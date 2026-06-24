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РАО ЕЭС России ПАО ОРЭМ Оптовый рынок электроэнергии и мощности России ФОРЭМ Федеральный (общероссийский) оптовый рынок электроэнергии и мощности

СОБЫТИЯ

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24.06.2026 МТС запустила платформу для выхода предприятий на оптовый энергорынок 1
28.10.2025 Крупнейшему майнеру России гасят свет. Компания Потанина предъявила ему счет на сотни миллионов вслед за структурами Дерипаски 1
29.04.2025 «Северсталь» оптимизировала свои затраты на приобретение электроэнергии с помощью робота 1
03.09.2024 Завершены работы по сопровождению информационной системы для генерирующей компании 2
19.10.2023 Сотрудники АО «НБИ» внедрили проект по тиражированию информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ на ТЭЦ ПАО «ТГК-1» 2
06.10.2023 НБИ завершило проект по развитию информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ на ТЭЦ «ТГК-1» 2
27.11.2018 «Программный Продукт» модернизирует систему оптового рынка электроэнергии 1
16.02.2017 «Хевел» запустила две новые солнечные электростанции в Оренбургской области 1
04.02.2015 В Казахстане на ЭТП товарной биржи «Каспий» началась торговля электроэнергией 1
03.09.2013 «Квадра» внедрила систему технико-экономического моделирования электростанций вместе со «Стинс Коман» 1
30.10.2012 «Микротест» централизовал учет для энергохолдинга «Интер РАО — Управление электрогенерацией» 1
22.12.2010 АТС контролирует текущие и плановые расходы и доходы с помощью «1С:Предприятия 8» 1
15.12.2008 «Интер РАО ЕЭС» внедрила систему поддержки энерготрейдинга на базе Oracle 1
03.07.2006 Красноярская ГЭС внедрила СЭД 2
12.01.2006 IP-телефония и CRM: объединение неизбежно? 1
07.12.2005 Псковская ГРЭС автоматизировала учет электроэнергии 1
21.01.2003 "РН-Телепорт" и "ИКТ-Консалт" внедрят автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии в "НК "Роснефть" 2
20.09.2001 Завершена сертификация аппаратно-программного комплекса "ДИСК 110" от Sterling Group 1

Публикаций - 18, упоминаний - 23

РАО ЕЭС России ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

9486 2
АйТи 1516 2
Microsoft Corporation 25682 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15509 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
АйТи - Аплана Группа компаний 182 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 961 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 1
Микротест 284 1
FogSoft - ФогСофт 44 1
Цифровые активы 166 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 103 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи - Avelar Energy Group 16 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 1
Роснефть - РН-Телепорт 1 1
НБИ - Национальное бюро информатизации 8 1
Bitriver - Битривер 24 1
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 29 1
АТС - Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии 7 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 369 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 2
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 2
Инфраструктура Сибири 2 1
GBIG Holdings - ГБИГ Холдингс 6 1
РАО ЕЭС России ПАО - ОГК-1 - Оптовая генерирующая компания №1 13 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 608 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 318 1
Северсталь ПАО - Severstal 616 1
Роснефть НК - нефтяная компания 554 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 153 1
En+ Group - Эн+ ГК 37 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Роснефть - РН-Ставропольнефтегаз 4 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 717 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1156 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Федеральное казначейство России 1938 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Росстандарт - ВНИИМС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы 5 1
Ростехнадзор РФ - Госэнергонадзор - Федеральный государственный энергетический надзор 3 1
OWASP - Open Web Application Security Project 139 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64038 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35665 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27096 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12927 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12692 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60908 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 423 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6331 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10548 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21561 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5061 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7325 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1501 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34271 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4294 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13817 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1940 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 766 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8127 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5808 1
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Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 629 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1598 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1148 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12705 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4178 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13610 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 504 1
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АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 133 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2430 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2004 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 773 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15873 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12053 1
Microsoft Office 4117 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1774 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2534 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1022 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1004 1
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 52 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5218 1
FogSoft iTender 37 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Sherpa RPA 34 1
Головченко Алексей 18 1
Абясов Руфат 3 1
Бакакина Мария 1 1
Дерипаска Олег 41 1
Потанин Владимир 90 1
Измайлов Юрий 19 1
Галаган Алексей 5 1
Агафонов Владимир 1 1
Кайгородов Сергей 3 1
Сиротина Оксана 3 1
Солдатов Валерий 1 1
Ровных Евгений 3 1
Сидякова Екатерина 1 1
Глазунов Владимир 1 1
Антипов Максим 1 1
Рунц Игорь 3 1
Надыргалиев Елнар 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164338 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2804 2
Казахстан - Республика 5993 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47239 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1898 1
Украина 7903 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1692 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1645 1
Россия - СЗФО - Псковская область 690 1
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Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1006 1
NewsFactor 127 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 59 1
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