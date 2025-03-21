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Индексная книга (каталог) CNews*
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Синара ТМ Синара Транспортные Машины, СТМ Людиновский тепловозостроительный завод Уральский дизель-моторный завод Центр инновационного развития СТМ СТМ-сервис

Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис

 

 

 

 


21.03.2025 Конференция CNews «Рынок CRM 2025» состоится 29 апреля 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
13.02.2023 Как ИТ-компании могут помочь вузам готовить специалистов 1
09.08.2022 ИТ-кадры для промышленности будут готовить в специальном образовательном центре 3
05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 2
15.12.2020 В Фонде «Сколково» первый выпуск стартапов 1
27.06.2014 Группа Синара: СЭД – это связующее звено информационных процессов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Синара ТМ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3231 2
8330 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 641 1
Directum - Директум 1104 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 13 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 123 1
Macroscop - Сателлит Инновация - Eocortex 23 1
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 103 1
Dassault Systemes 221 1
Datadvance - Датадванс 21 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12920 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 638 1
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Intel Corporation 12241 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 507 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 243 1
АйТи 1375 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 74 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1319 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Болид НВП - Bolid 91 1
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
MIND Software 20 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 1
Wemake - Мы сделаем 1 1
Неймарк ИТ-кампус 21 1
ИКС - Yadro - Microprocessors 6 1
Системы документооборота 498 1
Синара ГК - Sinara Group 102 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7437 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 131 1
ГПБ - Газпромбанк 1094 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Уральские локомотивы 2 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Москва - Останкино Парк-усадьба 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1923 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 359 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 1
Superjob - Суперджоб 549 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11824 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 53 1
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы - МДТО - Московская дирекция транспортного обслуживания 4 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 217 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 428 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 6
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5487 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12799 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1456 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10393 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11740 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1865 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1327 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1344 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4090 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1457 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 411 1
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 123 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 35 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 56 1
Directum СЭД - ECM-система 294 1
Datadvance pSeven 12 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5315 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 13 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 94 1
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR 28 1
МГТУ Формула Студент - Bauman Racing Team 3 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1435 1
Зуев Евгений 4 3
Колесников Кирилл 6 2
Старожук Евгений 2 2
Захаренко Инна 1 1
Дворкович Аркадий 211 1
Вексельберг Виктор 153 1
Морозов Сергей 59 1
Коробков Александр 7 1
Юнусов Руслан 20 1
Бухвалов Дмитрий 17 1
Дук Евгений 2 1
Яновский Илья 1 1
Кустов Николай 1 1
Дорощук Аркадий 1 1
Артемова Анастасия 1 1
Мухачева Анна 1 1
Востряков Сергей 1 1
Шадаев Максут 1023 1
Чернышенко Дмитрий 569 1
Кирюшин Сергей 83 1
Андрианов Павел 84 1
Гузовский Денис 68 1
Янкин Андрей 35 1
Смирнов Максим 48 1
Ендовицкий Дмитрий 5 1
Погорелова-Триппель Наталья 28 1
Каримов Руслан 25 1
Переверзев Алексей 8 1
Романов Александр 13 1
Груздев Антон 16 1
Золотых Николай 2 1
Карпов Евгений 45 1
Шкурпела Полина 12 1
Бондаренко Алексей 8 1
Макевнин Борис 44 1
Дорожко Алексей 6 1
Порошин Тимур 30 1
Сургунд Роман 5 1
Бутов Максим 2 1
Микушев Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146414 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43606 3
Сингапур - Республика 1863 2
Германия - Федеративная Республика 12735 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17231 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2973 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 310 1
Китай - Шанхай 788 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1026 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 296 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17575 1
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Беларусь - Минск 640 1
Китай - Хэйлунцзян 19 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29538 3
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5861 3
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2424 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3997 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18840 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 644 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14644 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2375 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2959 2
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5145 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 951 1
VK Skillbox - Скилбокс 110 1
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Skyeng - Skypro - онлайн-университет 16 1
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