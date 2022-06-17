Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Broadcom VMware Certified VMware Partner Network Партнёрские статусы, сертификаты и программы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.06.2022 X-Com запустила техническую поддержку продуктов Vmware 4
10.05.2021 Как выгодно покупать лицензии во времена «арендной модели» 1
10.12.2020 Удаленный доступ: виртуализируем по-новому 1
08.11.2019 VMware анонсировала обновления своих продуктов 1
10.09.2019 VMware представила платформу гибридного облака для ИТ нового поколения 1
10.09.2018 «Системный софт» разработал калькулятор стоимости оборудования для VMware 1
29.01.2018 Pure Storage расширяет интеграцию с VMware 1
06.09.2017 Hitachi Data Systems представила серию продуктов Hitachi Unified Compute Platform (UCP) RS 1
07.06.2016 ПО Eaton Intelligent Power Manager теперь интегрируется с VMware vRealize Operations 1
25.05.2016 IBS DataFort получил высший партнерский статус VMware Premier Service Provider 2
26.11.2015 Подтверждена совместимость Brocade Virtual Evolved Packet Core с NFV-инфраструктурой VMware 1
20.03.2015 VMware предоставит доступ к сервисам vCloud Air в Германии 1
26.05.2014 В «черный список» Microsoft вошли Amazon, Google, Salesforce.com и VMwarе 1
17.02.2014 VMware совместно с партнерами создаст «новую реальность» программно-определяемых предприятий 3
03.06.2013 Алексей Малышев -
В прошлом году «Сонет» вышел на рынок систем безопасности
 1
15.03.2013 Dell и VMware представили инфраструктурное решение для виртуализации рабочих мест 1
09.11.2010 Veeam Software выбрала защиту Eset NOD32 1
01.07.2010 VMware Go для СБМ: оптимизация ИТ-ресурсов и приложений на базе VMware ESXi 1
20.04.2010 Продукты Netgear ReadyNAS получили сертификат VMware Ready 1
23.03.2010 Идеология VDI: ваш ПК доступен в любом месте и на любом устройстве 1
06.08.2008 VMware анонсирует System Builder Program для системных интеграторов 1
12.02.2007 Acronis упрощает преобразование серверов P2V и V2V 1

Публикаций - 23, упоминаний - 29

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 22
Softline - Софтлайн 3743 4
Dell EMC 5180 3
Microsoft Corporation 25775 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Ростелеком 10948 2
Veeam Software 345 2
Oracle Corporation 7074 2
Google LLC 12690 2
Nvidia Corp 4002 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи - Avelar Energy Group 16 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 1
NovaCard - НоваКард 20 1
Teradici 8 1
ЭР-Телеком Холдинг - Эр-Техно - Р-Техно 18 1
Nutanix 114 1
SAP SE 5601 1
Pure Storage 55 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
ИКС 538 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
9594 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Aelita Software 11 1
Acronis - Акронис 489 1
ESET - ESET Software 1161 1
Крок - Croc 1964 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Сибур Холдинг - Сибур Нефтехим 8 1
Петровский народный банк 11 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Металлимпресс НПФ 3 1
Газпром ПАО 1493 1
Русполимет ПАО 11 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
ЦОД Программно-определяемый - SDDC - Software Defined Data Center 71 4
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Калькулятор - Calculator 400 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 271 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 242 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 2
Broadcom - VMware vSphere 614 8
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 5
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 4
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 4
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 4
Microsoft Azure 1526 3
Google Cloud Platform - GCP 383 3
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 3
Broadcom - VMware Ready 27 3
Broadcom - VMware Project Pacific 3 2
Broadcom - VMware View 46 2
Microsoft Windows 16882 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 2
Broadcom - Omnissa Workspace ONE - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 79 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 2
Broadcom - VMware Cloud on AWS 23 2
Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 2
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 42 2
Broadcom - VMware HCX - VMware Hybrid Cloud Extension 4 2
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 41 2
Broadcom - VMware Solutions Exchange 8 2
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 2
Broadcom - VMware CloudHealth Hybrid 1 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol - MS RDP - Microsoft RDS - Microsoft Remote Desktop Services - MS RDS 53 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Cisco CVD - Cisco Validated Design 30 1
Pure Storage Purity 9 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 1
Softline vCloud 7 1
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 36 1
Pure Storage ActiveCluster 4 1
Broadcom - VMware CNS - VMware Cloud Native Storage 1 1
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 1
Broadcom - Brocade vEPC - Brocade Virtual Evolved Packet Core 4 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 41 1
Netgear VPN ProSafe 52 1
Fujitsu Zero Client 9 1
Broadcom - VMware vSphere Storage Appliance - VMware vSphere Metro Storage Cluster - vSphere Storage Policy-Based Management 13 1
Broadcom - VMware vCloud Hybrid Service 12 1
Broadcom - VMware vCloud Automation Center 8 1
Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 2
Турмыев Сердар 7 1
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 1
Лантух Владислав 21 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Тихович Дмитрий 7 1
Фомин Алексей 1 1
Madaio Bob - Мадайо Боб 8 1
Синицына Юлия 4 1
Patel Parag - Пейтел Параг 17 1
O’Callaghan Dave - О’Кэллахан Дэйв 1 1
Kapur Sachin - Капур Сачин 1 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Новиков Павел 113 1
Трифонов Владимир 12 1
Василенко Александр 99 1
Малышев Алексей 10 1
Ткачев Владимир 12 1
Wolf Chris - Вульф Крис 2 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Европа 24964 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Швеция - Королевство 3782 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Европа Центральная 278 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 168 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 374 1
Reference - Референс 222 1
Интернет-кафе 310 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 1
Экономический эффект 1342 1
RCPmag 1 1
Gartner - Гартнер 3658 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
VMworld 29 1
Microsoft WPC 2 1
Oracle OpenWorld 65 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще