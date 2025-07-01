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Хевел Хевел Энергосервис Hevel solar Авелар Солар Технолоджи

Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи

Группа компаний «Хевел» основана в 2009 г., является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики.

С 2014 года компания построила 1,3 ГВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Адыгея, Дагестан, Чеченской Республике, в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской и Омской областях, а также в Республике Казахстан. Текущий портфель проектов ГК «Хевел» в России насчитывает более 1,7 ГВт, в Республике Казахстан –  268 МВт.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 10 дел, на cумму 8 116 704 908 ₽*

Судебные дела (10) на сумму 8 116 704 908 ₽*
в качестве истца (9) на сумму 7 408 239 771 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 В России начнут производить энергогенерирующие фасады для зданий нового поколения 1
08.10.2024 Канал связи МТС поможет удаленно управлять солнечной электростанцией в селении Самашки 2
04.10.2024 Первую полноформатную отечественную солнечную панель представили в Университете МИСИС 1
19.09.2023 В России создали программный комплекс для обнаружения дефектов солнечных ячеек с помощью ИИ 1
17.08.2022 СДЭК запустил солнечную электростанцию 2
01.06.2021 Роботы ABB повышают степень автоматизации в солнечной энергетике 2
15.12.2020 В Фонде «Сколково» первый выпуск стартапов 2
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
09.01.2019 Вексельберг продает взломщикам iPhone свой стартап, закрытый из-за санкций 1
16.02.2017 «Хевел» запустила две новые солнечные электростанции в Оренбургской области 6
23.03.2016 Softline внедрила систему мониторинга ИТ-инфраструктуры в «Хевел» 2
03.06.2013 Алексей Малышев -
В прошлом году «Сонет» вышел на рынок систем безопасности
 1
18.10.2012 МТС улучшила качество связи в более чем 700 зданиях 1

Публикаций - 14, упоминаний - 24

Хевел и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10002 2
МегаФон 9380 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13376 2
NSO Group 32 1
Ростех - Автоматика Концерн 1681 1
Yandex - Яндекс 7857 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3257 1
Apple Inc 12310 1
8543 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1143 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Галактика - Корпорация 1482 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 159 1
Fifth Dimension 1 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 52 1
The Citizen Lab 24 1
Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ 14 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 29 1
Matller - Матллер 6 1
Macroscop - Макроскоп Трейд - Сателлит Инновация - Eocortex 23 1
Datadvance - Датадванс 21 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 20 1
ОРТИС 2 1
Microsoft Corporation 24909 1
Softline - Софтлайн 3025 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
Цифра ГК 2487 1
Сонет 169 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 131 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 325 1
NovaCard - НоваКард 20 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Amazon Inc - Amazon.com 3056 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 58 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1514 1
АСофт21 - Асофт XXI 1 1
OCSiAl - ОКСиАл 3 1
Чувашкабель - Чебоксарский завод кабельных изделий 1 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7739 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 117 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 950 1
Почта России ПАО 2176 1
ГПБ - Газпромбанк 1114 1
Лента - Сеть розничной торговли 2165 1
Boeing 1013 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 1
Синара ГК - Sinara Group 109 1
Blackstone Group 45 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Francisco Partners Management 20 1
Химпром 22 1
O2Consulting - О2Консалтинг 11 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
Columbia Nova Technology Partners 1 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Газпром ПАО 1375 1
Русполимет ПАО 10 1
Сибур Холдинг - Сибур Нефтехим 8 1
Проект-техника НПП 5 1
Согласие НПП 1 1
Maxfield Capital - венчурный фонд 1 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 19 1
Crocus Group - Крокус Групп 14 1
Трёхгорная мануфактура 1 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 165 1
Даниловский форт БЦ 2 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 44 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 453 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 93 1
Нижегородский метрополитен 7 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 38 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12173 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3150 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 174 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 872 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3151 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1281 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 345 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 117 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 117 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4650 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
Петербургский метрополитен ГУП 141 1
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Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 151 1
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Путин Владимир 3256 1
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Никифоров Николай 1136 1
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Дворкович Аркадий 211 1
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Попов Виталий 21 1
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Логинов Кирилл 1 1
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