин, менеджер по развитию бизнеса компании Gemalto.Интересными оказались результаты вопроса о простоте использования средств обеспечения безопасности смартфона. 73% согласны с тем, что подобные средства должны быть легкими и не должны т
14.03.2017 Gemalto и IER создают полный комплекс самообслуживания для путешественников в аэропортах

ия, пункты сбора багажа, пограничный контроль, охранные и посадочные пункты пропуска пассажиров.Это инновационное предложение, сочетающее в себе оборудование и услуги самообслуживания IER с решениями Gemalto по управлению прохождением пограничного контроля, открывает быстрый и безопасный путь через аэропорт посредством биометрических проверок.Fly to Gate поддерживает мультимодальную биометр
09.03.2017 Airtel Lanka развертывает платформу управления мобильного устройствами от Gemalto

Компания Gemalto и Airtel Lanka объявили о развертывании в Шри-Ланке платформы управления устройствами от Gemalto, что позволит абонентам Airtel иметь мгновенный доступ к излюбленным 4G-услугам п
01.03.2017 Gemalto форсирует внедрение IoT посредством инструмента прототипирования с Cinterion Connect Shield

одема, оптимизированного для маломощных устройств IoT, что позволяет продлить срок службы батареи.Cinterion Connect Shield – это последнее дополнение к портфолио инструментов разработчика от компании Gemalto, которые помогают проектировщикам и системным интеграторам разрабатывать идеи IoT и M2M, основанные на надежных модулях подключения компании. Впервые предоставляется возможность испытат
28.02.2017 Gemalto предоставит GigSky услуги по управлению подписками по требованию

Компания Gemalto будет поставлять для компании GigSky свои услуги по управлению подписками по требованию On-Demand Connectivity (ODC), работающие со встроенными SIM-картами (eSIM) с возможностью удаленн
27.02.2017 Gemalto представила стандарт Remote SIM Provisioning для приложений M2M

и платформ для управления подписками в приложениях М2М. Как рассказали CNews в компании, эти независимые испытания на совместимость являются первыми в отрасли и свидетельствуют о том, что разработки Gemalto соответствуют стандарту спецификации Remote SIM Provisioning. Таким образом, проведение испытаний еще раз позволяет предприятиям убедиться в том, что Gemalto может облегчить подд
21.02.2017 Gemalto и Microsoft обеспечат постоянное подключение для устройств на Windows 10

Gemalto совместно с Microsoft представили новейшую версию технологии On Demand Connectivity и eSIM для устройств на Windows 10. Как рассказали CNews в компании, разработка Gemalto соответствует последним требованиям и правилам для удаленной инициализации SIM (Remote SIM Provisioning), установленным GSM Association (GSMA), глобальной ассоциацией производителей моб
15.02.2017 Com4 с помощью Gemalto предлагает беспрепятственное подключение промышленных устройств к Сети

Компания Gemalto предоставляет компании Com4 — оператору, ориентированному на рынок M2M/IoT — свое решение для управления подписками On-Demand Connectivity solution, которое поддерживает защищенную техн
14.02.2017 Gemalto представила решения по шифрованию для защиты данных в облачных, корпоративных и скоростных сетях

ь и безопасность во время шифрования данных в облачных и корпоративных приложениях, а также в высокоскоростных корпоративных сетях. Новый аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna HSM 7 от компании Gemalto предлагает масштабируемую платформу, предназначенную для выполнения максимального количества криптографических операций, включая шифрование, дешифрование, аутентификацию и цифровую подп
31.01.2017 Gemalto обеспечит поддержку цифровой идентификации личности для налогового агентства Швеции

доступ к онлайн-услугам Skatteverket и других шведских государственных учреждений при помощи системы eGov, которая делает возможной аутентификацию, соответствующую самым строгим требованиям.Компания Gemalto обязана начать поставки и персонализацию ID-карт с начала 2017 г. на срок длительностью не менее пяти лет. С момента первого ввода таких карт в оборот в 2009 г. спрос на них неуклонно р
30.01.2017 Al Rajhi Bank внедряет решение Gemalto для мгновенного выпуска EMV-карт в новых терминалах самообслуживания

Компания Gemalto объявила о поставке Al Rajhi Bank, главной финансовой организации Саудовской Аравии, решения для мгновенного выпуска карт Instant card issuance для нового поколения банковских терминало
27.01.2017 Бразильская BRB Card выбрала Gemalto для мобильных маркетинговых кампаний

е на получение рассылки по подписке, чтобы участвовать в высококачественном интерактивном общении и получать информацию о различных акциях, проводимых BRB.BRB Card будет использовать решение компании Gemalto для связи и укрепления взаимоотношений с клиентской базой, охватывающей в основном государственных служащих, которые получают заработную плату через BRB. Данное решение обеспечивает рас
18.01.2017 Gemalto представила результаты отчета по утечкам данных и лояльности клиентов за 2016 год

овы пойти на риск, когда речь заходит об их безопасности, но, если что-то пойдет не так, они переложат вину на предприятие, ─ сказал Джейсон Харт (Jason Hart), технический директор по защите данных в Gemalto. ─ Современные потребители очень любят удобства, и они ожидают, что предприятия обеспечат им комфорт, в то же самое время сохраняя их данные в безопасности. С учетом надвигающихся на ко
13.01.2017 Easy и Gemalto намерены повысить качество мобильных услуг в Бразилии

Компания Gemalto, специализирующаяся в области цифровой безопасности, объединилась с компанией Easy — поставщиком мобильных приложений для транспорта в Латинской Америке, представленным в 12 странах, чт
11.01.2017 Мобильный кошелек Wa! для банка BNP Paribas получил систему безопасности от Gemalto

для защиты Wa!, мультибрендового омниканального мобильного кошелька, который сочетает в себе платежи, купоны и программы лояльности. Как рассказали CNews в компании, решение Mobile Protector компании Gemalto включает SDK (пакет средств разработки ПО), а также функцию регистрации клиента и сервер аутентификации. Решение обеспечивает комплексную защиту всех мобильных платежей, осуществляемых

10.01.2017 Gemalto подключит первый в Китае «интернет-автомобиль» компании Banma

ий Alibaba Group и SAIC Motor Corporation Limited (SAIC Motor). Благодаря использованию модуля идентификации автомобиля MIM и безопасных сотовых соединений M2M для промышленных применений от компании Gemalto, автомобиль RX5 обладает улучшенной телематикой – интегрированными средствами обработки и передачи данных, такими как виртуальный ключ зажигания Bluetooth, определение местоположения тр
16.12.2016 Опасения ИТ-специалистов: конвергенция личных и рабочих учётных записей пользователей несет риски для корпоративной безопасности

Согласно результатам исследования Gemalto (2016 Authentication and Identity Management Index), 90% корпоративных ИТ-специалистов выражают определённые опасения по поводу того, что использование сотрудниками своих личных учётных
13.12.2016 Gemalto предоставит оператору China Mobile решения для автомобилей с сетевыми возможностями

местимых с GSMA встроенных SIM-карт Embedded SIMs (eSIMs) для компании China Mobile. Как рассказали CNews в компании, China Mobile, обслуживающий более 845 млн абонентов, намерен использовать решение Gemalto для безопасного соединения автомобилей с сетевыми возможностями. С помощью сети China Mobile можно будет безопасно установить новый профиль подписки в любых автомобилях с сетевыми возмо
06.12.2016 Gemalto обновила решение Device Management для ускорения внедрения LTE

ний. Основные преимущества включают в себя улучшенное внедрение и использование 4G клиентами, быструю окупаемость инвестиций в LTE-сети, а также эффективные средства по удержанию абонентов. Платформа Gemalto уже управляет более чем одним миллиардом устройств по всему миру.Последняя версия решения Device Management отражает растущую популярность LTE-совместимых устройств, на которые, как ожи
02.12.2016 Le Groupement des Cartes Bancaires CB выбрала Gemalto PURE для мобильных платежей

ровайдером услуг по обработке платежей, и может использоваться в рамках обширной сети продавцов, уже поддерживающих беспроводные платежи системы CB. «Использование мобильного приложения PURE компании Gemalto обеспечит быстрое внедрение бренда CB в мобильные кошельки банков CB», ─ сказал Жильбер Арира (Gilbert Arira), генеральный директор компании «Groupement des Cartes Bancaires CB».«Компан
28.11.2016 Gemalto объединит решение по управлению подпиской с Huawei OceanConnect

зации жизнь планов обеих сторон по глобальному развитию интернета вещей (IoT), представленных на конференции Huawei Connect, Europe 2016. Как рассказали CNews в компании, в соответствии с соглашением Gemalto обеспечивает поставку своего решения LinqUs On-Demand Connectivity (ODC), интегрированного с платформой OceanConnect IoT компании Huawei, чтобы обеспечить беспрепятственное соединение п
24.11.2016 Gemalto обеспечит поставщиков доверительных услуг соответствием требованиям eIDAS

бщедоступной или частной сети и включают дополнительные приложения, обеспечивающие безопасность, такие как цифровая подпись и шифрование электронной почты. Теперь смарт-карты SafeNet IDPrime компании Gemalto обеспечивают соответствие регламенту eIDAS при использовании поставщиками доверительных услуг благодаря сертификации EAL5+ (по общим критериям), являющейся предварительным условием для 
21.11.2016 Gemalto представила улучшенную версию платформы LinqUs On-Demand Connectivity

актеристики второй версии GSMA основываются на первоначальной, запущенной в начале этого года, и позволяют бесперебойно использовать все типы пользовательских устройств, поддерживающих eSIM. Компания Gemalto принимала непосредственное участие в ее разработке, и приверженность Gemalto новым стандартам GSMA отразилась в том, что платформа On-Demand Connectivity соответствовала им с сам
11.11.2016 Banco Neon выбрал Gemalto для изготовления инновационных карт Visa Quick Read

Компания Gemalto была выбрана бразильским банком Banco Neon, оперирующим на базе мобильных технологий и ориентированным на работу с поколением 2000-х, для изготовления инновационных дебетовых карт Visa

08.11.2016 Банк Intesa Sanpaolo внедрил решение Gemalto по доставке PIN-кода через электронный канал

Компания Gemalto продолжает поддерживать цифровое преобразование Intesa Sanpaolo, розничного банка Италии, поставляя ему решение Allynis по доставке PIN-кода через электронный канал. Благодаря данному р
02.11.2016 Gemalto получила сертификат по протоколу безопасности GSMA SAS

Gemalto объявила о получении сертификации согласно протоколу безопасности GSMA SAS в области управления подписками (GSMA SAS-SM). Как рассказали CNews в компании, это позволяет Gemalto обеспечить операторов мобильных сетей максимальными стандартами защиты конфиденциальных данных в областях применения M2M и интернета вещей. Сертификация SAS затрагивает такие операционн
01.11.2016 Sequans и Gemalto представили технологию LTE Cat M1 для IoT

то позволяет организовать покрытие. Динамический контроль питания позволяет стандартным устройствам интернета вещей работать автономно более 10 лет подряд. Ожидается, что образцы беспроводных модулей Gemalto будут поставляться на рынки в 4 квартале 2016 г.«Компания Gemalto является идеальным партнером для поставки эволюционирующих IoT-оптимизированных решений для сетей LTE, обеспечив
18.10.2016 PSA Group оснастит подключенные автомобили решением Gemalto M2M

м легкий доступ к обновлениям. В результате этого сотрудничества в конечном итоге будут охвачены все новые транспортные средства, выпущенные одним из крупнейших европейских производителей автомобилей.Gemalto On-Demand Connectivity основано на автомобильном решении Cinterion MIM, которое может использоваться со всеми моделями и во всех регионах. Это позволяет автопроизводителю адаптировать п

Публикаций - 189, упоминаний - 190

Thales и организации, системы, технологии, персоны:

Thales - Gemalto - SafeNet 140 23
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 16
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 13
МегаФон 10742 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Samsung Electronics 11065 11
ITG - Алиот - Alioth 42 10
Microsoft Corporation 25775 9
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 9
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 9
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 8
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 8
Google LLC 12690 7
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 37 7
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 7
Thales Group 143 6
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 6
Apple Inc 13156 6
Oracle Corporation 7074 6
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 5
Broadcom - VMware 2610 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
ВЭБ.РФ - НМ-тех 56 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Huawei 4677 4
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 4
SAS Institute 1082 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 4
HID Global - HID Corporation 125 4
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 3
Verifone 62 3
HID ActivIdentity 18 3
NetApp - Network Appliance 667 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Dell EMC 5180 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Alibaba Group 473 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 13
Visa International 1993 11
ВТБ - ВТБ24 671 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
DNP - Dai Nippon Printing 24 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Правительство ЮАР - Government of South Africa- органы государственной власти 10 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 2
Русский стандарт Банк 509 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 2
Volkswagen Audi Group 232 1
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Верный - торговая сеть 326 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 11 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 22 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Aviva - Авива СК 11 1
BRB Card 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Правительство Филиппин - органы государственной власти Республики Филиппины 7 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
United States Office of Personnel Management - Управление кадровой службы США 9 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Таиланд - Королевское Тайское правительство 14 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 6
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 58
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