Ученые и выпускники НГУ разработали алгоритм управления роем дронов по схеме «обнаружение-доставка»

Ученые НГУ, инженеры ООО «Умные дроны» (платформа SmartDrones) и специалисты Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России представили совместную разработку — алгоритм управления роем дронов, онлайн-обнаружения и определения координат обнаруженных объектов при помощи ИИ. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Исследователи продемонстрировали возможности дронов взаимодействовать в пространстве по схеме «обнаружение-доставка», распределяя задачи, — один из них обнаруживает объект, определяет и передает координаты другому беспилотнику, который по заданным координатам осуществляет доставку. Алгоритм управления возможно масштабировать на любое количество устройств и разные типы распознаваемых объектов.

Совместная разработка является результатом договоренностей, которые были достигнуты после тестирования доставки с помощью дрона, состоявшегося в апреле 2025 г. Тогда новая модель беспилотного летающего аппарата, разработанная учеными НГУ для доставки товаров в труднодоступные районы, успешно преодолела расстояние в 4,5 км через реку Обь и доставила товар в пункт назначения. Тестовый полет проходил в рамках совместных с главным управлением МЧС России по Новосибирской области первых в Сибири испытаний технологии SmartDrones Fires по обнаружению и тушению пожаров при помощи роя дронов и технологий ИИ.

«По итогам проведенных испытаний мы решили объединить две технологии и попробовать их отработать в комплексе, а именно: один дрон, управляемый с помощью разработанного нашей компанией специализированного программного обеспечения SmartDrones, в автоматическом режиме анализирует данные с видеокамеры, обнаруживает человека и передает его координаты второму дрону, разработанному НГУ. Второй БПЛА по заданным координатам осуществляет автоматическую доставку необходимой посылки, в которую может входить вода, медикаменты и т.д. За два месяца мы провели необходимые шаги по интеграции и на выездном совещании, которое состоялось в конце прошлой недели, презентовали новую технологию в деле», — сказал Алексей Мелешихин, основатель компании «Умные дроны», выпускник физического факультета НГУ.

В дальнейшем исследователи НГУ и инженеры стартапа SmartDrones будут совместно работать над совершенствованием технологии управления роем дронов по схеме «обнаружение-доставка» и планируют создать полноценную цифровую платформу, которая найдет применение в разных сферах — сельском хозяйстве, туризме, предотвращении чрезвычайных ситуаций и т.д.

«Сейчас мы отработали взаимодействие двух дронов и протестировали алгоритм «обнаружение и доставка воды». Мы показали, как работает автоматическая передача данных от первого дрона второму, для того чтобы последний по этим координатам прибыл и доставку выполнил. В дальнейшем мы планируем провести тестирование уже на большем количестве устройств, когда у нас может быть несколько дронов, каждый из них мониторит свой квадрат и решает задачу обнаружения разных типов объектов, которым нужные разные виды доставки — воды, медикаментов, спасательного жилета и т.д. В перспективе технология может масштабироваться на неограниченное количество устройств. Кроме того, разрабатываемая платформа позволит дронам принимать разные совместные решения. Например, рассчитывать удаленность объекта и определять, кто быстрее долетит до него и доставит, например, аптечку пострадавшему; как действовать в случае потери связи с одним из БПЛА и т.д. Все эти алгоритмы будут отработаны и реализованы на базе цифровой платформы SmartDrones», — сказал Алексей Мелешихин.

Компания «Умные дроны», основанная выпускниками НГУ и разрабатывающая программно-аппаратный комплекс SmartDrones Fires для автоматического обнаружения пожаров и расчета необходимых сил и средств для их тушения при помощи роя дронов и технологий ИИ, является резидентом Академпарка.