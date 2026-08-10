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NovaCard НоваКард

NovaCard - НоваКард

Нижегородская компания НоваКард, производитель смарт-карт SIMART MI в России и СНГ, является основным поставщиком SIM-карт для МТС

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.08.2026 «Ростелеком» запасается миллионами дешевых SIM-карт перед переделом рынка 1
29.03.2024 МТС первой среди операторов связи стала закупать SIM-карты с отечественной ОС 3
21.02.2023 «Ростех» и «Ростелеком» требуют ввести заградительные пошлины на ввоз в Россию банковских и SIM-карт 1
20.11.2017 «Почта Банк» выпустит 2 миллиона карт «Мир» с российским микрочипом 1
22.04.2016 В 2015 г. корпоративными клиентами «МегаФона» в Нижегородской области стали еще 700 компаний 1
13.10.2015 МТС создала первую в России операторскую TSM-платформу 1
27.03.2014 «Ростелеком», MasterCard и «АК Барс» банк запустили бесконтактные платежи в Казани 1
03.03.2014 МТС построит операторскую TSM-платформу для массового развития NFC-сервисов 1
19.09.2013 Персоцентры и процессинги: основные провайдеры 2
03.06.2013 Алексей Малышев -
В прошлом году «Сонет» вышел на рынок систем безопасности
 1
14.01.2013 «НоваКард» прошел сертификацию на производство бесконтактных карт Visa payWave 1
27.12.2012 ВТБ24 потратит свыше 2,3 млрд руб. на закупку заготовок пластиковых карт 1
23.10.2012 Мобильные платежи скоро вытеснят наличные 1
19.09.2012 «НоваКард» изготовил NFC SIM-карты для банка «АК Барс» 2
14.09.2012 «НоваКард» получил сертификат на производство карт MasterCard PayPass 2
31.07.2012 «НоваКард» выпустила премиальные карты «Кукуруза World MasterCard» для «Евросети» 1
19.06.2012 «НоваКард» выпустил NFC SIM-карты с платежным приложением MasterCard PayPass для проекта МТС и «МТС Банка» 1
06.09.2010 Бесконтактную технологию оплаты NXP Mifare Plus установят на наземном транспорте в Сочи 1
12.08.2010 «Сбербанк» отдал данные о владельцах кредиток на сторону 1
10.02.2010 Французские банковские и SIM-карты заменят на российские 1
01.02.2007 «НоваКард» перешел на Infor ERP SyteLine 1

Публикаций - 21, упоминаний - 26

NovaCard и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15764 6
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 6
ITG - Алиот - Alioth 42 3
Ростелеком 10951 3
МегаФон 10747 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1689 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9510 2
БАРС Груп 579 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 37 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 2
Eastcompeace Technology - Eastcompeace Rus - Исткомпис Рус 8 1
Rosan Finance - Розан Файнэнс - Экспресс Кард 16 1
X Corp - Twitter 2938 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3458 1
Apple Inc 13157 1
9595 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
Штрих-М НТЦ 65 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 1
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
Сонет 173 1
Thales - Gemalto 189 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 1
МегаФон Центральный филиал 92 1
Capgemini Consulting 131 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи - Avelar Energy Group 16 1
Cognizant - Cognizant Technology Solutions 26 1
Frontstep - Фронтстеп 45 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
Visa International 1993 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Ак Барс Банк 283 3
ВТБ - Почта Банк 514 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1758 1
Металлимпресс НПФ 3 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Нижегородский машиностроительный завод - Союзный машиностроительный завод «Новое Сормово» - Горьковский машиностроительный завод, Завод № 92 4 1
Почта России ПАО 2371 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Альфа-Банк 1979 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Евросеть 1421 1
American Express - Amex 338 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
Русский стандарт Банк 509 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
JCB International 146 1
Barclays 122 1
Block - Square 203 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 1
Citi - Citibank 158 1
Русполимет ПАО 11 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Сибур Холдинг - Сибур Нефтехим 8 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Объединённый коммунальный оператор АО - ОКО АО - Теплоэнерго - Нижегородский водоканал 18 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 27 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5661 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3903 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5386 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29704 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6032 8
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2527 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8780 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8654 4
TSM - Trusted Service Manager - Служба доверенного управления 10 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13318 3
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22945 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26315 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26803 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5505 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4638 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3584 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1659 2
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 80 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1729 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13923 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16250 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 225 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 460 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9925 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5283 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4876 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12907 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35000 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53900 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 998 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12249 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 5
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 2
NovaCard - SIMART MI 1 1
МегаФон - Мультифон 38 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5727 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 5 783 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
Visa payWave 78 1
Broadcom - VMware Certified - VMware Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 23 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 46 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 1
МегаФон SIM-карты 18 1
МегаФон Наши люди 49 1
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 40 1
Устинов Вадим 4 4
Панагушин Андрей 17 2
Нефедов Юрий 18 1
Баскин Роман 1 1
Газин Алексей 1 1
Крупнов Владимир 1 1
Смаглюк Алексей 1 1
Крупнов Андрей 8 1
Борель Николай 1 1
Ardevol Henri - Ардевол Анри 4 1
Хасьянова Гульнара 156 1
Лацанич Василь 106 1
Аитов Тимур 197 1
Ким Борис 75 1
Руденко Дмитрий 34 1
Минниханов Рустам 122 1
Попов Андрей 116 1
Тартышев Дмитрий 19 1
Волков Алексей 56 1
Комлев Владимир 35 1
Малышев Алексей 10 1
Макаров Андрей 29 1
Фомичев Андрей 74 1
Твердохлебов Иван 3 1
Шарыгин Игорь 3 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 38 1
Булыгин Александр 5 1
Гаев Владимир 11 1
Родионов Тимур 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 18
Европа 24964 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Европа Восточная 3138 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3451 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2297 2
Бельгия - Лёвен 12 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19146 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8577 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3468 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3584 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1776 1
Грузия 1332 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 168 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5491 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53479 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27302 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57700 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21651 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10879 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8980 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5472 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7524 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5112 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18153 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2185 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7533 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6761 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3169 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4669 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 375 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11702 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7813 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5772 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2757 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7041 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 443 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2402 1
Российская газета 291 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
The Nilson Report 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1284 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199337.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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