Thales - Gemalto

Gemalto обеспечила клиентов Google Cloud Platform шифрованием и управлением ключами жности управления и полного контроля над ключами шифрования в Google Cloud Platform. Аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna Hardware Security Module (HSM) и решение SafeNet KeySecure от компании Gemalto теперь полностью поддерживают функциональность ключа шифрования Customer-Supplied Encryption Key (CSEK) от Google Cloud. Это означает, что клиенты могут создавать, управлять и использов

Gemalto представила универсальный модуль IoT «все в одном» с поддержкой LTE гия «все в одном» для подключения IoT через сотовую связь не зависит ни от региона, ни от стандарта сети, — отметил Андреас Хэгеле (Andreas Haegele), старший вице-президент подразделения IoT компании Gemalto. — Высокоэффективный модуль Cinterion PLS62-W отлично подходит для приложений, которые будут использоваться в течение многих лет с многими разными средами беспроводной связи».

Gemalto и Ledger создают безопасную инфраструктуру для деятельности на базе криптовалюты ger объявили о своем партнерстве в сфере технологий для предоставления инфраструктуры безопасности с гарантированной надежностью для приложений, касающихся крипторесурсов.Объединенный подход компаний Gemalto и Ledger к решению проблемы включает интеграцию уникальной операционной системы компании Ledger, основанной на распределенном реестре Blockchain Open Ledger Operating System (BOLOS), в

Gemalto представила аппаратный модуль безопасности с секционированием аппаратных модулей защиты (HSM) может усложнить криптографическую инфраструктуру и операции. Новая функция секционирования в аппаратном модуле безопасности платежных систем SafeNet Luna EFT компании Gemalto решает эту проблему с помощью единой платформы HSM, которую можно разделить на несколько виртуальных HSM, чтобы обеспечить масштабирование, которое уже сегодня так необходимо компаниям,

Gemalto вводит использование биометрических паспортов более чем в 30 странах по всему миру охождению пограничного контроля, данное решение позволяет государственным органам усилить внутреннюю безопасность, а также обеспечивает комфортное пересечение государственных границ. Решение компании Gemalto основывается на предоставлении полноценных проездных документов и их ключевых составляющих: изготовленных из поликарбоната страниц с данными, явных и скрытых средств для защиты документ

Gemalto представила решение по защите данных для VMware Cloud on AWS системы от Amazon Web Services (AWS), чтобы предоставить организациям согласованную операционную модель и обеспечить мобильность приложений для частного и публичного облака. Решения SafeNet компании Gemalto позволяют клиентам VMware Cloud on AWS развертывать шифрование на стороне клиента, централизованно управлять ключами и токенизацией для упрощения таких операций безопасности, как видимо

Gemalto представила SafeNet Trusted Access для безопасности облачных и локальных приложений ступом и защитой данных SafeNet Trusted Access для обеспечения безопасности облачных и локальных приложений. Благодаря мощному аналитическому механизму, основанному на оценке рисков, решение компании Gemalto предоставляет интегрированные возможности для единого входа в систему Smart Cloud (SSO) и многофакторной аутентификации (MFA), которые могут с легкостью внедрить безопасный условный дос

Gemalto поддерживает работу цифрового ключа на базе смартфона для автомобилей решение предназначено для производителей автомобилей премиум-класса и позволяет водителям закрывать/открывать и заводить транспортные средства с помощью смартфона с функцией NFC. Решение TSH компании Gemalto обеспечивает надежное и безопасное беспроводное размещение цифровых ключей на любом типе смартфона, поддерживающего данное решение.Благодаря безопасной загрузке ключа на Secure Element

Gemalto совместно с TESSIS предлагает инновационные решения в области аутентификации в России Компания Gemalto совместно с компанией TESSIS предлагает российским заказчикам инновационные решения в области аутентификации. Объединённые решения Gemalto создадут новые возможности в области ки

SoftBank выбрал платформу Gemalto для удаленного подключения SIM-карт Remote SIM Provisioning одключения к промышленным и потребительским устройствам M2M интернета вещей, а также развертывание дополнительных приложений и услуг. Как рассказали CNews в компании, в рамках сотрудничества компания Gemalto предоставит платформу для удаленного подключения SIM-карт Remote SIM Provisioning, которая позволит корпорации SoftBank удаленно управлять исходящим подключением и подписками на протяже

Gemalto опубликовала индекс критичности утечек данных за 2016 год ю шифрования делают данные на атакованных устройствах нечитаемыми, а затем требуют выкуп», – сказал Джейсон Харт (Jason Hart), вице-президент и директор по технологиям в подразделении защиты данных в Gemalto. Утечки данных по типуВ 2016 году наиболее распространённым видом инцидентов стало хищение персональных данных – на долю таких атак приходилось 59% всех утечек данных, что на 5% выше, ч

Аппаратный модуль безопасности Gemalto сохранит контроль над ключами шифрования в Microsoft Azure Information Protection ователи приложения Microsoft Azure Information Protection могут воспользоваться новыми функциями «Hold Your Own Key» (HYOK), работая с аппаратными модулями безопасности (HSM) SafeNet Luna от компании Gemalto. Такая интеграция позволяет организациям с жесткими нормативными требованиями к защите информации управлять, владеть и хранить свои ключи шифрования в локальных модулях HSM и безопасно

Gemalto представила результаты онлайн-исследования «Мобильная безопасность - 2017» требителям, что у них нет причин для беспокойства при использовании приложений, они должны быть уверены, что их данные в безопасности» - сказал Ильдар Скрижалин, менеджер по развитию бизнеса компании Gemalto.Интересными оказались результаты вопроса о простоте использования средств обеспечения безопасности смартфона. 73% согласны с тем, что подобные средства должны быть легкими и не должны т

Gemalto и IER создают полный комплекс самообслуживания для путешественников в аэропортах ия, пункты сбора багажа, пограничный контроль, охранные и посадочные пункты пропуска пассажиров.Это инновационное предложение, сочетающее в себе оборудование и услуги самообслуживания IER с решениями Gemalto по управлению прохождением пограничного контроля, открывает быстрый и безопасный путь через аэропорт посредством биометрических проверок.Fly to Gate поддерживает мультимодальную биометр

Airtel Lanka развертывает платформу управления мобильного устройствами от Gemalto Компания Gemalto и Airtel Lanka объявили о развертывании в Шри-Ланке платформы управления устройствами от Gemalto, что позволит абонентам Airtel иметь мгновенный доступ к излюбленным 4G-услугам п

Gemalto форсирует внедрение IoT посредством инструмента прототипирования с Cinterion Connect Shield одема, оптимизированного для маломощных устройств IoT, что позволяет продлить срок службы батареи.Cinterion Connect Shield – это последнее дополнение к портфолио инструментов разработчика от компании Gemalto, которые помогают проектировщикам и системным интеграторам разрабатывать идеи IoT и M2M, основанные на надежных модулях подключения компании. Впервые предоставляется возможность испытат

Gemalto предоставит GigSky услуги по управлению подписками по требованию Компания Gemalto будет поставлять для компании GigSky свои услуги по управлению подписками по требованию On-Demand Connectivity (ODC), работающие со встроенными SIM-картами (eSIM) с возможностью удаленн

Gemalto представила стандарт Remote SIM Provisioning для приложений M2M и платформ для управления подписками в приложениях М2М. Как рассказали CNews в компании, эти независимые испытания на совместимость являются первыми в отрасли и свидетельствуют о том, что разработки Gemalto соответствуют стандарту спецификации Remote SIM Provisioning. Таким образом, проведение испытаний еще раз позволяет предприятиям убедиться в том, что Gemalto может облегчить подд

Gemalto и Microsoft обеспечат постоянное подключение для устройств на Windows 10 Gemalto совместно с Microsoft представили новейшую версию технологии On Demand Connectivity и eSIM для устройств на Windows 10. Как рассказали CNews в компании, разработка Gemalto соответствует последним требованиям и правилам для удаленной инициализации SIM (Remote SIM Provisioning), установленным GSM Association (GSMA), глобальной ассоциацией производителей моб

Com4 с помощью Gemalto предлагает беспрепятственное подключение промышленных устройств к Сети Компания Gemalto предоставляет компании Com4 — оператору, ориентированному на рынок M2M/IoT — свое решение для управления подписками On-Demand Connectivity solution, которое поддерживает защищенную техн

Gemalto представила решения по шифрованию для защиты данных в облачных, корпоративных и скоростных сетях ь и безопасность во время шифрования данных в облачных и корпоративных приложениях, а также в высокоскоростных корпоративных сетях. Новый аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna HSM 7 от компании Gemalto предлагает масштабируемую платформу, предназначенную для выполнения максимального количества криптографических операций, включая шифрование, дешифрование, аутентификацию и цифровую подп

Gemalto обеспечит поддержку цифровой идентификации личности для налогового агентства Швеции доступ к онлайн-услугам Skatteverket и других шведских государственных учреждений при помощи системы eGov, которая делает возможной аутентификацию, соответствующую самым строгим требованиям.Компания Gemalto обязана начать поставки и персонализацию ID-карт с начала 2017 г. на срок длительностью не менее пяти лет. С момента первого ввода таких карт в оборот в 2009 г. спрос на них неуклонно р

Al Rajhi Bank внедряет решение Gemalto для мгновенного выпуска EMV-карт в новых терминалах самообслуживания Компания Gemalto объявила о поставке Al Rajhi Bank, главной финансовой организации Саудовской Аравии, решения для мгновенного выпуска карт Instant card issuance для нового поколения банковских терминало

Бразильская BRB Card выбрала Gemalto для мобильных маркетинговых кампаний е на получение рассылки по подписке, чтобы участвовать в высококачественном интерактивном общении и получать информацию о различных акциях, проводимых BRB.BRB Card будет использовать решение компании Gemalto для связи и укрепления взаимоотношений с клиентской базой, охватывающей в основном государственных служащих, которые получают заработную плату через BRB. Данное решение обеспечивает рас

Gemalto представила результаты отчета по утечкам данных и лояльности клиентов за 2016 год овы пойти на риск, когда речь заходит об их безопасности, но, если что-то пойдет не так, они переложат вину на предприятие, ─ сказал Джейсон Харт (Jason Hart), технический директор по защите данных в Gemalto. ─ Современные потребители очень любят удобства, и они ожидают, что предприятия обеспечат им комфорт, в то же самое время сохраняя их данные в безопасности. С учетом надвигающихся на ко

Easy и Gemalto намерены повысить качество мобильных услуг в Бразилии Компания Gemalto, специализирующаяся в области цифровой безопасности, объединилась с компанией Easy — поставщиком мобильных приложений для транспорта в Латинской Америке, представленным в 12 странах, чт

Мобильный кошелек Wa! для банка BNP Paribas получил систему безопасности от Gemalto для защиты Wa!, мультибрендового омниканального мобильного кошелька, который сочетает в себе платежи, купоны и программы лояльности. Как рассказали CNews в компании, решение Mobile Protector компании Gemalto включает SDK (пакет средств разработки ПО), а также функцию регистрации клиента и сервер аутентификации. Решение обеспечивает комплексную защиту всех мобильных платежей, осуществляемых

Gemalto подключит первый в Китае «интернет-автомобиль» компании Banma ий Alibaba Group и SAIC Motor Corporation Limited (SAIC Motor). Благодаря использованию модуля идентификации автомобиля MIM и безопасных сотовых соединений M2M для промышленных применений от компании Gemalto, автомобиль RX5 обладает улучшенной телематикой – интегрированными средствами обработки и передачи данных, такими как виртуальный ключ зажигания Bluetooth, определение местоположения тр

Опасения ИТ-специалистов: конвергенция личных и рабочих учётных записей пользователей несет риски для корпоративной безопасности Согласно результатам исследования Gemalto (2016 Authentication and Identity Management Index), 90% корпоративных ИТ-специалистов выражают определённые опасения по поводу того, что использование сотрудниками своих личных учётных

Gemalto предоставит оператору China Mobile решения для автомобилей с сетевыми возможностями местимых с GSMA встроенных SIM-карт Embedded SIMs (eSIMs) для компании China Mobile. Как рассказали CNews в компании, China Mobile, обслуживающий более 845 млн абонентов, намерен использовать решение Gemalto для безопасного соединения автомобилей с сетевыми возможностями. С помощью сети China Mobile можно будет безопасно установить новый профиль подписки в любых автомобилях с сетевыми возмо

Gemalto обновила решение Device Management для ускорения внедрения LTE ний. Основные преимущества включают в себя улучшенное внедрение и использование 4G клиентами, быструю окупаемость инвестиций в LTE-сети, а также эффективные средства по удержанию абонентов. Платформа Gemalto уже управляет более чем одним миллиардом устройств по всему миру.Последняя версия решения Device Management отражает растущую популярность LTE-совместимых устройств, на которые, как ожи

Le Groupement des Cartes Bancaires CB выбрала Gemalto PURE для мобильных платежей ровайдером услуг по обработке платежей, и может использоваться в рамках обширной сети продавцов, уже поддерживающих беспроводные платежи системы CB. «Использование мобильного приложения PURE компании Gemalto обеспечит быстрое внедрение бренда CB в мобильные кошельки банков CB», ─ сказал Жильбер Арира (Gilbert Arira), генеральный директор компании «Groupement des Cartes Bancaires CB».«Компан

Gemalto объединит решение по управлению подпиской с Huawei OceanConnect зации жизнь планов обеих сторон по глобальному развитию интернета вещей (IoT), представленных на конференции Huawei Connect, Europe 2016. Как рассказали CNews в компании, в соответствии с соглашением Gemalto обеспечивает поставку своего решения LinqUs On-Demand Connectivity (ODC), интегрированного с платформой OceanConnect IoT компании Huawei, чтобы обеспечить беспрепятственное соединение п

Gemalto обеспечит поставщиков доверительных услуг соответствием требованиям eIDAS бщедоступной или частной сети и включают дополнительные приложения, обеспечивающие безопасность, такие как цифровая подпись и шифрование электронной почты. Теперь смарт-карты SafeNet IDPrime компании Gemalto обеспечивают соответствие регламенту eIDAS при использовании поставщиками доверительных услуг благодаря сертификации EAL5+ (по общим критериям), являющейся предварительным условием для

Gemalto представила улучшенную версию платформы LinqUs On-Demand Connectivity актеристики второй версии GSMA основываются на первоначальной, запущенной в начале этого года, и позволяют бесперебойно использовать все типы пользовательских устройств, поддерживающих eSIM. Компания Gemalto принимала непосредственное участие в ее разработке, и приверженность Gemalto новым стандартам GSMA отразилась в том, что платформа On-Demand Connectivity соответствовала им с сам

Banco Neon выбрал Gemalto для изготовления инновационных карт Visa Quick Read Компания Gemalto была выбрана бразильским банком Banco Neon, оперирующим на базе мобильных технологий и ориентированным на работу с поколением 2000-х, для изготовления инновационных дебетовых карт Visa

Банк Intesa Sanpaolo внедрил решение Gemalto по доставке PIN-кода через электронный канал Компания Gemalto продолжает поддерживать цифровое преобразование Intesa Sanpaolo, розничного банка Италии, поставляя ему решение Allynis по доставке PIN-кода через электронный канал. Благодаря данному р

Gemalto получила сертификат по протоколу безопасности GSMA SAS Gemalto объявила о получении сертификации согласно протоколу безопасности GSMA SAS в области управления подписками (GSMA SAS-SM). Как рассказали CNews в компании, это позволяет Gemalto обеспечить операторов мобильных сетей максимальными стандартами защиты конфиденциальных данных в областях применения M2M и интернета вещей. Сертификация SAS затрагивает такие операционн

Sequans и Gemalto представили технологию LTE Cat M1 для IoT то позволяет организовать покрытие. Динамический контроль питания позволяет стандартным устройствам интернета вещей работать автономно более 10 лет подряд. Ожидается, что образцы беспроводных модулей Gemalto будут поставляться на рынки в 4 квартале 2016 г.«Компания Gemalto является идеальным партнером для поставки эволюционирующих IoT-оптимизированных решений для сетей LTE, обеспечив