Первую полноформатную отечественную солнечную панель представили в Университете МИСИС

В НИТУ МИСИС представили первую в России полноформатную батарею на основе гибридных перовскитов, выполненную только из отечественных материалов и готовую к внедрению в производство. Солнечная панель нового поколения дешевле аналогов по себестоимости, а цикл изготовления составляет 8–10 часов. Ее можно будет установить как в частный дом, так и на промышленные объекты предприятий, для которых приоритетно исполнение «зеленой» повестки. Соединение множества подъячеек в панели обеспечивает генерацию высокой мощности в условиях затенения и пасмурной погоды. Разработка открывает новые горизонты по эксплуатации солнечной энергии даже в условиях Арктики и Крайнего Севера. Об этом CNews сообщили представители НИТУ МИСИС.

«В Университете МИСИС по программе "Приоритет-2030" сформирован и реализуется стратегический проект "Материалы будущего", задача которого – создание инновационных материалов, в том числе с заданными свойствами. Ученые лаборатории перспективной солнечной энергетики под руководством к.т.н. Данилы Саранина на протяжении ряда лет разрабатывают материалы и технологии для альтернативной энергетики, ведут исследования в области увеличения срока эксплуатации и коэффициента полезного действия солнечных элементов нового поколения. Полноформатная батарея на основе гибридных перовскитов изготовлена исключительно из отечественных материалов, подтвердила свою эффективность в условиях рассеянного света, полностью готова к внедрению в производство», – сказала ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова.

МИСИС Первую полноформатную отечественную солнечную панель представили в Университете МИСИС

Изделие выполнено с применением новых промышленных технологий. Использовалась импульсная лазерная обработка, кристаллизация тонких пленок в разреженной среде, а фотоактивные слои наносили жидкофазными методами. Панель изготовлена из 16 коммутированных перовскитных модулей. Корпус из противоударного, химически закаленного стекла фотоэлектрического качества, разработан Российской стекольной компанией (ОАО «РСК»). Уникальные свойства перовскитов позволяют преобразовывать солнечную энергию при облачной погоде и низкой освещенности. Мощность панели 7 Вт, а напряжение — 48 В.

«Спустя два года после начала развития продуктовых направлений, коллектив лаборатории перспективной солнечной энергетики представляет первую полноформатную панель на основе гибридных перовскитов, созданную в рамках стратегического проекта «Материалы будущего» по программе «Приоритет-2030». Если ранее были представлены отдельные составные единицы – модули и ячейки, то сейчас это полноценное изделие, готовое к опытной эксплуатации на крышах домов и солнечных электростанциях. Это настоящий прогресс в повышении технологической зрелости разработок. Мы готовы делиться технологией и открыты предложениям», — сказал заведующий лабораторией перспективной солнечной энергетики НИТУ МИСИС Данила Саранин.

При активном взаимодействии с научно-техническим центром тонкопленочных технологий группы компаний ХЕВЕЛ (ООО «НТЦ ТПТ») ученые решили одну из сложнейших задач — герметизацию солнечной батареи, чтобы предотвратить деградацию изделия под воздействием влаги и кислорода. Совместно удалось адаптировать применение эластомеров для ламинирования панели, обеспечив устойчивость к внешним воздействиям.

Предприятия, внедрившие перовскитные панели, смогут снизить углеродный след, увеличить энергоэффективность и соответствовать стандартам устойчивого развития. Все материалы для прототипирования перовскитных модулей предоставлены только российскими компаниями. По оценкам разработчиков, в ближайшие три года можно перейти к опытному производству.