Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189368
ИКТ 14629
Организации 11342
Ведомства 1493
Ассоциации 1078
Технологии 3545
Системы 26555
Персоны 82105
География 3014
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Родионов Тимур


СОБЫТИЯ


21.01.2026 «Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров 1
02.11.2010 Платить мобильником в метро можно будет в январе 1
01.09.2010 Банковские карты: французов обвинили в нечестной конкуренции в России 1
23.08.2010 Французский чипмейкер наказал россиян за демпинг 1
10.02.2010 Французские банковские и SIM-карты заменят на российские 1
09.10.2008 Оплата в метро кредиткой: сэкономить не получится 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Родионов Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14454 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1382 3
Thales - Gemalto 184 3
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 3
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 37 3
Rosan Finance - Розан Файнэнс - Экспресс Кард 16 2
ITG - Алиот - Alioth 40 2
Thales - Gemalto - GemPlus 51 1
NovaCard - НоваКард 20 1
Thales - Gemalto - Axalto 8 1
Samsung Electronics 10676 1
Ростелеком 10379 1
МегаФон 10017 1
Yandex - Яндекс 8550 1
Toshiba Corporation 2957 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1593 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 418 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 225 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 116 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 256 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
РЖД - Российские железные дороги 2011 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8269 1
Visa International 1976 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 230 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 407 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 292 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 121 1
Citi - Citibank - Ситибанк 320 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 43 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 2
Мосгортранс ГУП 129 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1158 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5179 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3079 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1224 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3139 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1104 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2182 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1384 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 212 1
Nokia 6131 10 1
MasterCard Standart 3 1
Ростелеком - Wink - ЛайфСтрим - Смотрёшка 11 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7394 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 360 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1230 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 73 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 87 1
Калинин Вячеслав 4 2
Панагушин Андрей 16 2
Сергеичев Максим 1 1
Волков Петр 2 1
Киселевич Александр 1 1
Юфа Георгий 1 1
Ким Борис 75 1
Абагян Карина 23 1
Осадчая Ирина 64 1
Володькин Антон 16 1
Гаев Владимир 11 1
Гаев Дмитрий 21 1
Ладыгин Кирилл 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 5
Франция - Французская Республика 7987 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 2
Южная Корея - Республика 6871 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 207 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18723 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8186 1
Германия - Федеративная Республика 12950 1
Африка - Африканский регион 3575 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 598 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 121 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 121 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 189368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще