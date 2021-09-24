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НГУ
Новосибирский Государственный Университет


24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
30.08.2021 Более 13 тыс. человек присоединится к «Академии Яндекса» в новом учебном году 1
23.08.2021 «Яндекс» и МГУ открывают специализацию по анализу данных 1
14.07.2021 Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни 1
07.07.2021 «Мегафон» усилил маркетинговую команду 1
08.06.2021 В группе QIWI назначен новый CEO 1
04.06.2021 «Яндекс» и МГУ заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
26.01.2021 Россиянина выжили с поста главы миллиардного космического стартапа из-за конфликта с законами США 1
14.12.2020 «Руссофт»: приток кадров в софтверную отрасль вырос на 10% 1
01.06.2020 Coursera открыла свободный доступ для студентов колледжей и университетов 1
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
27.02.2020 Концерн «Автоматика» представил решение для повышения качества управления бизнесом 1
14.10.2019 В Konica Minolta Business Solutions Russia назначен новый президент 2
23.09.2019 Инвестиции TMT Investments в Legionfarm обеспечат 1 млн рабочих мест 1
13.09.2019 Mail.ru Group и HeadHunter составили портрет российского дата-сайентиста 1
20.06.2019 В «ЭР-Телеком» назначен первый вице-президент 2
17.06.2019 Neuromech разработала программно-аппаратный комплекс для обучения детей с расстройствами аутического спектра 1
05.02.2019 Роман Кравцов переназначен генеральным директором ТТК 1
05.02.2019 В «ТрансТелеКоме» назначен генеральный директор 1
08.10.2018 «Билайн» подготовит новосибирских студентов к работе с технологиями больших данных 3
24.09.2018 «Аурига» открывает новый центр разработки в России 3
31.08.2018 Студенты 27 российских вузов стали амбассадорами Mail.Ru Group 2
15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 2
06.07.2018 НГУ запускает магистерские программы по ИИ при поддержке Nvidia 4
10.05.2018 ИТ-министр Якутии отстранен от должности за кумовство и трудоустройство недоучек 1
23.04.2018 Mail.Ru Group предлагает 100 лучшим студентам стать представителями компании 2
05.03.2018 Сменился директор по информационным технологиям «Ростелекома» в ЮФО и СКФО 1
23.01.2018 «Яндекс» откроет филиал Школы анализа данных в Израиле 1
09.01.2017 Positive Technologies предоставит вузам два новых продукта и поддержит дипломников и аспирантов 1
26.12.2016 НГУ и Infowatch развивают направление безопасного программирования 3
24.11.2016 Научная библиотека Новосибирского госуниверситета внедрила решение «ПЭБ Xerox» 1
24.11.2016 «Делойт» открыл новый офис в Новосибирске 1
06.10.2016 Экс-начальница «Спасибо от Сбербанка» стала заместительницей ИТ-директора Москвы 1
21.04.2016 НГУ открыл доступ к электронной библиотеке 8
01.02.2016 Минобрнауки России выделило 167 млн руб. на проект резидентов Новосибирского Академпарка по аналитике потоковых данных 2
26.01.2016 Роман Кравцов назначен президентом ТТК 1
19.01.2016 Сканер «ЭЛАРобот» поставлен в Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 4
19.03.2015 ТТК приглашает написать «Тотальный диктант» онлайн 1
11.11.2014 «Руссофт» определил лучшие ИТ-университеты России 1
03.07.2014 Основатель и гендиректор Acronis избран председателем Наблюдательного совета НГУ 4

Публикаций - 55, упоминаний - 91

НГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 4
VK - Mail.ru Group 2485 4
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 2
7интек - 7intec 4 2
Ростелеком - Сибирский филиал 33 2
Yandex - Яндекс 4101 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
Canva 6 1
Nvidia Corp 2030 1
Google LLC 7161 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Digital Guardian 7 1
Микротест 177 1
Juniper Networks 168 1
Konica Minolta Mobotix 18 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 168 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 1
Broadvision 6 1
Konica Minolta Business Solutions 39 1
Технопарк Русский 3 1
Альфа-Групп - Русские технологии 1 1
NavMaps 1 1
EzWIM 2 1
Magnifire 1 1
Acumatica - Акуматика 21 1
Trustworks Global 3 1
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
Alawar - Алавар 29 1
Нейрокогнитивные технологии 2 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Fortnite 47 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Oracle Sun Microsystems 393 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
IBM 3551 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Coursera 40 2
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 38 1
WikiMart - Викимарт 40 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Dräger Medical 5 1
Производственно-техническое управление связи (ПТУС) Якутской АССР 1 1
КМТО ГПСИ Россвязьинформ 1 1
Anko Retail 1 1
ВТБ24 583 1
Barclays 50 1
Almaz Capital Partners 118 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
TMT Investments 81 1
Альфа-Групп 324 1
X5 Group 599 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Открытие ФК 538 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
National Institutes of Health - NIH - Национальные институты здравоохранения США 2 1
ГБУ РС(Я) РЦИТ - Республиканский центр инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 4 1
ТЦТР ГУП - Технический центр телевидения и радиовещания Республики Саха (Якутия) 1 1
Пентагон - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 3 1
Руссофт - Russoft 251 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 54 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Big Data - Большие данные 1136 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Java - Язык программирования 1178 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
Evernote 178 1
Яндекс 360 9 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
Экологический паспорт 2 1
МОД Народный контроль 29 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
МКА - Малые космические аппараты 13 1
Электронный дневник 26 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
LegionFarm 2 1
Blizzard Entertainment World of Warcraft 170 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
C# - C Sharp - Язык программирования 146 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
C++ - Язык программирования 284 1
Google Android Studio - Среда разработки 16 1
SQL - Язык программирования 434 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 2 1
Linux OS 4267 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
Кравцов Роман 77 2
Марданов Сергей 12 2
Борисов Егор 8 1
Игнатенко Олег 1 1
Михеева Наталья 1 1
Протопопов Андрей 13 1
Юмашев Валентин 6 1
Сметнев Денис 1 1
Чуваков Кирилл 1 1
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 1
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 5 1
Лобода Юлия 1 1
Гасымов Захид 1 1
Засурский Артём 7 1
Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 4 1
Пермяков Руслан 1 1
Троцюк Алексей 3 1
Ферсман Александр 1 1
Шмулевич Марк 79 1
Андреев Сергей 40 1
Эрнст Константин 11 1
Волож Аркадий 181 1
Галицкий Александр 82 1
Корня Алексей 73 1
Кузяев Андрей 59 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Ванюлин Вячеслав 9 1
Касперская Наталья 197 1
Евтушенков Феликс 15 1
Насыров Егор 3 1
Суворов Александр 11 1
Лысов Денис 26 1
Смыслов Дмитрий 6 1
Инютин Артем 73 1
Борисов Александр 30 1
Белянкин Алексей 2 1
Боровиков Дмитрий 2 1
Кабанов Владимир 174 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 19
Россия - СФО - Новосибирск 1975 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
Россия - Новосибирская область 817 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 3
Япония 2802 3
Украина 3378 3
Европа 3774 3
Казахстан - Республика 2641 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 2
Россия - Сибирь 878 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Израиль 722 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 2
Россия - Свердловская область 807 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Россия - Якутск 249 1
Россия - Тюменская область 584 1
Литва - Литовская Республика 330 1
Монголия 172 1
Россия - Воронежская область 398 1
Беларусь - Минск 328 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Великобритания - Лондон 823 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 10 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
КоммерсантЪ-Сибирь 1 1
Variety 10 1
CNews Analytics 1991 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 4
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 3
ТГУ - Томский государственный университет 64 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 2
Академгородок Новосибирск 29 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 15 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 2
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
ТПУ - Томский политехнический университет 48 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 2
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 1
ИВНД РАН - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 2 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
ЭЛАС НПО 6 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 1
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 3 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 22 1
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Технопром - форум технологического развития 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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