В России начнут производить энергогенерирующие фасады для зданий нового поколения

ГК «КОРТРОС» совместно с производителем солнечных модулей — компанией «Хевел» — займется продвижением и реализацией на строительном рынке собственной энергоэффективной технологии — энергогенерирующих фасадов зданий, которые вырабатывают достаточный объем электроэнергии для общедомовых нужд и освещения общественных пространств. Об этом заявила Ольга Кавжарадзе, директор по продукту ГК «КОРТРОС».

«Наш инновационный продукт — прорывное решение, технология будущего, у которой есть все шансы стать основой формирования комфортной, безопасной, экологичной и низкоуглеродной среды в жилых проектах завтрашнего дня новых поколений. Для нас создание “Зеленого города” — также важная часть нашей новой продуктовой стратегии, один из основных принципов которой заключается в ответственном отношении к окружающей среде и создании максимально комфортных условий для физического и ментального здоровья людей. Так, применение солнечных панелей ощутимо снижает объем выбросов углекислого газа в атмосферу за счет того, что на электростанции, обслуживающей тот или иной объект, уменьшается объем потребляемого топлива», — сказала топ-менеджер «КОРТРОС» и добавила, что фасадные солнечные панели на ряду с очевидными функциональными преимуществами благодаря многообразию форм и цветов помогают в реализации архитектурных концепций, подчеркивая внешнюю эстетику современных зданий.

По словам Ольги Кавжарадзе, солнечные фасады снижают зависимость строительных комплексов от внешних сетей, поскольку вырабатывают электроэнергию непосредственно в точке ее потребления. Технология позволяет собирать как прямой, так и рассеянный солнечный свет, что увеличивает эффективность модулей. «Энергогенерирующий фасад — это комплексное решение, современная альтернатива стандартным вентфасадам. До недавнего времени в России выпускались только традиционные солнечные модули для электростанций, тогда как для фасадных панелей применяется особое стекло, способное выдерживать значительные ветровые и механические нагрузки. Вертикальная система оптимальна в наших климатических условиях, поскольку исключает необходимость регулярной чистки от снега», — отметила эксперт.

Спикер также рассказала о реализованных кейсах ГК «КОРТРОС». Девелопер впервые внедрил возобновляемые источники энергии в 2021 г. в Академическом районе Екатеринбурга. Дебютная в России солнечная электростанция на крыше жилого здания установлена в доме №36 по ул. Мехренцева. В 2023 г. в квартале «Олимпика» впервые были использованы фасадные фотоэлектрические панели: 152 модуля мощностью 46 кВт ежегодно вырабатывают примерно 37 тыс. кВтч, покрывая потребность в освещении мест общего пользования. Солнечная энергия замещает до 30% общедомового потребления летом и весной, до 15% — осенью и зимой. Экономия жителей на обслуживании дома составляет более 150 тыс. руб./год. В 2024 г. аналогичные фасады появились в квартале «Спутник-1».

В Москве энергоэффективная технология реализована в проекте Headliner: почти 1 тыс. кв. м (720 модулей), мощность — 67 кВт. Выработка электроэнергии составляет 24 тыс. кВтч/год. Она используется для общедомовых нужд и освещения общественных пространств, что позволяет жителям экономить около 170 тыс. руб./год. При этом солнечные панели позволяют бороться с растущей проблемой смога в городах: энергогенерирующий фасад Headliner обеспечивает снижение выбросов СО2 на 8,5 тонн в год.