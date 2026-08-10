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NovaCard НоваКард
Нижегородская компания НоваКард, производитель смарт-карт SIMART MI в России и СНГ, является основным поставщиком SIM-карт для МТС.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 26
NovaCard и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
|АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
|НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
|Устинов Вадим 4 4
|Панагушин Андрей 17 2
|Нефедов Юрий 18 1
|Баскин Роман 1 1
|Газин Алексей 1 1
|Крупнов Владимир 1 1
|Смаглюк Алексей 1 1
|Крупнов Андрей 8 1
|Борель Николай 1 1
|Ardevol Henri - Ардевол Анри 4 1
|Хасьянова Гульнара 156 1
|Лацанич Василь 106 1
|Аитов Тимур 197 1
|Ким Борис 75 1
|Руденко Дмитрий 34 1
|Минниханов Рустам 122 1
|Попов Андрей 116 1
|Тартышев Дмитрий 19 1
|Волков Алексей 56 1
|Комлев Владимир 35 1
|Малышев Алексей 10 1
|Макаров Андрей 29 1
|Фомичев Андрей 74 1
|Твердохлебов Иван 3 1
|Шарыгин Игорь 3 1
|Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
|Dorsey Jack - Дорси Джек 38 1
|Булыгин Александр 5 1
|Гаев Владимир 11 1
|Родионов Тимур 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.