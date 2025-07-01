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Кавжарадзе Ольга


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 В России начнут производить энергогенерирующие фасады для зданий нового поколения 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Кавжарадзе Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 14 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 31 1
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - ветротурбины - ветроустановки - ветростанции - ветрогенерация - 15 июня Всемирный день ветра 120 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2276 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Создано именных указателей - 178576.
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