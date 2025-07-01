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Хевел Хевел Энергосервис Hevel solar Авелар Солар Технолоджи
Группа компаний «Хевел» основана в 2009 г., является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики.
С 2014 года компания построила 1,3 ГВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Адыгея, Дагестан, Чеченской Республике, в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской и Омской областях, а также в Республике Казахстан. Текущий портфель проектов ГК «Хевел» в России насчитывает более 1,7 ГВт, в Республике Казахстан – 268 МВт.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 10 дел, на cумму 8 116 704 908 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Хевел и организации, системы, технологии, персоны:
|Демократический выбор России - политическая партия 2 1
|СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
|Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
|Вексельберг Виктор 153 2
|Путин Владимир 3256 1
|Мишустин Михаил 700 1
|Чубайс Анатолий 215 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Чемезов Сергей 145 1
|Зорин Александр 51 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Морозов Сергей 59 1
|Коробков Александр 7 1
|Куликов Сергей 31 1
|Юнусов Руслан 20 1
|Мансур Ахмед 8 1
|Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 1
|Никитченко Анна 7 1
|Ельцин Борис. 93 1
|Gantz Benny - Ганц Бенни 1 1
|Бойко Алексей 77 1
|Попов Виталий 21 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Малышев Алексей 9 1
|Серебров Артем 4 1
|Логинов Кирилл 1 1
|Мамсуров Максим 1 1
|Зуев Евгений 4 1
|Захаренко Инна 1 1
|Byström Joakim - Быстрём Йоаким 1 1
|Иоспа Анна 7 1
|Попов Николай 8 1
|Кружилин Петр 1 1
|Будённый Семён 2 1
|Филиппов Евгений 10 1
|Шахрай Игорь 1 1
|Дмитриев Александр 41 1
|Черникова Алевтина 43 1
|Усачев Антон 4 1
|Саранин Данила 3 1
|CeBIT 612 1
|Цифровая прокачка региона 29 1
|Цифровая среда онлайн 5 1
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