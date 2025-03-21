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Синара ТМ Синара Транспортные Машины, СТМ Людиновский тепловозостроительный завод Уральский дизель-моторный завод Центр инновационного развития СТМ СТМ-сервис
Синара ТМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Зуев Евгений 4 3
|Колесников Кирилл 6 2
|Старожук Евгений 2 2
|Захаренко Инна 1 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Морозов Сергей 59 1
|Коробков Александр 7 1
|Юнусов Руслан 20 1
|Бухвалов Дмитрий 17 1
|Дук Евгений 2 1
|Яновский Илья 1 1
|Кустов Николай 1 1
|Дорощук Аркадий 1 1
|Артемова Анастасия 1 1
|Мухачева Анна 1 1
|Востряков Сергей 1 1
|Шадаев Максут 1023 1
|Чернышенко Дмитрий 569 1
|Кирюшин Сергей 83 1
|Андрианов Павел 84 1
|Гузовский Денис 68 1
|Янкин Андрей 35 1
|Смирнов Максим 48 1
|Ендовицкий Дмитрий 5 1
|Погорелова-Триппель Наталья 28 1
|Каримов Руслан 25 1
|Переверзев Алексей 8 1
|Романов Александр 13 1
|Груздев Антон 16 1
|Золотых Николай 2 1
|Карпов Евгений 45 1
|Шкурпела Полина 12 1
|Бондаренко Алексей 8 1
|Макевнин Борис 44 1
|Дорожко Алексей 6 1
|Порошин Тимур 30 1
|Сургунд Роман 5 1
|Бутов Максим 2 1
|Микушев Сергей 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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