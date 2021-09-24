Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НГУ
Новосибирский Государственный Университет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 91
НГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кравцов Роман 77 2
|Марданов Сергей 12 2
|Борисов Егор 8 1
|Игнатенко Олег 1 1
|Михеева Наталья 1 1
|Протопопов Андрей 13 1
|Юмашев Валентин 6 1
|Сметнев Денис 1 1
|Чуваков Кирилл 1 1
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 1
|Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 5 1
|Лобода Юлия 1 1
|Гасымов Захид 1 1
|Засурский Артём 7 1
|Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 4 1
|Пермяков Руслан 1 1
|Троцюк Алексей 3 1
|Ферсман Александр 1 1
|Шмулевич Марк 79 1
|Андреев Сергей 40 1
|Эрнст Константин 11 1
|Волож Аркадий 181 1
|Галицкий Александр 82 1
|Корня Алексей 73 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Ванюлин Вячеслав 9 1
|Касперская Наталья 197 1
|Евтушенков Феликс 15 1
|Насыров Егор 3 1
|Суворов Александр 11 1
|Лысов Денис 26 1
|Смыслов Дмитрий 6 1
|Инютин Артем 73 1
|Борисов Александр 30 1
|Белянкин Алексей 2 1
|Боровиков Дмитрий 2 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|КоммерсантЪ-Сибирь 1 1
|Variety 10 1
|CNews Analytics 1991 1
|АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
|IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
|IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766021, в очереди разбора - 669707.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766021, в очереди разбора - 669707.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru