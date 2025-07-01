Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи

Группа компаний «Хевел» основана в 2009 г., является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики.

С 2014 года компания построила 1,3 ГВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Адыгея, Дагестан, Чеченской Республике, в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской и Омской областях, а также в Республике Казахстан. Текущий портфель проектов ГК «Хевел» в России насчитывает более 1,7 ГВт, в Республике Казахстан – 268 МВт.